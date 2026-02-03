IIT Bombay Research : रेशीमकिडे न मारता मिळणार रेशीम! IIT बॉम्बेचा 'जीवोदय' प्रकल्प यशस्वी; कोल इंडियाच्या पाठिंब्याने प्रयोग, वाचा सविस्तर

भारतातील IIT बॉम्बेने रेशीम उत्पादनाची क्रांतीकारी पद्धत विकसित केली आहे. 'जीवोदय' नावाच्या या प्रकल्पात रेशीमकीटकांना मारल्याशिवाय रेशीम मिळवता येतो. कोल इंडियाने त्यांच्या CSR अंतर्गत या संशोधनाला पूर्ण पाठिंबा दिला आणि तीन वर्षांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून हे यश मिळवले..पारंपरिक रेशीम उत्पादनात रेशीमकीटक कोकून बनवतात, त्यानंतर कोकून उकळून रेशीम काढला जातो. यात लाखो कीटक मारले जातात. पण 'जीवोदय' तंत्रात कीटकांना मलबेरी पाने खाऊन सपाट पृष्ठभागावर रेशीम धागे विणण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे ते कोकून बनवत नाहीत. रेशीम काढल्यानंतर कीटक नैसर्गिकरित्या पतंगात (मॉथ) रूपांतरित होतात आणि त्यांचे जीवनचक्र पूर्ण होऊन ते उडून जातात..Aadhaar App : नवीन आधार ॲप लॉन्च! घरबसल्या बदला आधार कार्डवरचा पत्ता अन् मोबाईल नंबर; 2 मिनिटात अपडेट होतील डिटेल्स, पाहा नवी पद्धत.या प्रकल्पामुळे रेशीम शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळेल. ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल. पर्यावरणस्नेही आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य असल्याने 'जीवोदय सिल्क' ला मोठ्या प्रमाणात अॅक्सेप्टन्स मिळण्याची शक्यता आहे. हे भारताच्या वैज्ञानिक प्रगतीचे आणि मानवतावादी दृष्टिकोनाचे उत्तम उदाहरण आहे..7 Minute 11 Second व्हायरल MMS पासून ते 'धुरंधर 2' सीन लीक क्लिपपर्यंत...जानेवारीमध्ये 'हे' टॉप 10 व्हिडिओ होते ट्रेंडिंग.या नव्या पद्धतीने रेशीम उत्पादन आता जास्त शाश्वत होत आहे. लाखो कीटकांचे प्राण वाचवूनही सुंदर रेशीम मिळवता येईल, ही खरी अभिमानाची गोष्ट आहे.. आयआयटी बॉम्बेचा हा प्रकल्प आदर्श ठरला आहे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.