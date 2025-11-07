iPhone Air ला टक्कर द्यायला आला रीयल किंग? 'या' कंपनीने लॉन्च केला सर्वांत स्लिम 5G मोबाईल, किंमत एवढी कमी की बघताच खरेदी कराल

Huawei Mate 70 Air price : हुवावेने (Huawei) आपला नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन मेट 70 एअर लाँच केला आहे. हा फोन अॅपलच्या आयफोन एअरला थेट आव्हान देत आहे. फक्त 6.6 मिमी जाडी आणि 206 ग्रॅम वजन असलेला हा अल्ट्रास्लिम डिव्हाइस सेलेस्टियल इन्स्पायर्ड डिझाइनने सजलेला आहे. सोन्याच्या धाग्यांनी विणलेले ब्रोकेड सिल्क अॅक्सेंट्स आणि चमकदार स्टार रिंग इफेक्ट यामुळे तो आकाशातल्या सौंदर्याच प्रतिबिंब वाटत. गोलाकार कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये सोन्याचे अॅक्सेंट्स आहेत, जे फोनला प्रीमियम लुक देतात..चीनमध्ये हा मोबाईल नुकताच लॉंच झालाय.डिस्प्लेडिस्प्लेमध्ये हुवावेने कमाल केली आहे. 7 इंचाचा एफएचडी+ ओएलईडी स्क्रीन 1.07 अब्ज रंगांचा सपोर्ट, P3 वाइड कलर गॅमट आणि 4000 निट्स पीक ब्राइटनेस देते. व्हिव्हिड ऑडिओ आणि एचडीआर सर्टिफिकेशनमुळे मीडिया अनुभव बेस्ट होतो. ड्रॉप रेसिस्टन्ससाठी कुनलुन ग्लास आणि इम्पॅक्ट रेसिस्टन्ससाठी अल्ट्रा ड्युरेबल ब्रोकेड फायबर वापरले आहे. IP68 आणि IP69 रेटिंग्समुळे धूळ आणि पाण्यापासून पूर्ण संरक्षण मिळते..HF Deluxe 100cc : येणार CD 100ची आठवण! हिरोने आणली स्वस्तात मस्त बाईक; फीचर्स एकदम दमदार, डिस्काउंट ऑफर्ससह EMI फक्त 799.कलर ऑप्शन्सगोल्ड थ्रेड अँड सिल्वर ब्रोकेड, फेदर रोब व्हाइट, रेडियंट गोल्ड ब्लॅक. किंमत12 GB/256 GB– 4199 युआन (सुमारे 52000 रुपये), 12 GB/512 GB– 4699 युआन (58400 रुपये), 16 GB/256 GB– 4699 युआन, टॉप-एंड 16 GB/512 GB– 5199 युआन (64600 रुपये)..Location Tracker : मोबाईलमधलं 'हे' App ट्रॅक करतंंय तुमचं लोकेशन? जाणून घ्या एका क्लिकवर...कॅमेराकॅमेरा सिस्टम जबरदस्त आहे. रियरला 50 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर (iOSसह), 12 मेगापिक्सेल टेलिफोटो (iOSसह), 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड मॅक्रो आणि 1.5 मेगापिक्सेल मल्टिस्पेक्ट्रल रेड मॅपल ट्रूकलर सेन्सर आहे. सेल्फी आणि ग्रुप व्हिडिओ कॉल्ससाठी 10.7 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड फ्रंट कॅमेरा आहे. एआय फीचर्स जसे एआय अॅसिस्टेड कंपोझिशन, अल्ट्रा एचडी पॅनोरामा, एआय पोर्ट्रेट रिटचिंग आणि एआय ग्लेअर रिमूवल यामुळे फोटो क्वालिटी आणि क्रिएटिव्हिटी वाढते..Elon Musk : फडणवीसांनी घडवला इतिहास! Starlink चं इंटरनेट सगळ्यांत पहिलं महाराष्ट्रात.. इलॉन मस्कच्या कंपनीसोबत झाला करार.परफॉर्मेंसपरफॉर्मन्समध्ये किरिन 9000 सीरिज प्रोसेसर आहे. 12 GB व्हेरिएंटमध्ये किरिन 9020B, तर 16 GBमध्ये किरिन 9020A. 12/16 GB रॅम आणि 256/512 GB स्टोरेज (मेमरी कार्ड नाही). 6500 एमएएच सिलिकॉन कार्बन बॅटरी स्लिम आहे. 66 डब्ल्यू सुपरचार्ज सपोर्ट आहे. व्हेपर वायरलेस चार्जिंग नाही. हार्मोनीओएस 5.1 वर चालणारा हा फोन एआय एअर ट्रान्सफर, एआय नॉइज कॅन्सलेशन, टॅप टू शेयर, एआय फेसस्वॅप डिटेक्शन आणि स्टायलस सपोर्ट देतो. सॅटेलाइट मेसेजिंगही उपलब्ध आहे.हा मोबाईल लवकरच भारतात येणार आहे. त्यामुळे कमी दरात जास्त चांगले फीचर्स असलेला आयफोन सारखा मोबाईल खरेदी करायचा असेल तर हा बेस्ट ऑप्शन ठरणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.