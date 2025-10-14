Heater Rod Safety Tips : जोरात लागेल शॉक...हिटर रॉडने पाणी गरम करत असाल तर डोक्यात ठेवा 'या' 5 गोष्टी, नाहीतर जीव गमवाल

हिवाळ्याचे थंडीचे दिवस सुरू झाले आहेत आणि आता प्रत्येक घरात गरम पाण्याची गरज वाढली आहे. आंघोळीसाठी किंवा भांडी धुण्यासाठी बरेच जण गीझरऐवजी हिटर रॉड वापरतात, कारण ते सोयीस्कर आणि स्वस्त वाटते. पण सावधान... चुकीच्या पद्धतीने रॉड वापरल्यास विजेचा धक्का लागण्याचा धोका असतो. म्हणून सुरक्षिततेसाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा..पहिलं म्हणजे ओल्या हाताने रॉडला स्पर्श करू नका. पाणी विजेचा चांगला वाहक असल्याने ओल्या हातांनी रॉड चालू बंद केल्यास धक्का लागण्याची शक्यता वाढते. नेहमी कोरडे हात वापरा.दुसरं लोखंडी बादली टाळा. अनेकजण निष्काळजीपणे रॉड लोखंडी बादलीत ठेवतात परंतु लोखंड देखील विजेचा वाहक आहे. त्याऐवजी प्लास्टिकच्या बादलीचा वापर करा..Motorola G96 Discount : चक्क 50% डिस्काउंट; 22 हजारचा मोबाईल 12 हजारात, कुठे सुरुय धमाकेदार ऑफर, पाहा एका क्लिकवर.तिसरं पाण्यात रॉड टाकण्यापूर्वी स्विच चालू करू नका. ही चूक शॉर्ट सर्किटसाठी कारणीभूत ठरू शकते. रॉड पूर्णपणे पाण्यात बुडवून नंतरच स्विच ऑन करा आणि गरम झाल्यावर तो काढून टाका.चौथं पाण्याचे योग्य प्रमाण ठेवा. रॉडचा हीटिंग करणारा भाग पूर्णपणे बुडाला नसेल तर तो जळू शकतो तर जास्त पाणी असेल तर विजेचा अपव्यय होतो. रॉड पूर्णपणे बुडवून पण बादली फुल न भरता वापरा..Video : कॅन्सरसही लढा देणाऱ्या मुलीने डॉक्टरसोबत बनवली रील; 'तडपाओगे..' गाण्याने भावुक झाले लोक, मृत्युच्या दारातला व्हिडिओ व्हायरल.शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवा रॉड जास्त वेळ पाण्यात ठेवू नका. पाणी गरम झाल्यावर लगेच तो बंद करा आणि काढून काढून नाहीतर रॉड खराब होऊ शकते. या साध्या खबरदारीने तुम्ही विजेच्या धोक्यापासून वाचू शकता..FAQsWhy should I avoid using an immersion rod with wet hands?मी ओले हातांनी रॉड का वापरू नये?ओले हातांनी रॉड चालू-बंद केल्यास पाणी विजेचा वाहक असल्याने धक्का लागण्याचा धोका वाढतो, म्हणून नेहमी कोरडे हात वापरा.Can I use an immersion rod in a metal bucket?मी रॉड लोखंडी बादलीत वापरू शकतो का?नाही, लोखंडी बादलीत रॉड वापरू नका, कारण लोखंड विजेचा वाहक आहे; त्याऐवजी प्लास्टिक बादली वापरा.Should I switch on the immersion rod before putting it in water?मी रॉड पाण्यात टाकण्यापूर्वी स्विच का चालू करू नये?नाही, पाण्यात रॉड टाकण्यापूर्वी स्विच चालू केल्याने शॉर्ट सर्किट होऊ शकते, प्रथम रॉड बुडवून नंतर चालू करा.What is the right amount of water for using an immersion rod?रॉड वापरताना पाण्याचे योग्य प्रमाण काय आहे?रॉडचा हीटिंग भाग पूर्णपणे बुडाला पाहिजे, पण बादली फुलपणे न भरता योग्य प्रमाण ठेवा.How long should I keep the immersion rod in water?रॉड पाण्यात किती वेळ ठेवावी?पाणी गरम झाल्यावर लगेच रॉड बंद करा आणि काढून टाका, जास्त वेळ ठेवल्याने गंज होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.