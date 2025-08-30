Chandrayaan-5 : हिंदी-चीनी पुन्हा भाई भाई? भारत-चीन मिळून लाँच करणार चंद्रयान 5, टोकियोतून काय बोलले PM मोदी?

चंद्रयान-5 मोहिमेसाठी भारत आणि जपानने एकत्र येऊन अंतराळ संशोधनात नवे पाऊल टाकले आहे. या मोहिमेत भारत लँडर तयार करेल आणि जपान जड रोव्हर विकसित करेल. चंद्रयान-5 चंद्राच्या पर्यावरणाचा सखोल अभ्यास करेल आणि दोन्ही देशांच्या शांततापूर्ण उद्देशांसाठी अंतराळ संशोधनाला चालना देईल..Chandrayaan-5 Mission : भारत आणि जपान यांनी अंतराळ संशोधनात एक नवे पाऊल टाकत चंद्रयान 5 मोहिमेसाठी हातमिळवणी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टोकियोत जपानच्या पंतप्रधानांसोबत झालेल्या भेटीत ही घोषणा केली. ही भागीदारी दोन्ही देशांमधील मैत्री आणि वैज्ञानिक सहकार्याचे प्रतीक आहे. चंद्रयान 5 मोहीम चंद्राच्या पृष्ठभागावरील संशोधनाला नवे परिमाण देणार असून, भारत आणि जपानच्या तंत्रज्ञानातील प्रगतीचे दर्शन घडवेल.(PM modi in Japan).या मोहिमेत भारत एक लँडर तयार करेल, तर जपान आतापर्यंतच्या सर्वात जड रोव्हरचा विकास करेल. हे रोव्हर जपानमधून चंद्रावर प्रक्षेपित केले जाईल. चंद्रयान-4 नंतर ही मोहीम सुरू होईल, ज्यामध्ये चंद्रावरील खड्डे आणि मातीचे नमुने पृथ्वीवर आणले जातील. चंद्रयान-5 च्या माध्यमातून दोन्ही देश शांततापूर्ण आणि वैज्ञानिक उद्देशांसाठी अंतराळ संशोधनाला चालना देण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेवर ठाम आहेत..iPhone 17, iPhone 17 Pro स्मार्टफोनची किंमत भारतात किती असेल? लॉन्चपूर्वीच मिळाली मोठी अपडेट.भारताने 2023 मध्ये चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ यशस्वी लँडिंग करून इतिहास रचला होता. चंद्रयान 3 च्या विक्रम लँडर आणि प्रज्ञान रोव्हरने चंद्रावर 14 पृथ्वी दिन काम केले आणि महत्त्वपूर्ण शोध लावले. आता चंद्रयान 5 मुळे चंद्राच्या पर्यावरणाचा आणि भूपृष्ठाचा सखोल अभ्यास होणार आहे. याशिवाय भारत आपले अंतराळ स्थानक 2028 मध्ये प्रक्षेपित करण्याच्या तयारीत आहे तर गगनयान मोहिमेद्वारे भारतीय अंतराळवीरांना अवकाशात पाठवण्याची योजना आखली जात आहे..Gmail Delete : मेल बॉक्स फूल झालाय? नको असणारे हजारो ईमेल डिलीट करा एका क्लिकवर...भारत आणि जपान यांच्यातील ही भागीदारी केवळ अंतराळ संशोधनापुरती मर्यादित नसून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आरोग्य, आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही सहकार्य वाढवण्यावर भर आहे. दोन्ही देशांनी संसदीय आणि सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्याचेही ठरवले आहे. चंद्रयान 5 ही मोहीम जागतिक नवोन्मेष आणि प्रादेशिक स्थिरतेसाठी भारत-जपानच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक ठरणार आहे. इस्रोने चंद्रयान 6, 7 आणि 8 च्या प्रारंभिक योजनाही आखण्यास सुरुवात केली असून भारताचे अंतराळातील स्वप्न आता नव्या उंचीवर पोहोचत आहे..FAQs What is the Chandrayaan-5 mission?चंद्रयान-५ मोहीम म्हणजे काय?चंद्रयान-५ ही भारत आणि जपान यांची संयुक्त चंद्र मोहीम आहे, ज्यामध्ये भारताचे लँडर आणि जपानचे रोव्हर चंद्राच्या पृष्ठभागावर संशोधन करेल.How does the India-Japan partnership benefit Chandrayaan-5?भारत-जपान भागीदारी चंद्रयान-५ साठी कशी फायदेशीर आहे?ही भागीदारी भारताच्या लँडर आणि जपानच्या अत्याधुनिक रोव्हर तंत्रज्ञानाच्या समन्वयाने चंद्र संशोधनाला गती देईल आणि वैज्ञानिक शोधांना चालना मिळेल.When will Chandrayaan-5 be launched?चंद्रयान-५ कधी प्रक्षेपित होईल?चंद्रयान-५ चंद्रयान-४ नंतर प्रक्षेपित होईल, ज्याची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.What makes Chandrayaan-5 unique compared to previous missions?चंद्रयान-५ मागील मोहिमांपेक्षा कशामुळे वेगळी आहे?चंद्रयान-५ मध्ये जपानचे सर्वात जड रोव्हर आणि भारताचे लँडर एकत्र काम करेल, जे चंद्राच्या सखोल वैज्ञानिक अभ्यासाला प्रोत्साहन देईल.What are India’s future plans after Chandrayaan-5?चंद्रयान-५ नंतर भारताच्या भविष्यातील योजना काय आहेत?इस्रो चंद्रयान-६, ७, ८ च्या योजना आखत असून, २०२८ मध्ये अंतराळ स्थानक आणि गगनयान मोहीमेद्वारे अंतराळवीर अवकाशात पाठवणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.