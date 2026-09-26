Incognito मध्ये सर्च केल्यावर हिस्ट्री दिसत नाही; पण ‘या’ लोकांना तुमची माहिती कळू शकते

इंटरनेटवर काही शोधायचं म्हटलं की आपल्या मोबाईल किंवा कॉम्प्युटरमध्ये सर्वात आधी उघडतो तो Google Chrome. त्यातही एखादी गोपनीय माहिती सर्च करायची असेल किंवा आपण कोणत्या वेबसाइटला भेट दिली हे ब्राउजिंग हिस्ट्रीमध्ये दिसू नये, असं वाटत असेल तर अनेकजण थेट Incognito Modeचा वापर करतात. मात्र Incognito Tab उघडल्यानंतर आपली इंटरनेटवरील प्रत्येक हालचाल पूर्णपणे लपते, असा समज असेल तर तो चुकीचा आहे..Googleच्या माहितीनुसार, Incognito Modeचा मुख्य उद्देश तुमच्या स्वतःच्या डिव्हाइसवर ब्राउजिंगची माहिती सेव्ह होऊ न देणं हा आहे. म्हणजेच Incognito Session बंद केल्यानंतर Chrome त्या सेशनची ब्राउजिंग हिस्ट्री, साइट डेटा आणि काही इतर माहिती नेहमीच्या पद्धतीने सेव्ह करून ठेवत नाही. यामुळे Chromeची हिस्ट्री तपासताना Incognitoमध्ये तुम्ही कोणत्या वेबसाइट्स उघडल्या होत्या, याचा सामान्य ब्राउजिंग रेकॉर्ड दिसत नाही. पण याचा अर्थ इंटरनेटवर तुम्ही पूर्णपणे अदृश्य होता, असं नाही..Google Privacy Settings : तुमच्या प्रत्येक हालचालीवर गुगलची नजर? आत्ताच बंद करा 'या' 4 सेटिंग; नाहीतर ट्रॅक होत राहील डेटा.Incognito Modeमध्ये एखादी वेबसाइट उघडली तरी त्या वेबसाइटला तुम्ही भेट दिल्याचं समजू शकतं. वेबसाइट्स आणि त्यांच्या सेवा तुमच्याबाबत काही माहिती गोळा करू शकतात. त्यामुळे Incognito म्हणजे वेबसाइटपासून पूर्णपणे लपण्याचा पर्याय नाही.Incognito Mode तुमचं इंटरनेट कनेक्शन खासगी करत नाही. तुमचा Internet Service Provider म्हणजेच ISP, तसेच ऑफिस, शाळा किंवा इतर नेटवर्क व्यवस्थापित करणाऱ्या संस्था तुमच्या ऑनलाइन अॅक्टिव्हिटीबाबत माहिती पाहू शकतात..Incognitoमध्ये एखादी फाइल डाउनलोड केली असेल, तर Incognito Window बंद केल्यानंतर ती फाइल आपोआप डिलीट होत नाही. ती डिव्हाइसवर तशीच राहते. त्यामुळे सार्वजनिक किंवा ऑफिसच्या कॉम्प्युटरवर फाइल डाउनलोड केली असेल, तर ती नंतर स्वतंत्रपणे डिलीट करावी लागते. Incognitoमध्ये सेव्ह केलेले bookmarksही नंतर उपलब्ध राहू शकतात..Internet Tricks : मोबाईलचं 4G नेटवर्क पळेल 5G सारखं; सुपरफास्ट इंटरनेटसाठी वापरुन बघा 'ही' सिक्रेट ट्रिक, खूप कमी लोकांना आहे माहिती.Incognito Session सुरू असताना वेबसाइट्स व्यवस्थित चालण्यासाठी Chrome cookies आणि site data तात्पुरते वापरतो. मात्र Session संपल्यानंतर त्या Sessionशी संबंधित साइट माहिती Chromeकडून सामान्यपणे जतन केली जात नाही. म्हणूनच, Incognito Mode म्हणजे पूर्ण इंटरनेट प्रायव्हसी नाही. ते मुख्यतः तुमच्या डिव्हाइसवर ब्राउजिंगचा रेकॉर्ड राहू नये यासाठी उपयोगी ठरतं. वेबसाइट, ISP किंवा नेटवर्कपासून पूर्णपणे लपण्यासाठी Incognitoवर अवलंबून राहता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.