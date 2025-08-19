विज्ञान-तंत्र

IIT Guwahati: २८ हजार प्रकाशवर्षे अंतरावर सापडलेले संकेत; कृष्णविवरातील क्ष-किरणांचे रहस्य उलगडण्यात भारतीय संशोधकांना मोठे यश

Black Hole Discovery: आयआयटी गुवाहाटीच्या संशोधकांनी इस्रो आणि हैफा विद्यापीठाच्या सहकार्याने कृष्णविवरातील क्ष-किरणांच्या गूढ रचना उलगडल्या आहेत. हे संशोधन रॉयल ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटीच्या प्रतिष्ठित नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले आहे.
Updated on

नवी दिल्ली : गुवाहाटी येथील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेने (आयआयटी) ‘इस्रो’च्या यू. आर. राव उपग्रह केंद्र आणि इस्राईलमधील हैफा विद्यापीठ यांच्या सहकार्याने कृष्णविवरातून बाहेर पडणाऱ्या क्ष-किरणांच्या संकेत रचनांमागील गूढ उकलण्यात यश आले आहे.

