Hyundai Salary Hike : ह्युंदाई कर्मचाऱ्यांना नवरात्रीची मोठी भेट, मिळाली 'इतक्या' हजारांची भरघोस पगारवाढ

Hyundai Salary Hike before navratri : ह्युंदाई मोटर इंडियाने नवरात्रीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना ३१,००० हजारपर्यंत पगारवाढ जाहीर केली आहे.
Hyundai Salary Hike : ह्युंदाई कर्मचाऱ्यांना नवरात्रीची मोठी भेट, मिळाली 'इतक्या' हजारांची भरघोस पगारवाढ

Saisimran Ghashi
नवरात्रीच्या सणासुरूवातीपूर्वी दक्षिण कोरियाची वाहन निर्माता कंपनी ह्युंदाई मोटर इंडियाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. कंपनीने युनायटेड युनियन ऑफ ह्युंदाई एम्प्लॉईज (UUHE) सोबतच्या करारांतर्गत १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीसाठी मासिक ३१ हजारपर्यंत पगारवाढ जाहीर केली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने तंत्रज्ञ आणि कामगार वर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी असून हजारो कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास हातभार लावेल.

