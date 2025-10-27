विज्ञान-तंत्र

UPI Mapper ने घातलाय धुमाकूळ! UPI अ‍ॅप्सच्या हुशारीमुळे युजर्स गोंधळात; NPCI ने घेतला मोठा निर्णय, ऑनलाइन पेमेंट करत असाल तर हे एकदा बघाच

UPI Mapper मुळे मोठ्या अॅप्सचा एकाधिकार संपला आहे. UPI मॅपरमुळे स्पर्धा वाढणार आहे
NPCI launches UPI Mapper

Saisimran Ghashi
भारतातील डिजिटल पेमेंट्सच्या दुनियेत खळबळ उडाली आहे.. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI सिस्टममध्ये क्रांतिकारी बदल केला आहे. नवीन UPI मॅपर फीचरमुळे आता वापरकर्ते कोणत्याही एका अॅपमध्ये अडकून राहणार नाहीत. फोनपे, गुगल पे किंवा पेटीएम सारख्या मोठ्या अॅप्सचा एकाधिकार संपला आहे. NPCI ने सर्व UPI अॅप्सना आदेश दिला की वापरकर्त्यांना त्यांच्या पसंतीचे अॅप निवडण्याची मोकळीक द्या. यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि नवीन अॅप्सना संधी मिळेल

