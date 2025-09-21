Social Media Viral Tips : सोशल मीडियावर फोटो जास्त व्हायरल होण्यासाठी वापरा 'ही' सोपी ट्रिक..

विज्ञान-तंत्र

Social Media algorithms tricks : सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल करण्यासाठी या ५ सोप्या ट्रिक्सचा वापर करा.
esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया ही प्रत्येकाच्या हातात आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम किंवा ट्विटरवर एक छोटासा फोटो लाखो लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो, पण त्यासाठी योग्य ट्रिक्सची गरज आहे. जर तुम्ही ब्लॉगर, इन्फ्लुएन्सर किंवा सामान्य यूजर असाल तर तुमचे फोटो व्हायरल करण्यासाठी काही सोप्या पद्धती आहेत. आज आम्ही तुम्हाला पाच अशा ट्रिक्सबद्दल सांगणार आहोत, ज्या तुम्ही लगेच आजमावू शकता. हे ट्रिक्स तज्ज्ञांच्या सल्ल्यावर आधारित आहेत आणि लाखो लोकांनी याचा फायदा घेतला आहे.

