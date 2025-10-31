Speech To Speech AI Model: ‘आवाज’ कोणाचा....‘एआय मॉडेल’चा! जयपूरमधील ‘स्टार्टअप’ची किमया; भाषण आणि गायनही शक्य

जयपूर : जयपूरमधील २५ वर्षीय स्पर्श अग्रवाल याने आवाज बदलासंबंधीचे एक मुलभूत ‘एआय मॉडेल’ तयार केले आहे. या ‘मॉडेल’द्वारा गायन, भाषण, गप्पा आदी गोष्टी शक्य असून, ते भावनिक बुद्धिमत्तेसह प्रतिसाद देऊ शकते..मोठ्या तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांशिवाय किंवा कोणत्याही व्यावसायिक फंडिंगशिवाय हे ‘मॉडेल’ तयार करण्यात आले आहे. ‘पिक्सा एआय’, ‘लुना एआय’ या ‘स्टार्टअप’ अंतर्गत हे निर्माण करण्यात आले आहे..कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे हे मॉडेल ‘ऑडिओ’पासून थेट भाषण तयार करते. लिखित किंवा अन्य मजकूर ऑडिओ फाइलमध्ये रूपांतरित न होता ही प्रक्रिया पार पडते. या पद्धतीमुळे वेगवान, भावनिकदृष्ट्या संवेदनशील भाषण करणे शक्य होते..या ‘मॉडेल’अंतर्गत गप्पा मारणे, आवाजाची पातळी कमी-जास्त करणे आणि अगदी गायनही शक्य होते. यंत्रापेक्षा हे मानवासारखे वाटते, असे संशोधक अग्रवाल यांनी म्हटले आहे. हे ‘एआय मॉडेल’ तयार केल्यानंतर स्पर्श अग्रवाल यांनी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली. वैष्णव यांनी या प्रयोगाचे कौतुक केले आहे..‘भारताचे स्वतःचे एआय मॉडेल कुठे आहे, असा प्रश्न आज जगभर विचारला जातो. आज, आम्ही त्याचे उत्तर देत आहोत. ऑडिओ, संगीत आणि भाषण एकत्रित करणारा जगातील पहिला स्पीच-टू-स्पीच एआय मॉडेलची आम्ही ओळख करून देत आहोत,’’ असे अग्रवाल यांनी मॉडेल लाँच केल्यानंतर ‘एक्स’वर पोस्ट केले. ‘‘हे एआय मॉडेल तयार करण्यासाठी माझ्याकडे कोणतीही लॅब नव्हती. मी जीपीयू उधार घेतल्या आणि क्रेडिट कार्डवर कर्जही घेतले. जगातील अव्वल दर्जाचे तंत्रज्ञान भारतातही तयार होऊ शकते. मर्यादित संसाधनात ते झाले आहे,’’ असेही अग्रवाल यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे..Engineering Education : अभियांत्रिकी शाखांमध्ये आता ‘एआय’, डॉ. टी. जी. सीताराम यांची माहिती; २० समित्यांकडून काम सुरू.असा आहे दावा‘ओपनएआय’च्या ‘जीपीटी-४’ टीटीएस आणि ‘इलेवनलॅब्स’ यांपेक्षा ‘लुना एआय मॉडेल’ अधिक वेगाने काम करते.अन्य ‘एआय मॉडेल’पेक्षा ५० टक्के लवकर हे काम करते; तसेच फायनल आउटपूट कृत्रिम न वाटता नैसर्गित वाटते.‘ऑटोमेकर्स’, ‘गेमिंग प्लॅटफॉर्म’ आणि ‘एआय’च्या ग्राहकांकडून याबाबतच्या ‘एआय टूल’ची मागणी झाली होती. हे टूल अपेक्षित परिणाम गाठू शकते, असा संशोधकांचा दावा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.