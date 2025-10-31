विज्ञान-तंत्र

Speech To Speech AI Model: ‘आवाज’ कोणाचा....‘एआय मॉडेल’चा! जयपूरमधील ‘स्टार्टअप’ची किमया; भाषण आणि गायनही शक्य

India’s First Emotionally Intelligent Speech-to-Speech AI Model: जयपूरच्या तरुण स्पर्श अग्रवालने भावनिक बुद्धिमत्तेसह स्पीच-टू-स्पीच एआय मॉडेल तयार केले. हे भारतातील पहिले स्वदेशी एआय मॉडेल असून आवाज, भावना आणि संवाद एकत्र आणते.
Speech To Speech AI Model

Speech To Speech AI Model

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जयपूर : जयपूरमधील २५ वर्षीय स्पर्श अग्रवाल याने आवाज बदलासंबंधीचे एक मुलभूत ‘एआय मॉडेल’ तयार केले आहे. या ‘मॉडेल’द्वारा गायन, भाषण, गप्पा आदी गोष्टी शक्य असून, ते भावनिक बुद्धिमत्तेसह प्रतिसाद देऊ शकते.

Loading content, please wait...
Technology
Innovation
model
artificial intelligence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com