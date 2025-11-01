Mappls उठवणार Google Maps चा बाजार? आता रस्त्यासह एका क्लिकवर मिळणार मेट्रोची A टू Z माहिती..कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर

लाखो मेट्रो प्रवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. स्वदेशी नेव्हिगेशन अॅप मॅपल्सने आता गुगल मॅप्सला खरा धक्का दिला आहे. एका क्लिकवर रस्ते, मेट्रो मार्ग, भाडे आणि वेळापत्रक सर्व काही हातात मिळणार आहे. ही नवीन सुविधा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) सोबतच्या भागीदारीमुळे शक्य झाली आहे. आता प्रवास करताना फक्त अॅप उघडा आणि मेट्रोचा सुपर साथी तयार.मॅपल्स Mappls (मॅपमायइंडियाची निर्मिती) हे भारतातील पहिले पूर्णपणे स्वदेशी मॅपिंग अॅप आहे. गुगल मॅप्सप्रमाणेच ते रहदारीचे अपडेट, जवळची ठिकाणे आणि सरकारी सेवा देते, पण भारतीय गरजांनुसार डिझाइन केलेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वदेशी वापरा या आवाहनानंतर लाखो लोकांनी हे अॅप डाउनलोड केले. आता त्यात मेट्रो इंटिग्रेशन जोडले गेले आहे, जे गुगल मॅप्समध्ये अजून उपलब्ध नाही. कल्पना करा तुम्ही ऑफिसला जात आहात, अॅप उघडता आणि लगेच जवळचे स्टेशन, मार्ग, लाईन बदलण्याची जागा, एकूण भाडे, प्रवास वेळ आणि पुढील ट्रेनसाठी वाट पाहण्याचा वेळ क्ळतो. वाहतूक कोंडीत अडकण्याऐवजी मेट्रोतून प्रवास करता येईल.iPhone ला टक्कर देणारा जबरदस्त मोबाईल; आता मिळतोय चक्क 42 हजारचा डिस्काउंट, Samsung च्या 'या' प्रीमियम फोनने तोडले सगळे रेकॉर्ड.डीएमआरसीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. विकास कुमार यांनी सांगितले, दिल्ली मेट्रो नेहमीच तंत्रज्ञानाने आघाडीवर आहे. मॅपल्ससोबतची ही भागीदारी प्रवाशांच्या अनुभवाला नवे वळण देईल आणि शहराची डिजिटल वाहतूक मजबूत करेल. दिल्लीत दररोज ७ लाखांहून अधिक लोक मेट्रोचा वापर करतात. ही सुविधा त्यांना वेळ, पैसा आणि त्रास वाचवेल. उदाहरणार्थ, राजीव चौक ते नोएडा मार्ग, ३० रुपयांचे भाडे आणि २० मिनिटांचा प्रवास, सर्व काही एका स्क्रीनवर दिसेल.Numerology News : मूलांकाप्रमाणे 'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात 'महास्वार्थी'! पण प्रेमात निघतात सगळ्यात लकी..हे तुम्ही तर नाही ना?.स्वदेशी अॅप्सची लाट आता नेव्हिगेशनमध्येही पोहोचली आहे. मॅपल्स गुगल मॅप्सची जागा घेईल का? हो, कारण ते केवळ मॅप नाही, तर तुमचा वैयक्तिक प्रवास मार्गदर्शक आहे. दिल्ली-एनसीआरबाहेरही mhम्हणजेच देशभरात लवकरच इतर शहरांमध्ये विस्तार होणार आहे तर सुपरस्मार्ट प्रवास करायला तयार व्हा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.