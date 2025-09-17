6G India : भारतात लवकरच सुरू होणार 6G इंटरनेट; IIT हैदराबादच्या विद्यार्थ्यांनी बनवला प्रोटोटाइप, हे नेमकं आहे तरी काय? जाणून घ्या

भारताने तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आणखी एक मोठी झेप घेतली आहे. आयआयटी हैदराबादने 6G तंत्रज्ञानाचा प्रोटोटाइप यशस्वीपणे विकसित केला असून 2030 पर्यंत हे तंत्रज्ञान मार्केटमध्ये आणले जाणार आहे. हे तंत्रज्ञान केवळ 5G पेक्षा वेगवान नसेल तर गावांपासून शहरांपर्यंत, जमीन, आकाश आणि समुद्रात हायस्पीड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. या यशामुळे भारत जागतिक तंत्रज्ञानाच्या मुख्य प्रवाहात स्थान मिळवण्यास सज्ज आहे..आयआयटी हैदराबादने 7GHz बँडमध्ये 6G प्रोटोटाइपची यशस्वी चाचणी केली आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, हे तंत्रज्ञान 2030 पर्यंत देशभरात उपलब्ध होईल. आयआयटी हैदराबादचे प्राध्यापक किरण कुची यांनी सांगितले की, प्रत्येक दशकात मोबाईल तंत्रज्ञानाची नवी पिढी उदयास येते. 2010-2020 मध्ये 5G विकसित झाले तर 2021 पासून 6G प्रोटोटाइपवर काम सुरू झाले. कमी उर्जा वापरणारी सिस्टम चिप आणि 6G AI चिपसेट डिझाइन करून आयआयटी हैदराबाद नागरी आणि संरक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवण्यास तयार आहे..Gemini वाचवणार प्री-वेडिंग शूटचे पैसे; कपल्स स्वतः बनवू शकतात खास फोटो, हे घ्या 10 बेस्ट प्रॉम्प्ट अन् कॉपी-पेस्ट करा.6G च्या आगमनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), AR/VR, आणि स्वायत्त गतिशीलता यांचा अनुभव अभूतपूर्व होईल. कारखाने, शाळा, रुग्णालये, संरक्षण आणि आपत्ती व्यवस्थापनात AI आधारित 6G उपकरणे महत्त्वाची भूमिका बजावतील. यामुळे देशाची उत्पादकता आणि सुरक्षा वाढेल. भारताच्या नवीन धोरणांमुळे स्वदेशी नवोन्मेषाला चालना मिळाली आहे..स्मार्टफोनचा राजा आला! ब्रँड कॅमेरा क्वालिटी अन दमदार फीचर्स, Samsung Galaxy S25 FE ची किंमत किती? EMI ऑफर्स एकदा बघाच.नेटवर्क, उपकरणे, AI अॅप्लिकेशन्स आणि फॅबलेस चिप डिझाइनमध्ये भारत आता जागतिक पुरवठादार आणि मानक सेटर बनत आहे. 2030 मध्ये जेव्हा जग 6G स्वीकारेल तेव्हा भारत स्वतःच्या तंत्रज्ञानसंस्थेद्वारे ‘विकसित भारत 2047’ च्या दृष्टिकोनाच्या जवळ असेल. हे यश भारताला तंत्रज्ञान क्षेत्रात ट्रेंडसेटर बनवत आहे ज्याचा सकारात्मक परिणाम प्रत्येक भारतीय नागरिकावर होईल..FAQsWhat is the significance of IIT Hyderabad’s 6G prototype?आयआयटी हैदराबादच्या 6G प्रोटोटाइपचे महत्त्व काय आहे?हे प्रोटोटाइप 5G पेक्षा वेगवान आहे आणि 2030 पर्यंत गावांपासून शहरांपर्यंत हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल, तसेच AI-सक्षम उपकरणांचा अनुभव सुधारेल.When will 6G technology be available in India?भारतात 6G तंत्रज्ञान कधी उपलब्ध होईल?6G तंत्रज्ञान 2030 पर्यंत देशभरात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.How does 6G differ from 5G?6G आणि 5G मध्ये काय फरक आहे?6G हे 5G पेक्षा अधिक वेगवान आहे, कमी उर्जा वापरते आणि जमीन, आकाश, समुद्रात कनेक्टिव्हिटी प्रदान करते.What role does AI play in 6G technology?6G तंत्रज्ञानात AI ची काय भूमिका आहे?AI-सक्षम 6G उपकरणे AR/VR, स्वायत्त गतिशीलता आणि आपत्ती व्यवस्थापनात क्रांती घडवतील.How will 6G impact India’s technological growth?6G मुळे भारताच्या तंत्रज्ञान वाढीवर कसा परिणाम होईल?6G मुळे भारत तंत्रज्ञान क्षेत्रात जागतिक पुरवठादार आणि मानक सेटर बनेल, ज्यामुळे उत्पादकता आणि सुरक्षा वाढेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.