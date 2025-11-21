विज्ञान-तंत्र

Google Maps Offline: इंटरनेटशिवाय Google Map कसं वापरायचं? फॉलो करा 'या' सोप्या टिप्स अन् ट्रिक

how to download Google Maps for offline use step-by-step: आजकाल प्रत्येकजण आणि रोज प्रवास करणाऱ्यांसाठी गुगल मॅप्स हे गरजेचे साधन बनले आहे. पण ऑफलाइन याचा कसा वापर करायचा हे जाणून घेऊया.
use maps without internet: आजकाल प्रत्येकजण एका नवीन ठिकाणी जाण्यासाठी गुगल मॅपचा वापर करतो. कारण यामुळे कोणत्याही ठिकाणी सहज पोहचणे शक्य झाले आहे. तसेच गुगल मॅपहे हे एक गरजेचे बनले आहे. पण कधीकधी अशा परिस्थिती उद्भवतात जेव्हा इंटरनेट कनेक्शन अशक्य असते, जसे की डोंगराळ प्रदेशात गाडी चालवणे, दुर्गम ठिकाणी ट्रेकिंग करणे किंवा नेटवर्क वारंवार बंद पडणाऱ्या ठिकाणी भेट देणे. अशा वेळी, गुगल मॅप्सची ऑफलाइन देखील वापरु शकता. तुम्हाला इंटरनेटशिवाय देखील मॅप कसे डाउनलोड करायचे आणि अचूक दिशा कशी शोधायची हे जाणून घेण्यासाठी पुढील बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा.

