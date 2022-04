तुमच्याकडे Google Pay, PhonePe, Paytm सारखी UPI अ‍ॅप्स असल्यास, तुमच्या फायद्याची बातमी आहे. तुम्हाला जेव्हाही पैशांची गरज असेल तेव्हा या तीन अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे तुम्हाला कर्ज मिळू शकते. हे तीन UPI अ‍ॅप्स तुम्हाला झटपट कर्ज देतात, ज्यासाठी कमीत कमी कागदपत्रांची आवश्यकता असते. फ्लिपकार्टची कंपनी PhonePe ने नुकतीच ही सुविधा सुरू केली आहे.

PhonePe, Google Pay आणि Paytm ही पेमेंट अ‍ॅप्स आहेत जी UPI वर चालतात. हे सर्व अ‍ॅप्स UPI पेमेंट सिस्टम अंतर्गत एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करतात. ग्राहकांना PhonePe वरून थेट कर्ज मिळत नाही, पण मूळ कंपनी फ्लिपकार्टकडून कर्ज मिळवण्यात मदत होते. कर्ज घेण्यासाठी, तुमच्याकडे Flipkart तसेच PhonePe अ‍ॅप्स असणे आवश्यक आहे. तसेच, शून्य टक्के कर्ज मिळवण्यासाठी तुम्हाला तुमचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि सिबिल स्कोअर 700 प्लस असणे आवश्यक आहे. PhonePe द्वारे तुम्हाला 60,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. (If you have UPI apps like Google Pay, PhonePe, Paytm, you can get a loan from them.)

हेही वाचा: तुमच्या नावावर कुणी घेतलंय कर्ज? पॅनकार्ड वापरून असं तपासा

PhonePe द्वारे कर्ज कसे घेऊ शकता?

सगळ्यात आधी तुम्हाला Flipkart किंवा PhonePe डाउनलोड करावे लागेल.

अ‍ॅपवर तुमचा मोबाईल नंबर रजिस्टर्ड करा.

यानंतर फ्लिपकार्टच्या प्रोफाइल सेगमेंटमध्ये जा.

Flipkart Pay Later ऑप्शनवर क्लिक करा.

आवश्यक कागदपत्रे फ्लिपकार्टवर द्यावी लागतील.

तुमच्याकडे अकाउंट नसल्यास, तुम्हाला फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट तयार करावे लागेल.

यामध्ये तुम्हाला CIBIL स्कोर विचारला जाईल.

CIBIL स्कोअर चांगला असेल तर कर्ज सहज उपलब्ध होईल.

यानंतर, तुम्ही 'My Money' पर्यायावर क्लिक करून UPI खात्यातील शिल्लक तपासू शकता.

इथे तुम्हाला कर्जाचे पैसे आले की नाही हे कळू शकेल.

हेही वाचा: तुमच्या नावावर कुणी घेतलंय कर्ज? पॅनकार्ड वापरून असं तपासा

गुगल पे वरुन कर्ज कसे मिळवाल?