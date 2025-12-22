Space Laboratory: शैक्षणिक संस्थात उभारणार ‘अवकाश प्रयोगशाळा’; ‘इन्स्पेस’चा प्रस्ताव, अवकाश तंत्रज्ञानाच्या अनुभवासाठी उपयुक्त

नवी दिल्ली : अवकाश तंत्रज्ञान परिसंस्थेला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने, भारताच्या अवकाश क्षेत्रातील प्रवर्तक संस्था ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर’ने (इन्स्पेस) देशातील सात संस्थांमध्ये ‘अवकाश प्रयोगशाळा’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे..भारतीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये अवकाश तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि अनुभव देण्यासाठी देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये अत्याधुनिक अवकाश प्रयोगशाळा उभारण्याच्या उद्देशाने राबवली जाणारी ‘अवकाश प्रयोगशाळा’ हा पहिलाच उपक्रम ठरणार आहे. .देशभरातील निवडक शैक्षणिक संस्थांमध्ये अशी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी ‘इन्स्पेस’ने विनंती प्रस्ताव प्रक्रिया सुरू केली आहे. अनेक उच्च शिक्षण संस्थांनी अवकाश तंत्रज्ञानाशी संबंधित अभ्यासक्रम सुरू केले असून, अशा ‘अंतरिक्ष प्रयोगशाळां’मुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष, प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण मिळणार आहे. यामुळे देशात उदयास येत असलेल्या खासगी अवकाश क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे ‘इन्स्पेस’ ने म्हटले आहे..या उपक्रमाचा उद्देश उद्योग–शैक्षणिक संस्थांमधील सहकार्याला चालना देणे आणि जागतिक अवकाश अर्थव्यवस्थेत अग्रणी बनण्याच्या भारताच्या दीर्घकालीन धोरणाला पाठबळ देणे हा आहे, असे ‘इन्स्पेस’च्या व्यवसायवृद्धी संचालनालयाचे संचालक विनोद कुमार यांनी सांगितले..भारतीय अवकाश अर्थव्यवस्था (डॉलरमध्ये)८ अब्जसध्याची४४ अब्ज२०३३ मध्ये अपेक्षित.‘अवकाश प्रयोगशाळा’साठीदेशातील सात वेगवेगळ्या विभागांतून टप्प्याटप्प्याने जास्तीत जास्त सात शैक्षणिक संस्थांची निवड होणारप्रत्येक संस्थेसाठी एकूण प्रकल्प खर्चाचा जास्तीत जास्त ७५ टक्के आर्थिक साहाय्य ‘इन्स्पेस’ देईलअर्थमर्यादा प्रति संस्था पाच कोटी रुपये असेलहा निधी टप्प्याटप्प्याने यशस्वी कामगिरीवर आधारित वितरित केला जाईल.ज्या शैक्षणिक संस्था किमान पाच वर्षांच्या आहेत, ज्यांचे ‘एनआयआरएफ’ गुणांकन २०० पेक्षा कमी आहे आणि जेथे अंतराळ तंत्रज्ञानातील अभ्यासक्रम सुरू आहेत, अशा संस्था अर्ज करण्यास पात्र.Premium|Study Room : बाह्य संकटांपेक्षा आंतरिक कणखरता महत्त्वाची; भ्रष्टाचार व मूल्यांचा ऱ्हासच पतनाचे खरे कारण.विद्यार्थी, संशोधक आणि उद्योग यांच्यासाठी वास्तविक गरजांशी जुळणारे उपयोजित संशोधन, सुरुवातीच्या टप्प्यातील नवोन्मेष आणि कौशल्य विकास सक्षम करण्यास या प्रयोगशाळांची मदत होईल. भारताच्या अंतराळ परिसंस्थेची व्याप्ती, खोली आणि शाश्वतता निर्माण करण्याच्या दिशेने हे एक व्यावहारिक पाऊल आहे.- विनोद कुमार, संचालक, व्यवसायवृद्धी संचालनालय, ‘इन्स्पेस’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.