एआयमुळे भारतातील नव्या नोकऱ्यांचे बदलणार स्वरूप; तरुणांच्या प्रशिक्षणावर होणार परिणाम

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) वाढत्या वापरामुळे भारतातील नव्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलण्याची शक्यता आहे. नियमित आणि वारंवार कराव्या लागणाऱ्या कामांचे स्वयंचलन झाल्याने कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल होऊ शकतो. मात्र, याचा अर्थ प्रत्येक क्षेत्रातील नोकऱ्या पूर्णपणे संपतील असा नाही. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) मद्रासच्या सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआय (CeRAI) या केंद्राने प्रसिद्ध केलेल्या श्वेतपत्रिकेत हा निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे..‘How AI Is Reconfiguring Work in India’ या शीर्षकाच्या अहवालानुसार, माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), व्यवसाय प्रक्रिया व्यवस्थापन (बीपीओ), वित्तीय सेवा आणि व्यावसायिक सेवा या क्षेत्रांतील प्राथमिक पदांवर अनेकदा ठरावीक प्रक्रियेनुसार कामे केली जातात. माहितीचे वर्गीकरण, नियमित प्रक्रिया आणि पुनरावृत्तीची कामे एआयच्या मदतीने करता येऊ शकतात. त्यामुळे या क्षेत्रांतील नव्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या पद्धती आणि जबाबदाऱ्या बदलण्याची शक्यता आहे..AI Job Crisis: साहेबांपासून शिपायांपर्यंत AI साऱ्यांच्याच नोकऱ्या खाणार! काय म्हणाले बिल गेट्स?.कनिष्ठ पदांवरील नियमित कामे ही केवळ दैनंदिन जबाबदारी नसून वरिष्ठ पदांसाठी आवश्यक अनुभव मिळवण्याची संधीही असते. अशा कामांमधून कर्मचाऱ्यांना निर्णयक्षमता, समस्या सोडवण्याचे कौशल्य आणि व्यावसायिक परिस्थिती हाताळण्याचा अनुभव मिळतो. एआयने ही कामे मोठ्या प्रमाणावर केल्यास तरुणांना प्रत्यक्ष कामातून शिकण्याच्या संधी कमी मिळू शकतात. त्यामुळे भविष्यातील वरिष्ठ पदांसाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करण्याच्या प्रक्रियेचा कंपन्यांना नव्याने विचार करावा लागेल..पण एखादे काम एआयकडे सोपवले जाणे आणि संपूर्ण नोकरी संपुष्टात येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. नियमित कामे स्वयंचलित झाली तरी निर्णय घेणे, अपवादात्मक परिस्थिती हाताळणे आणि कामाच्या परिणामांची जबाबदारी स्वीकारणे यांसारख्या कामांसाठी मानवी सहभाग आवश्यक राहू शकतो. एआयचा रोजगारावर होणारा परिणाम हा संबंधित क्षेत्र, कामाचे स्वरूप, उपलब्ध तंत्रज्ञान आणि कंपन्या त्याचा कसा वापर करतात यावर अवलंबून असेल..WhatsApp Update: 1 जानेवारी 2027 पासून WhatsApp, Snapchat, Telegram बंद होणार? SIM कार्डबाबत नवा नियम काय? .एआयमुळे कामाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल होत असताना कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण, पुनर्प्रशिक्षण आणि नवीन कौशल्ये विकसित करण्याच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. तसेच, भारतातील रोजगारबाजार आणि विविध क्षेत्रांतील कामांचे स्वरूप लक्षात घेऊन एआयच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी अधिक संशोधन करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे..एकूणच, एआयमुळे किती नोकऱ्या निर्माण होतील किंवा कमी होतील, एवढ्यापुरतेच रोजगारावरील परिणामांचे मूल्यमापन करता येणार नाही. कामाच्या जबाबदाऱ्या, उत्पादकता, कौशल्यांची गरज आणि करिअरमधील प्रगती यांमध्ये होणारे बदलही महत्त्वाचे ठरणार आहेत. विशेषतः करिअरची सुरुवात करणाऱ्या तरुणांना पुरेसा व्यावहारिक अनुभव मिळेल आणि बदलत्या कामाच्या स्वरूपाशी जुळवून घेता येईल, यासाठी कंपन्यांना प्रशिक्षणपद्धतीत बदल करावे लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.