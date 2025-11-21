Google Maps Offline: इंटरनेटशिवाय Google Map कसं वापरायचं? फॉलो करा 'या' सोप्या टिप्स अन् ट्रिक

use maps without internet: आजकाल प्रत्येकजण एका नवीन ठिकाणी जाण्यासाठी गुगल मॅपचा वापर करतो. कारण यामुळे कोणत्याही ठिकाणी सहज पोहचणे शक्य झाले आहे. तसेच गुगल मॅपहे हे एक गरजेचे बनले आहे. पण कधीकधी अशा परिस्थिती उद्भवतात जेव्हा इंटरनेट कनेक्शन अशक्य असते, जसे की डोंगराळ प्रदेशात गाडी चालवणे, दुर्गम ठिकाणी ट्रेकिंग करणे किंवा नेटवर्क वारंवार बंद पडणाऱ्या ठिकाणी भेट देणे. अशा वेळी, गुगल मॅप्सची ऑफलाइन देखील वापरु शकता. तुम्हाला इंटरनेटशिवाय देखील मॅप कसे डाउनलोड करायचे आणि अचूक दिशा कशी शोधायची हे जाणून घेण्यासाठी पुढील बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा..इंटरनेटशिवाय Google Maps कसे वापरावे?Google map app फोनमध्ये ओपन करा.तुम्ही इंटरनेटशी कनेक्ट केलेले आहात आणि अॅप Incognito मोडमध्ये नाही याची खात्री करा.स्क्रीनच्या वरच्या उजव्या कोपऱ्यात तुमच्या प्रोफाइल फोटोवर टॅप करा.मेनूमधून 'Offlie Maps पर्याय निवडा, त्यानंतर 'Select Your Own Map' वर टॅप करा.स्क्रीनवर निळ्या रंगाचा बॉक्स असलेला नकाशा दिसेल. बॉक्स ड्रॅग किंवा झूम करून तुम्हाला सेव्ह करायचा असलेला भाग निवडा.आता स्क्रीनच्या तळाशी असलेल्या डाउनलोड बटणावर टॅप करा.डाउनलोड केलेला नकाशा आता ऑफलाइन मॅप सेक्शनला सेव्ह केला जाईल, जो तुम्ही इंटरनेटशिवाय देखील वापरू शकता..Science Technology: एकाच फोनला दोन हेडफोन कसे कनेक्ट करायचे? 90% लोकांना माहित नाही हा ट्रिक!.Google Map App चे फिचर Photo -First Search Result:आता जगभरातील यूजर्स अपलोड केलेल्या ठिकाणाचे फोटो भेट देण्यासाठी पाहू शकता. Live View:हे फिचर रिअल टाइममध्ये डायरेक्शन दाखवण्यासाठी तुमच्या कॅमेऱ्याचा वापर करते. तुम्ही तुमचा कॅमेरा चालू करताच स्क्रीनवर अॅरो आणि डायरेक्शन दिसतात..Google Name Facts: गुगलच्या नावात आहेत तब्बल 10 “O”! जाणून घ्या यामागचा खरा अर्थ.AI-Based Object Recognition:तुमचा कॅमेरा तुमच्या सभोवतालच्या वस्तू ओळखू शकतो आणि त्यांची नावे आणि तपशील देऊ शकतो, ज्यामुळे नवीन क्षेत्रात नेव्हिगेट करणे सोपे होते. AI Conversational Search: आता तुम्ही सोप्या भाषेत प्रश्न विचारू शकता आणि वैयक्तिकृत सूचना मिळवू शकता, मग ते रेस्टॉरंट शोधणे असो किंवा सहलीचे नियोजन असो. Flight Tracking Tool: गुगल मॅप्सच्या मदतीने तुम्ही आता फ्लाइटचे वेळापत्रक पाहू शकता. भाड्याची तुलना करू शकता आणि तुमच्या प्रवासाच्या योजना सहजपणे सुधारू शकता. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.