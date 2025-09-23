मेटाने आपल्या फेसबुक डेटिंग सेवेत नाविन्यपूर्ण बदल केले असून, ‘मीट क्यूट’ नावाचे नवे फीचर सादर केले आहे. 2019 मध्ये सुरू झालेली ही डेटिंग सेवा आता विशेषतः तरुणांमध्ये लोकप्रिय होत आहे. मेटाच्या या नव्या अपडेट्समुळे वापरकर्त्यांना त्यांच्या आवडी-निवडींनुसार योग्य जोडीदार शोधणे अधिक सोपे होणार आहे. यामध्ये डेटिंग असिस्टंट आणि ‘मीट क्यूट’ फीचरचा समावेश आहे जे वापरकर्त्यांना पर्सनल अनुभव देण्यासाठी डिझाइन केले आहे..‘मीट क्यूट’ फीचर पर्सनल अल्गोरिदमद्वारे वापरकर्त्यांना आश्चर्यकारक मॅचेसशी जोडते. उदाहरणार्थ, तुम्ही "मला आयटी क्षेत्रातील मुंबईतील मुलगी हवी" असे प्रॉम्प्ट देऊ शकता आणि हे फीचर तुमच्या आवडीनुसार परिणाम दाखवेल. याशिवाय प्रोफाइल तयार करण्यात अडचण येत असल्यास मेटा तुमच्या विद्यमान माहितीच्या आधारे आकर्षक प्रोफाइल तयार करून देते..सर्वांसाठी सुरू झाला Amazon-Flipkart सेल; निम्म्यापेक्षा कमी किंमतीत मिळतायत वस्तु, 50 ते 80% डिस्काउंट ऑफर्स, पाहा एका क्लिकवर.मेटाच्या मते हे फीचर वापरकर्त्यांचा अनुभव सुधारण्यासाठी आहे परंतु काहींना यामुळे बनावट प्रोफाइल तयार होण्याची भीती आहे. तरीही मेटाने स्पष्ट केले आहे की हे वापरकर्त्यांना योग्य जोडीदार शोधण्यात मदत करणे आहे. गेल्या वर्षी 18 ते 29 वयोगटातील वापरकर्त्यांमधील रोजच्या संभाषणांत 24% वाढ झाल्याची माहिती अॅक्सिऑसने दिली आहे..Helpline Numbers : भारतात राहताय ना? मग तुम्हाला माहितीच असायला हवेत 'हे' आपत्कालीन हेल्पलाइन नंबर.याशिवाय दरमहा लाखो तरुण अमेरिका आणि कॅनडात प्रोफाइल तयार करत आहेत ज्यामुळे या सेवेची लोकप्रियता दिसून येते. मेटाच्या डेटा विश्लेषण क्षमतेमुळे ही सेवा तरुणांमध्ये हिट ठरत आहे. ‘मीट क्यूट’ आणि डेटिंग असिस्टंटमुळे फेसबुक डेटिंग आता अधिक आकर्षक आणि परिणामकारक बनले आहे. काहींना कृत्रिम प्रोफाइलची चिंता असली तरी अनेकांना यामुळे आपला जोडीदार शोधण्याची नवी संधी मिळत आहे..FAQs What is the "Meet Cute" feature in Facebook Dating?फेसबुक डेटिंगमधील "मीट क्यूट" फीचर म्हणजे काय?‘मीट क्यूट’ हे फेसबुक डेटिंगमधील नवे फीचर आहे, जे वैयक्तिकृत अल्गोरिदम वापरून वापरकर्त्यांना त्यांच्या आवडीनुसार आश्चर्यकारक मॅचेसशी जोडते.How does the Dating Assistant help users?डेटिंग असिस्टंट वापरकर्त्यांना कशी मदत करते?डेटिंग असिस्टंट वापरकर्त्यांच्या आवडी आणि प्राधान्यांनुसार योग्य जोडीदार शोधण्यासाठी वैयक्तिकृत सूचना देते आणि प्रोफाइल तयार करण्यात मदत करते.Is Facebook Dating only for young adults?फेसबुक डेटिंग फक्त तरुणांसाठी आहे का?नाही, फेसबुक डेटिंग सर्व वयोगटांसाठी उपलब्ध आहे, परंतु तरुणांमध्ये (18-29) याची लोकप्रियता जास्त आहे.Can the Dating Assistant create fake profiles?डेटिंग असिस्टंट बनावट प्रोफाइल तयार करू शकते का?नाही, डेटिंग असिस्टंट बनावट प्रोफाइल बनवत नाही; ते फक्त तुमच्या माहितीवर आधारित प्रोफाइल सुधारते आणि मॅचिंग सुलभ करते.How popular is Facebook Dating among users?फेसबुक डेटिंग वापरकर्त्यांमध्ये किती लोकप्रिय आहे?फेसबुक डेटिंगची लोकप्रियता वाढत आहे; गेल्या वर्षी 18-29 वयोगटातील संभाषणांत 24% वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.