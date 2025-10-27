भारतातील डिजिटल पेमेंट्सच्या दुनियेत खळबळ उडाली आहे.. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI सिस्टममध्ये क्रांतिकारी बदल केला आहे. नवीन UPI मॅपर फीचरमुळे आता वापरकर्ते कोणत्याही एका अॅपमध्ये अडकून राहणार नाहीत. फोनपे, गुगल पे किंवा पेटीएम सारख्या मोठ्या अॅप्सचा एकाधिकार संपला आहे. NPCI ने सर्व UPI अॅप्सना आदेश दिला की वापरकर्त्यांना त्यांच्या पसंतीचे अॅप निवडण्याची मोकळीक द्या. यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि नवीन अॅप्सना संधी मिळेल.जेव्हा एखादा वापरकर्ता पहिल्यांदा UPI अॅपमध्ये नोंद करायचा तेव्हा तो अॅपच डिफॉल्ट होऊन जायचा. म्हणजेUPI आयडी (जसे username@ybl किंवा username@oksbi) त्या अॅपशी कायमची जोडली जायची. पैसे पाठवताना किंवा मिळवताना नेहमी तेच अॅप वापरावे लागायचे. याचा फायदा मोठ्या कंपन्यांना झाला. नवीन अॅप्सना बाजारात टिकणे कठीण झाले. पेमेंट करताना अॅप्स एकमेकांना मागे टाकण्याची शर्यत लागली, गोंधळ वाढला. NPCI ला मधे येऊन तडजोड करावी लागली..Dmart Sale : डीमार्ट तुम्हाला लुटतंय? DMart बाहेर आईस्क्रीम,पॉपकॉर्न विकणारे कोण असतात माहितीये? हे सिक्रेट पाहा नाहीतर खिसा होईल रिकामा.UPI मॅपर कसे काम करेल? हा फीचर UPI आयडीला थेट मोबाइल नंबरशी जोडतो. पैसे पाठवताना अॅपला NPCI च्या सेंट्रल मॅपरकडे चौकशी करावी लागेल. पूर्वी अॅप्स स्वतःच्या डेटातून रिसीव्हर शोधू शकत होते. म्हणजे जर दोघे गुगल पे वापरत असतील तर अॅप लगेच कनेक्ट करायचे. प्रोसेस एकदम फास्ट आणि सोपी व्हायची. पण आता लोकल UPI मॅपिंग बंद झाले आहे. थर्ड पार्टी अॅप्स (TPAP) ला स्वतः शोधण्याची परवानगी नाही. सर्वांनी NPCI च्या मॅपरवर अवलंबून राहावे लागेल..Mobile Discount Offer : चक्क 10 हजारपेक्षा कमी किंमतीत मिळतायत हे प्रीमियम 5G मोबाईल; 50MP, दमदार फीचर्स..कुठे सुरुय ऑफर? पहा एका क्लिकवर.NPCI च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, मोठ्या अॅप्सना लोकल सर्चची सुविधा दिली असती तर त्यांची पकड आणखी मजबूत झाली असती. हा बदल स्पर्धा वाढवण्यासाठी आहे.. यामुळे पेमेंट्स सुरक्षित, पारदर्शक आणि समान होतील. युजर आता फ्रीली अॅप बदलू शकतील. नवीन अॅप्सना नवे ग्राहक मिळतील. हा बदल UPI च्या वाढत्या जगात मैलाचा दगड ठरेल. डिजिटल इंडियाला बळ मिळेल, स्पर्धा जोमाने वाढेल. तुम्हीही तयार आहात का नव्या UPI युगासाठी.. नव्या जगासाठी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.