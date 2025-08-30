विज्ञान-तंत्र

Chandrayaan-5 : हिंदी-चीनी पुन्हा भाई भाई? भारत-चीन मिळून लाँच करणार चंद्रयान 5, टोकियोतून काय बोलले PM मोदी?

Chandrayaan-5 Mission China India collaboration : भारत आणि जपान यांनी चंद्रयान 5 साठी ऐतिहासिक भागीदारी जाहीर केली आहे जी चंद्राच्या संशोधनाला नवे परिमाण देईल.
  • चंद्रयान-5 मोहिमेसाठी भारत आणि जपानने एकत्र येऊन अंतराळ संशोधनात नवे पाऊल टाकले आहे.

  • या मोहिमेत भारत लँडर तयार करेल आणि जपान जड रोव्हर विकसित करेल.

  • चंद्रयान-5 चंद्राच्या पर्यावरणाचा सखोल अभ्यास करेल आणि दोन्ही देशांच्या शांततापूर्ण उद्देशांसाठी अंतराळ संशोधनाला चालना देईल.

Chandrayaan-5 Mission : भारत आणि जपान यांनी अंतराळ संशोधनात एक नवे पाऊल टाकत चंद्रयान 5 मोहिमेसाठी हातमिळवणी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टोकियोत जपानच्या पंतप्रधानांसोबत झालेल्या भेटीत ही घोषणा केली. ही भागीदारी दोन्ही देशांमधील मैत्री आणि वैज्ञानिक सहकार्याचे प्रतीक आहे. चंद्रयान 5 मोहीम चंद्राच्या पृष्ठभागावरील संशोधनाला नवे परिमाण देणार असून, भारत आणि जपानच्या तंत्रज्ञानातील प्रगतीचे दर्शन घडवेल.(PM modi in Japan)

