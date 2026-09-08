Foldable Smartphone: एक फोन, तीन फोल्ड! Huawei ने लाँच केला जगातील सर्वात महागडा ट्राय-फोल्ड...पहा किंमत किती?

Huawei Mate XT 2: स्मार्टफोनच्या दुनियेत पुन्हा एकदा तंत्रज्ञानाचा नवा अविष्कार पाहायला मिळाला आहे. टेक दिग्गज Huawei ने आपला नवीन ट्राय-फोल्ड (Tri-Fold) स्मार्टफोन Huawei Mate XT 2 Ultimate Design लाँच केला आहे. गेल्या वर्षी लाँच झालेल्या जगातील पहिल्या मास-मार्केट ट्राय-फोल्ड फोन 'Mate XT' चे हे अपग्रेडेड व्हर्जन आहे. यावेळी कंपनीने फोल्डिंग मेकॅनिझममध्ये मोठा बदल करत आतल्या बाजूला दुमडणारे नवीन डिझाइन सादर केले आहे, ज्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. .डिस्प्ले अन् डिझाईनमधील मोठा बदल10.2-इंच ओएलईडी स्क्रीन: हा फोन पूर्णपणे उघडल्यानंतर यामध्ये 3K रिझोल्यूशन असलेला 10.2-इंच OLED डिस्प्ले मिळतो, जो एका टॅब्लेटसारखा अनुभव देतो.1-120Hz रिफ्रेश रेट: यामध्ये 1-120Hz LTPO ॲडॉप्टिव्ह रिफ्रेश रेट आणि हाय-फ्रीक्वेंसी PWM डिमिंग सपोर्ट देण्यात आला आहे.इनवर्ड फोल्डिंग डिझाईन: जुन्या मॉडेलमध्ये बाहेरील बाजूला दुमडणारे डिझाइन होते, पण नव्या Mate XT 2 मध्ये आतल्या बाजूला दुमडणारी लॉजिकफोल्डिंग (Logicfolding) आर्किटेक्चर डिझाईन देण्यात आली आहे..Redmi Smartphone: 6000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा! Redmi चा नवा 5G स्मार्टफोन लाँच; बजेट रेंजमध्ये प्रीमियम फीचर्स... .6.5-इंच कवर डिस्प्ले: फोल्ड केल्यानंतर बाहेरील बाजूला 4:3 आस्पेक्ट रेशिओ असलेला 6.5-इंचाचा कव्हर स्क्रीन वापरता येतो.प्रायव्हसी डिस्प्ले फीचर: या फोनमध्ये विशेष प्रायव्हसी स्क्रीन फीचर आहे, ज्यामुळे बाजूला बसलेल्या व्यक्तीला स्क्रीनवरील कंटेंट दिसत नाही..प्रोसेसर अन् व्हेरिअंट्सनुसार किंमतहा स्मार्टफोन लॉजिकफोल्डिंग आर्किटेक्चरवर तयार केलेल्या Kirin 9050 Pro चिपसेटवर चालतो. सर्व व्हेरिअंट्समध्ये 16GB RAM देण्यात आली आहे. चीनमधील याच्या विविध व्हेरिअंट्सच्या किमती खालीलप्रमाणे आहेत-16GB RAM + 256GB स्टोरेज: CNY 19,999 (सुमारे 2.81 लाख रुपये)16GB RAM + 512GB स्टोरेज: CNY 21,999 (सुमारे 3.09 लाख रुपये)16GB RAM + 1TB स्टोरेज: CNY 23,999 (सुमारे 3.38 लाख रुपये)1TB प्रायव्हसी डिस्प्ले व्हेरिअंट: CNY 24,999 (सुमारे 3.52 लाख रुपये)कलेक्टर एडिशन (16GB RAM + 2TB स्टोरेज): CNY 29,999 (सुमारे 4.22 लाख रुपये).50MP क्वाड कॅमेरा सेटअप अन् सेल्फीफोटोग्राफीसाठी फोनच्या मागील बाजूस अष्टकोनी (Octagonal) मॉड्यूलमध्ये चार कॅमेरे देण्यात आले आहेत-मुख्य कॅमेरा: 50-मेगापिक्सेल प्रायमरी सेन्सर (Variable Aperture, OIS आणि OIS कलर फिल्टर ॲरेसह).अल्ट्रा-वाइड लेन्स: 40-मेगापिक्सेल सेन्सर.टेलीफोटो लेन्स: 3.5x ऑप्टिकल झूमसह 50-मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा.ट्रू-टू-कलर सेन्सर: अचूक रंगांसाठी डेडिकेटेड मल्टी-स्पेक्ट्रल-चॅनल सेन्सर.सेल्फी कॅमेरा: कव्हर आणि इंटरनल अशा दोन्ही स्क्रीनवर 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा मिळतो..Vivo V80 Lite: 10,000 mAh बॅटरीसह MediaTek प्रोसेसर अन् तगडा कॅमेरा; 3 सप्टेंबरला लाँच होतोय Vivoचा 5G स्मार्टफोन! .बॅटरी अन् चार्जिंग सपोर्टया ट्राय-फोल्ड फोनमध्ये 5,600mAh क्षमतेची दमदार बॅटरी देण्यात आली आहे. ही बॅटरी 66W वायर्ड सुपरचार्ज आणि 50W वायरलेस सुपरचार्ज तंत्रज्ञानाला सपोर्ट करते, ज्यामुळे फोन काही मिनिटांत चार्ज होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.