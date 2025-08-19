IIT Guwahati: २८ हजार प्रकाशवर्षे अंतरावर सापडलेले संकेत; कृष्णविवरातील क्ष-किरणांचे रहस्य उलगडण्यात भारतीय संशोधकांना मोठे यश

नवी दिल्ली : गुवाहाटी येथील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेने (आयआयटी) ‘इस्रो’च्या यू. आर. राव उपग्रह केंद्र आणि इस्राईलमधील हैफा विद्यापीठ यांच्या सहकार्याने कृष्णविवरातून बाहेर पडणाऱ्या क्ष-किरणांच्या संकेत रचनांमागील गूढ उकलण्यात यश आले आहे. .ही संकेत रचना (सिग्नल पॅटर्न) पृथ्वीपासून २८ हजार प्रकाश वर्षे अंतरावर दिसून आला आहे.‘ॲस्ट्रोसॅट’ या अवकाशातील भारताच्या वेधशाळेद्वारे मिळालेल्या माहितीचे विश्र्लेषण केल्यानंतर संशोधकांच्या असे लक्षात आले की कृष्णविवरातून बाहेर पडणाऱ्या क्ष-किरणांची प्रकाशमयता ही त्याच्या प्रखर आणि अप्रखर टप्प्यांमध्ये बदलते आणि प्रत्येक टप्पा काही शे सेंकदांचा असतो..हे संशोधन रॉयल ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटीच्या ‘मंथली नोटिसेस’ या प्रतिष्ठेच्या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले आहे. कृष्णविवरांचे स्वरूप जाणून घेण्यासाठी जगभरातील शास्त्रज्ञ अभ्यास करत आहेत. .कृष्णविवरे भोवतालच्या ताऱ्यांच्या बाह्य वातावरणातील वायू खेचून घेतात. त्यामुळे प्रचंड उष्णता निर्माण होते आणि त्यामुळे काही प्रमाणात क्ष-किरणे बाहेर फेकली जातात. .Helicopter Emergency Landing: मुळशी तालुक्यातील सालतरमध्ये खळबळ! दाट धुक्यात हेलिकॉप्टरचे आपत्कालीन लॅंडिंग; मोठी दुर्घटना टळली.या क्ष-किरणांचा अभ्यास केल्यास कृष्णविवरांच्या भोवतालच्या वातावरणाचा अंदाज लावता येणे शक्य आहे. ही क्ष-किरणांच्या चकाकण्याचा पहिला पुरावा आम्हाला सापडला असल्याचे आयआयटी गुवाहाटीच्या भौतिकशास्त्र विभागातील प्राध्यापक संतव्रत दास यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.