Hyundai Salary Hike : ह्युंदाई कर्मचाऱ्यांना नवरात्रीची मोठी भेट, मिळाली 'इतक्या' हजारांची भरघोस पगारवाढ

नवरात्रीच्या सणासुरूवातीपूर्वी दक्षिण कोरियाची वाहन निर्माता कंपनी ह्युंदाई मोटर इंडियाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. कंपनीने युनायटेड युनियन ऑफ ह्युंदाई एम्प्लॉईज (UUHE) सोबतच्या करारांतर्गत १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीसाठी मासिक ३१ हजारपर्यंत पगारवाढ जाहीर केली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने तंत्रज्ञ आणि कामगार वर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी असून हजारो कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास हातभार लावेल..ह्या पगारवाढीची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांत होईल. पहिल्या वर्षी ५५%, दुसऱ्या वर्षी २५% आणि तिसऱ्या वर्षी २०% वाढ लागू होईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मासिक उत्पन्न हळूहळू लक्षणीय वाढेल. ह्युंदाईचे पीपल स्ट्रॅटेजी प्रमुख यंगम्युंग पार्क यांनी सांगितले की, हा करार परस्पर विश्वास आणि सकारात्मक संवादावर आधारित आहे..Tractor Truck Accident: कारंजा मूर्तिजापूर मार्गावर ट्रक ट्रॅक्टरच्या भीषण अपघातात एक ठार."कर्मचारी कल्याण आणि कंपनीच्या दीर्घकालीन वाढीला प्राधान्य देणारी प्रगतीशील कार्यसंस्कृती निर्माण करणे हा आमचा उद्देश आहे," असे त्यांनी नमूद केले.या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिरता वाढेलच, शिवाय त्यांची कार्यक्षमता आणि कंपनीवरील निष्ठा अधिक दृढ होईल, असे तज्ञांचे मत आहे..जेमिनीवर Retro स्टाईल कपल फोटो बनवा एका क्लिकवर...ह्युंदाईचा हा निर्णय उद्योगात सकारात्मक उदाहरण ठरेल आणि इतर कंपन्यांना कर्मचारी कल्याणाकडे लक्ष देण्यास प्रेरित करेल. कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावणारी ही पगारवाढ कंपनी आणि कर्मचारी यांच्यातील बंध आणखी मजबूत करेल. ह्युंदाईच्या या पावलाने नवरात्रीच्या उत्साहात आणखी भर पडली असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे..