Nano Banana Pro : गुगलने नुकतच लाँच केलेलं Nano Banana Pro कसं वापरायचं? इंटरनेट धुमाकूळ घालणारा हा एडिटर एकदा बघाच

Google Gemini Nano Banana Pro : तुम्ही कधी फोटो एडिट करताना विचार केला आहे की, एवढे प्रोफेशनल काम इतके सोपे कसे होऊ शकते? गुगलने नुकतेच आपले सुपरहिट एआय टूल ‘नॅनो बनाना’चे अपग्रेडेड व्हर्जन ‘नॅनो बनाना प्रो’ (Nano Banana pro) लाँच केले आहे, आणि आता हा फक्त रेट्रो फोटोसाठीचा खेळ नाहीये, तर पूर्णपणे प्रो ग्राफिक डिझायनर बनला आहे.पूर्वीच्या नॅनो बनानाने भारतात ५०० दशलक्षाहून जास्त फोटो तयार करून धुमाकूळ घातला होता. आता त्याचा मोठा भाऊ ‘नॅनो बनाना प्रो’ आला आहे जो 2K ते 4K रिझोल्यूशनमध्ये छान फोटो बनवतो. कॅमेरा अँगल बदलायचा असो, फोकस हलवायचा असो किंवा रंग ग्रेडिंग करायची असो, सगळे काम एका क्लिकवर शक्य आहे..ही सगळी वैशिष्ट्ये आता फोटोशॉप किंवा कॅनव्हासारख्या मोठ्या अॅप्सची गरज संपवत आहेत..TRAI Digital Strike : मोदी सरकारची सगळ्यांत मोठी डिजिटल स्ट्राइक! चक्क 21 लाख मोबाईल नंबर केले बॅन; नेमकं कारण काय?.सोशल मीडिया पोस्टर्स, मार्केटिंग बॅनर्स, प्रेझेंटेशन स्लाइड्स किंवा अगदी कॉलेज प्रोजेक्टसाठी ग्राफिक्स, सगळे आता नॅनो बनाना प्रो एकट्यानेच करू शकतो. विशेष म्हणजे आता यात गुगल सर्चचा लाईव्ह डेटा जोडला गेलाय. म्हणजे तुम्ही तयार करत असलेली फोटो किंवा ग्राफिक पूर्णपणे अपडेटेड आणि वास्तववादी दिसेल.आणखी एक जबरदस्त फीचर म्हणजे तुम्ही ६ वेगवेगळे फोटो एकत्र टाकून एकदम नवीन फोटो तयार करू शकता. विद्यार्थ्यांसाठी हे वरदानच ठरणार आहे...iPhone 16 Plus : बंपर ऑफर! iPhone 16 च्या मॉडेलवर चक्क 25 हजारचा डिस्काउंट; खरेदीसाठी लागल्या रांगा, जाणून घ्या कुठ सुरुय डील.‘नॅनो बनाना प्रो’ मोबाईलवर कसे वापरायचे? (how to use nano banana pro)१. तुमच्या फोनमध्ये Gemini अॅप उघडा२.‘Ask’ सेक्शनमध्ये जा३. ‘नॅनो बनाना प्रो’ (nano banana pro) निवडा४. समोर एक सॅम्पल इमेज दिसेल, तिथून तुम्ही तुमची स्वतःची इमेज अपलोड करा किंवा टेक्स्ट टाका५. हव्या त्या एडिट्स सांगा.. म्हणजे लगेच तुमचा फोटो तयार होईल. हे टूल सध्या Gemini 3 अपडेटसह येते आणि NotebookLM, Google Workspace, Search AI Mode, Gemini Pro, Gemini Ultra सबस्क्रायबर्स तसेच Flow AI व्हिडिओ टूलमध्येही उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.