विज्ञान-तंत्र

Truecaller वर कसा कळतो तुमच्या घराचा पत्ता? मोबाईल सायलेंट आहे की व्हायब्रेट मोडवर हे सुद्धा समजतं, नेमकी टेक्नॉलॉजी काय?

ट्रूकॉलर केवळ नंबर शोधत नाही तर तुमची लोकेशन, सायलेंट मोड आणि लास्ट सीन देखील दाखवते. हे कसे काय होते जाणून घ्या
Truecaller Location Silent Status Last Seen Technology Crowdsourcing Big Data AI Explained

Truecaller Location Silent Status Last Seen Technology Crowdsourcing Big Data AI Explained

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Truecaller केवळ अनोळखी नंबर शोधत नाही, तर तुमच्या डिजिटल हालचालींवर बारीक नजर ठेवते. फोन न उचलताही समोरच्याची स्थिती या ॲपला अचूक कशी समजते, यामागील थक्क करणारे तंत्रज्ञान जाणून घ्या

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