Whatsapp New Feature : व्हॉट्सअॅप आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. कंपनी नेहमीच काही न काहीतर नवीन अपडेट आणत असते. नवे फीचर्स खूपच भारी असतात. पण यंदा एकदम युनिक फीचर आले आहे. जे प्रत्येक युजरसाठी खूपच फायद्याचं ठरणार आहे..मेटाने व्हॉट्सअॅपवर एक नवीन रिअल टाइम भाषांतर करणारं फीचर आणलं आहे. यामुळे जगभरातील ३ अब्जांहून जास्त लोकांना भाषेचा अडथळा न येता एकमेकांशी बोलता येणार आहे. अँड्रॉइड फोनवर 6 आणि आयफोनवर 19 भाषांमध्ये हे फीचर उपलब्ध आहे. लवकरच आणखी भाषा जोडल्या जाणार आहेत. या फीचरमुळे तुमचे पर्सनल चॅट, ग्रुप्स आणि व्हॉट्सअॅप चॅनेल्सवर बोलणं सोपं होईल..Comet Browser and Email Assistant : भारतात तंत्रज्ञानाचा पाया आणखी मजबूत; Perplexity AI ने लॉन्च केले 2 गेमचेंजर फीचर, एकदा बघाच.गोपनीयता महत्त्वाचीया फीचरचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे संदेशांचं भाषांतर तुमच्या फोनवरच होतं, मेटाच्या सर्व्हरवर नाही. त्यामुळे तुमच्या चॅट्स पूर्णपणे सुरक्षित राहतात. मेटाच्या ब्लॉगनुसार, हे फीचर संवाद सोपा करताना गोपनीयतेची काळजीही घेतं. तुम्ही कोणत्याही मेसेजवर लॉन्ग प्रेस करून “भाषांतर” (Translate) बटण दाबलं की तो मेसेज तुमच्या आवडीच्या भाषेत दिसेल.Discount Sale : फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन तुम्हाला गंडवतंय! बंपर ऑफर्स देणाऱ्या सेलमध्ये खरंच सूट मिळते का, 'या' सोप्या ट्रिकने करा चेक.अँड्रॉइडला खास फायदाअँड्रॉइड वापरकर्त्यांना आणखी एक सुविधा मिळेल. ते संपूर्ण चॅटसाठी स्वयंचलित भाषांतर सुरू करू शकतात. यामुळे त्या चॅटमधले सगळे नवे संदेश आपोआप भाषांतरित होतील. भारतासारख्या देशात जिथे अनेक भाषा बोलल्या जातात, हे फीचर उपयोगी आहे. मित्र, कुटुंब आणि छोटे व्यवसाय आता भाषेच्या अडचणीशिवाय एकमेकांशी जोडले जाऊ शकतात. छोट्या व्यावसायिकांना आणि समुदायांना बाहेरच्या अॅप्सशिवाय मोठ्या लोकांपर्यंत पोहोचता येईल..मेटाने सांगितलंय की, येत्या काळात आणखी भाषा जोडल्या जातील. यामुळे व्हॉट्सअॅप सगळ्यांसाठी अधिक सोपं आणि उपयुक्त होईल. मेसेजिंगपलीकडे जाऊन व्हॉट्सअॅप आता पेमेंट्स, शॉपिंग आणि भाषा सुलभतेसाठी नवे पर्याय आणत आहे. हे फीचर नक्कीच वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक चांगला करेल आणि जागतिक संवादाला नवी दिशा देईल..FAQs What is the new WhatsApp translation feature? / व्हॉट्सअॅपचे नवीन भाषांतर फीचर काय आहे?हे फीचर व्हॉट्सअॅप मेसेजेसचे रिअल-टाइम भाषांतर करते, ज्यामुळे वेगवेगळ्या भाषांतील युजर्स एकमेकांशी सहज बोलू शकतात. मेसेजवर लाँग प्रेस करून 'ट्रान्सलेट' बटण दाबा आणि तुमची पसंतीची भाषा निवडा.How does it ensure privacy? / याची गोपनीयता कशी सुनिश्चित होते?अनुवाद पूर्णपणे युजरच्या फोनवर होतो, मेटाच्या सर्व्हरवर नाही, त्यामुळे तुमचे चॅट्स सुरक्षित राहतात आणि व्हॉट्सअॅपला त्यांचा प्रवेश नसतो.Which languages are supported initially? / सुरुवातीला कोणत्या भाषा समर्थित आहेत?अँड्रॉइडवर इंग्रजी, स्पॅनिश, हिंदी, पोर्तुगीज, रशियन आणि अरबीसह ६ भाषा उपलब्ध आहेत, तर आयओएसवर १९ हून अधिक भाषा आहेत; लवकरच आणखी जोडल्या जातील.What extra feature is there for Android users? / अँड्रॉइड युजर्ससाठी कोणती अतिरिक्त सुविधा आहे?अँड्रॉइड युजर्स संपूर्ण चॅट थ्रेडसाठी ऑटोमॅटिक ट्रान्सलेशन चालू करू शकतात, ज्यामुळे नवे मेसेजेस आपोआप भाषांतरित होतील.Where can this feature be used? / हे फीचर कुठे वापरता येईल?हे वैयक्तिक चॅट्स, ग्रुप चॅट्स आणि व्हॉट्सअॅप चॅनेल्सवर काम करते, ज्यामुळे कुटुंब, मित्र आणि व्यवसायांसाठी संवाद सोपा होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.