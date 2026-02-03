विज्ञान-तंत्र

IIT Bombay Research : रेशीमकिडे न मारता मिळणार रेशीम! IIT बॉम्बेचा 'जीवोदय' प्रकल्प यशस्वी; कोल इंडियाच्या पाठिंब्याने प्रयोग, वाचा सविस्तर

Saisimran Ghashi
भारतातील IIT बॉम्बेने रेशीम उत्पादनाची क्रांतीकारी पद्धत विकसित केली आहे. 'जीवोदय' नावाच्या या प्रकल्पात रेशीमकीटकांना मारल्याशिवाय रेशीम मिळवता येतो. कोल इंडियाने त्यांच्या CSR अंतर्गत या संशोधनाला पूर्ण पाठिंबा दिला आणि तीन वर्षांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून हे यश मिळवले.

