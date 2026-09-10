iPhone 18 India Price: भारत ठरला iPhone 18 खरेदीसाठी जगातील दुसरा सर्वात महागडा देश! अमेरिकेपेक्षा तब्बल 50,000 रुपये जास्त!

Global iPhone 18 Price Comparison: Appleकंपनीचा Surprise and Shine हा September Event काल म्हणजे ९ सप्टेंबरला कॅलिफोर्नियातील कुपरटिनो येथे पार पडला. आपल्या भव्य सोहळ्यात Apple ने नवा iPhone 18 Pro आणि iPhone 18 Pro Max लाँच केले. याशिवाय कंपनीने नवीन आयवॉच आणि इयरपॉड्सही लाँच केले. पण या संपूर्ण Event मधील, शोस्टॉपर ठरला तो च्या iPhone च्या इतिहासातील पहिला फोल्डेबल फोन iphone Duo! 12 सप्टेंबरपासून या फोन्सचे प्री-ऑर्डर सुरू होणार असून 18 सप्टेंबरपासून विक्री सुरू होईल. मात्र सर्वात जास्त महाग किंमतीत iPhone 18 विकणारा भारत जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. .गेल्या वर्षीच्या iPhone 17 Pro च्या तुलनेत नव्या iPhone 18 Pro सीरिजच्या किमती भारतात तब्बल 30,000 रुपयांनी वाढल्या आहेत. जागतिक आकडेवारीनुसार, तुर्कस्ताननंतर भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात महागडा देश ठरला आहे, जिथे आयफोन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना सर्वात जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत..iPhone 18 लॉंच आधीच iPhone 17 Pro वर मोठा डिस्काउंट! Flipkartवर किंमत घसरली; अशी मिळवा bank offer... .भारत विरुद्ध इतर देश: किमतींमधील फरकजगभरातील किमतींचा विचार केल्यास अमेरिकेत आयफोन सर्वात स्वस्त तर भारतात प्रचंड महाग आहे-iPhone 18 Pro (256GB): अमेरिकेत या मॉडेलची किंमत $1,199 (अंदाजे 1,14,000 रुपये) आहे, तर भारतात हाच फोन 1,64,900 रुपयांना विकला जात आहे. म्हणजेच भारतात हा फोन सुमारे 50,900 रुपयांनी महाग आहे.iPhone 18 Pro Max (256GB): अमेरिकेत याची किंमत $1,299 (अंदाजे 1,23,500 रुपये) आहे, तर भारतातील अधिकृत किंमत 1,79,900 रुपये इतकी आहे. इथे भारतीय ग्राहकांना सुमारे 56,400 रुपये जास्त द्यावे लागत आहेत.iPhone Duo (256GB): Appleचा पहिला फोल्डेबल फोन अमेरिकेत $1,999 (अंदाजे 1,90,000 रुपये) ला मिळतो, तर भारतात त्याची सुरुवातीची किंमत 2,99,900 रुपये ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच भारतात तब्बल 1,09,900 रुपयांचा फरक पाहायला मिळत आहे..भारत जगात दुसरा महागडा देश का ठरला?अमेरिकेत आयफोन सर्वात स्वस्त आणि तुर्कियेमध्ये सर्वात महाग (3,14,000 रुपये) आहे. या जागतिक यादीत भारत 13 व्या स्थानावर म्हणजे दुसऱ्या क्रमांकाचा महागडा देश ठरण्यामागे खालील प्रमुख कारणे आहेत-उच्च आयात शुल्क (Customs Duty): Apple भारतात काही फोन्सचे Assembling करत असले, तरी Pro आणि Pro Max श्रेणीतील अनेक हाय-एंड सुटे भाग थेट परदेशातून आयात करावे लागतात. यावर भारत सरकारकडून मोठा आयात कर आकारला जातो.18% जीएसटी (GST): भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांवर 18% वस्तू व सेवा कर (GST) लागू होतो. Appleच्या भारतातील अधिकृत किमतीत या कराचा समावेश आधीपासूनच केलेला असतो.अमेरिकेतील टॅक्स पद्धत: अमेरिकेतील $1,199 ही जाहीर केलेली किंमत कर-पूर्व (Before Tax) असते. तिथे स्थानिक राज्यानुसार (State Sales Tax) वेगळा कर लागतो. तरीही कर जोडल्यानंतरही अमेरिकेतील अंतिम किंमत भारतापेक्षा खूपच कमी राहते.चलनातील बदल आणि वाहतूक खर्च: डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे घसरलेले मूल्य आणि आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स खर्च यामुळे भारतातील किरकोळ विक्री किंमत वाढते..iPhone 18 लाँच होताच जुन्या iPhoneच्या किमती वाढल्या! iPhone 17, iphone 17 pro सह कोणते मॉडेल महागले?.भारतातील iPhone 18 Pro सीरिजच्या किमतीApple ने यावेळेस 256GB पासून थेट 2TB पर्यंतचे स्टोरेज पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत-iPhone 18 Pro: 256GB ची किंमत 1,64,900 रुपये, 512GB ची किंमत 1,89,900 रुपये, 1TB ची किंमत 2,39,900 रुपये आणि 2TB ची किंमत 3,14,900 रुपये आहे.iPhone 18 Pro Max: 256GB ची किंमत 1,79,900 रुपये, 512GB ची किंमत 2,04,900 रुपये, 1TB ची किंमत 2,54,900 रुपये आणि 2TB ची किंमत 3,29,900 रुपये आहे.iPhone Duo: 256GB ची सुरुवातीची किंमत 2,99,900 रुपये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.