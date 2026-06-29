Truecaller वर कसा कळतो तुमच्या घराचा पत्ता? मोबाईल सायलेंट आहे की व्हायब्रेट मोडवर हे सुद्धा समजतं, नेमकी टेक्नॉलॉजी काय?

Truecaller केवळ अनोळखी नंबर शोधत नाही, तर तुमच्या डिजिटल हालचालींवर बारीक नजर ठेवते. फोन न उचलताही समोरच्याची स्थिती या ॲपला अचूक कशी समजते, यामागील थक्क करणारे तंत्रज्ञान जाणून घ्या.तुमच्या घराचा पत्ता Truecaller ला कसा सापडतो?ट्रूकॉलरकडे स्वतःचा गुप्तहेर नाही, तर ते 'क्राउडसोर्सिंग' (Crowdsourcing) वर चालते. तुम्ही किंवा तुमच्या मित्रांनी नंबर सेव्ह करताना 'अमित होम' किंवा 'राजू रूम' असे नाव टाकल्यास ॲप ते टिपते. तसेच तुम्ही घरच्या वायफाय (Wi-Fi) नेटवर्कला जोडलेले असतानाचा लोकेशन डेटा ॲप गोळा करते. या दोन्ही गोष्टींची सांगड घालून ट्रूकॉलरचे अल्गोरिदम तुमच्या घराचा पत्ता अचूक शोधून काढतात..Malware Alert : लॅपटॉप-कॉम्प्युटरवर WhatsApp वापरताय? CERT-In ने दिला गंभीर इशारा, 'हा' मेसेज बघताच बँक अकाउंट होईल रिकामं.सायलेंट की व्हायब्रेट?माझा फोन सायलेंट आहे की व्हायब्रेट मोडवर, हे दुसऱ्याला कसं दिसतं? यामागे फोनमधील 'बॅकग्राउंड स्टेटस API' (Background Status API) तंत्रज्ञान काम करते. जेव्हा तुम्ही फोन सायलेंट करता तेव्हा सिस्टीममधील तो अंतर्गत बदल ट्रूकॉलरचे बॅकग्राउंड अल्गोरिदम त्वरित टिपतात. इंटरनेट चालू असल्यास काही सेकंदांतच तुमच्या नावापुढे 'सायलेंट'चा लाल आयकॉन दिसू लागतो..Amazon Prime Day 2026 : अर्ध्या किंमतीत मिळतायत 'हे' 5 प्रीमियम मोबाईल; सेल येण्याआधीच डील्स झाल्या लिक.'लास्ट सीन' आणि 'ऑन अ कॉल' मधील 'रिअल-टाइम' गणितएखादी व्यक्ती दुसऱ्या कोणाशी तरी फोनवर बोलते आहे की नाही, हे ट्रूकॉलरवरील लाल रंगाच्या चिन्हाने समजते. हे तुमच्या फोनच्या 'कॉल स्टेट' (Call State) या सुविधेमुळे घडते. तुम्ही कॉल स्वीकारताच तुमच्या फोनचा ऑपरेटिंग डेटा बदलतो. ट्रूकॉलरचे सर्व्हर हा बदल रिअल टाइममध्ये कॅच करतात. यामुळेच समोरच्याने फोन उचलण्यापूर्वीच तो व्यस्त असल्याचे आपल्याला समजते..हा सर्व खेळ 'बिग डेटा' (Big Data) आणि 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) वर चालतो. करोडो युजर्सकडून येणारा डेटा ट्रूकॉलरचे सुपर फास्ट सर्व्हर्स सेकंदाच्या भागात प्रोसेस करतात. ही माहिती लपवायची असल्यास तुम्ही ट्रूकॉलरच्या Settings -> Privacy Center मध्ये जाऊन Availability हा पर्याय सहज बंद करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.