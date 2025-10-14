Mappls : हायवेवर सिक्रेट स्पीड कॅमेरा कुठं आहे? गुगल मॅपपेक्षा भारी आहे 'हे' भारतीय App, जाणून घ्या महत्त्वाचं फीचर

How to use Mappls App : भारतात डिजिटल मॅपसाठीचे एक नवे पर्व सुरू झाले आहे. मॅपमायइंडियाने (Map My India) विकसित केलेले ‘मॅपल्स’ (Mappls) हे नवे नेव्हिगेशन अॅप सध्या सर्वांचे लक्ष वेधत आहे. झोहो कंपनीचे संस्थापक श्रीधर वेंबू यांनी या अॅपची प्रशंसा करत त्यामागील दशकांचे संशोधन आणि अनोख्या फीचर्सचा उल्लेख केला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही मॅपल्स वापरण्याचे आवाहन करत या अॅपला पाठिंबा दर्शवला. पण हे मॅपल्स अॅप नेमके आहे तरी काय आणि ते गुगल मॅप्सपेक्षा कसे वेगळे आहे? चला तर मग जाणून घेऊया...मॅपल्स हे १९९५ मध्ये स्थापन झालेल्या मॅपमायइंडिया कंपनीने विकसित केलेले अॅप आहे. जवळपास तीन दशकांच्या अनुभवावर आधारित हे अॅप भारतातील स्थानिक गरजांना लक्षात घेऊन बनवले आहे. यात 3D व्यू, थेट वाहतूक सिग्नल पाहणे, स्पीड आणि सिक्युरिटी अलर्ट, टोल खर्चाचा अंदाज आणि रिअल टाइम मार्ग दाखवणे यांसारखे फीचर्स आहेत. विशेष म्हणजे मॅपल्स पिन आणि डिजीपिन ही डिजिटल अॅडरेसची प्रणाली भारताला ३.८ मीटर चौरस विभागांमध्ये विभागते ज्यामुळे दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील पत्त्याचाही अचूक शोध घेता येतो. यामध्ये सगळ्यात जास्त आकर्षित करणारे फीचर म्हणजे स्पीड कॅमेरा..हायवेवर सिक्रेट स्पीड कॅमेरा कुठं आहे हे या फीचरमुळे कळणार आहे..Fastag : भावाने फास्टॅगला खरं लुटलं! 13 राज्ये फिरून आला अन् वाचवले इतके रुपये, टोल प्लाझावाले बघतच राहिले, तुम्हीपण वापरू शकता ही ट्रिक.याशिवाय बहुमजली इमारतींमधील दुकाने किंवा कार्यालये शोधण्यासाठी इनडोअर नेव्हिगेशन सुविधाही उपलब्ध आहे. मॅपल्सचे आणखी एक फीचर म्हणजे त्याची गोपनीयता. यातील सर्व डेटा भारतातच संग्रहित केला जातो ज्यामुळे वापरकर्त्यांची माहिती सुरक्षित राहते. हे अॅप अनेक भारतीय भाषांमध्ये चालते आणि ३५ दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्ससह लोकप्रिय होत आहे. मॅपमायइंडिया कंपनी सरकारसोबतही सहकार्य करत आहे. इंडिया पोस्टसोबतच्या भागीदारीतून मॅपल्स डिजीपिनद्वारे देशभरातील पोस्ट ऑफिसेससाठी डिजिटल अॅडरेस आणि नेव्हिगेशन सुविधा देते. यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील दरी कमी होण्यास मदत होईल..Crime News : वर्गात सर रागावले; विद्यार्थ्यांची हटली..शिक्षकाच्या गर्भवती बायकोसह 2 मुलींचा घेतला जीव, कसा घडला थरार..वाचा सविस्तर.गुगल मॅप्सवर भारतात चुकीचे मार्ग दाखवल्याबद्दल टीका होत आहे विशेषतः २०२४ मध्ये एका तुटलेल्या पूलावर मार्ग दाखवल्याने झालेल्या अपघाताच्या घटनेनंतर.. याउलट मॅपल्स स्थानिक पातळीवरील डेटा आणि अपडेटवर आधारित आहे ज्यामुळे ते भारतीय परिस्थितींसाठी अधिक विश्वासार्ह ठरते. भारत सरकार आणि श्रीधर वेंबू यांसारख्या दिग्गजांच्या पाठिंब्याने मॅपल्सला प्रचंड लोकप्रियता मिळत आहे. गुगल मॅप्सला मागे टाकण्याचे स्वप्न साकार होईल का हे येणारा काळच सांगेल.. पण सध्या मॅपल्स भारताच्या डिजिटल स्वावलंबनाचा नवा चेहरा बनत आहे यात काही शंका नाही..तर मग तुम्हीही mappls डाऊनलोड केले आहे का आणि तुमचा कसा अनुभव आहे आम्हाला कमेन्ट करून नक्की कळवा..FAQsWhat is the Mappls app? / मॅपल्स अॅप म्हणजे काय?मॅपल्स हे मॅपमायइंडियाने विकसित केलेले स्वदेशी नेव्हिगेशन अॅप आहे, जे अचूक नकाशे, थेट वाहतूक अद्यतने आणि डिजिटल पत्ते प्रदान करते.How is Mappls different from Google Maps? / मॅपल्स गुगल मॅप्सपेक्षा कसे वेगळे आहे?मॅपल्स भारतीय परिस्थितींसाठी स्थानिक डेटावर आधारित आहे, गोपनीयतेला प्राधान्य देते आणि ३डी जंक्शन दृश्ये, डिजीपिन यांसारख्या सुविधा देते.What are the key features of Mappls? / मॅपल्सची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?यात ३डी नकाशे, इनडोअर नेव्हिगेशन, मॅपल्स पिन, थेट वाहतूक सिग्नल मोजणी आणि भारतीय भाषांचे समर्थन आहे.Is Mappls data stored securely? / मॅपल्सचा डेटा सुरक्षितपणे साठवला जातो का?होय, मॅपल्सचा सर्व डेटा भारतातच साठवला जातो, ज्यामुळे वापरकर्त्यांची गोपनीयता सुरक्षित राहते.Can Mappls be used in rural areas? / मॅपल्स ग्रामीण भागात वापरता येऊ शकते का?होय, मॅपल्स पिन आणि डिजीपिन प्रणालीद्वारे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील पत्त्यांचाही अचूक मागोवा घेता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.