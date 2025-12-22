विज्ञान-तंत्र

Space Laboratory: शैक्षणिक संस्थात उभारणार ‘अवकाश प्रयोगशाळा’; ‘इन्स्पेस’चा प्रस्ताव, अवकाश तंत्रज्ञानाच्या अनुभवासाठी उपयुक्त

Hands-on Space Technology Training for Students: देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘अवकाश प्रयोगशाळा’ उभारण्याचा इन्स्पेसचा प्रस्ताव. विद्यार्थ्यांना अवकाश तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव देणारा पहिलाच उपक्रम.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : अवकाश तंत्रज्ञान परिसंस्थेला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने, भारताच्या अवकाश क्षेत्रातील प्रवर्तक संस्था ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर’ने (इन्स्पेस) देशातील सात संस्थांमध्ये ‘अवकाश प्रयोगशाळा’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

