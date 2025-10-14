विज्ञान-तंत्र

Heater Rod Safety Tips : जोरात लागेल शॉक...हिटर रॉडने पाणी गरम करत असाल तर डोक्यात ठेवा 'या' 5 गोष्टी, नाहीतर जीव गमवाल

Heater Rod Safety Tips : हिवाळ्यात रॉडने पाणी गरम करताना या ५ चुकांपासून सावधान! सुरक्षिततेसाठी खबरदारी घेऊन आरामात गरम पाण्याचा आनंद घ्या.
Heater Rod Safety Tips

Safety Tips for Using Immersion Rod to Heat Water in Winter

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

हिवाळ्याचे थंडीचे दिवस सुरू झाले आहेत आणि आता प्रत्येक घरात गरम पाण्याची गरज वाढली आहे. आंघोळीसाठी किंवा भांडी धुण्यासाठी बरेच जण गीझरऐवजी हिटर रॉड वापरतात, कारण ते सोयीस्कर आणि स्वस्त वाटते. पण सावधान... चुकीच्या पद्धतीने रॉड वापरल्यास विजेचा धक्का लागण्याचा धोका असतो. म्हणून सुरक्षिततेसाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा.

esakal

Loading content, please wait...
water
Bath
Tips
Winter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com