Mobile : भारताचा पहिला टचस्क्रीन मोबाईल! एकदा चार्जिंग केल्यावर 15 दिवस चालणार, काय तुम्हाला माहितीये नाव? 'या' फोनने घडवला इतिहास

आजच्या काळात मोबाईल म्हंजी आपला जीव की प्राण झाला आहे.. फक्त एका टचने कॉल, मेसेज, व्हिडिओ, बातम्या सगळं काही हातात येते. पण तुम्हाला माहितीये का, हे टचस्क्रीन तंत्रज्ञान भारतात पहिल्यांदा कोणी आणलं? अॅपल किंवा सॅमसंग नव्हे, तर नोकिया कंपनीने.. 2004 मध्ये नोकियाने भारतात पहिला टचस्क्रीन फोन लाँच केला. नोकिया 7710 (Nokia 7710). हा नोकियाचा जगातील पहिला टचस्क्रीन फोनही होता आणि त्याने मोबाईल जगतात खळबळ उडाली होती..त्या काळात सगळे फोन बटण आणि कीपॅडवर चालायचे. अचानक टचस्क्रीन आला आणि लोकांना वाटलं, ही तर जादू आहे. नोकिया 7710 मध्ये 3.5 इंचाचा मोठा कलर टचस्क्रीन डिस्प्ले होता, ज्याची रिझोल्यूशन 640 x 320 पिक्सेल्स होती. हा फोन सिम्बियन ओएसवर चालायचा आणि सिरीज 90 इंटरफेसचा वापर करणारा नोकियाचा एकमेव स्मार्टफोन होता..Hacking Tips : तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर 3 रंगीत ठिपके बघितलेत का? फोन हॅक झालाय का पाहायचं असेल तर 'हे' एकदा चेक कराच.या फोनची खरी खासियत होती त्याची बॅटरी. 1300 mAh ची बॅटरी असूनही पॉवर सेव्हिंग मोडमध्ये फक्त स्क्रीनचा छोटा भाग (640 x 64 पिक्सेल्स) अॅक्टिव होत असे. त्यामुळे स्टँडबाय मोडमध्ये हा फोन 10 ते 12 दिवस आरामात चालायचा. एकदा चार्ज केला की जवळपास अर्धा महिना चार्जिंग विसरून जा. आजच्या स्मार्टफोनला दिवसातून दोनदा चार्ज करावं लागतं तेव्हा हा फोन किती क्रांतिकारी होता याची कल्पना येते..Google ही नवी जादू! फक्त एक ओळ लिहा अन् App बनवा; Disco AI ब्राउजर करत आहे कमाल, पाहा कस वापरायचं.याशिवाय यात 1 मेगापिक्सेल कॅमेरा होता जो विविध फॉर्मॅटमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकत होता. म्युझिक प्लेअर, 90 MB इंटरनल स्टोरेज (मायक्रोएसडीने वाढवता यायची), ब्लूटूथ, EDGE डेटा सगळं होतं. काही मॉडेल्समध्ये DVB-H ट्यूनरही होतं, ज्यामुळे मोबाईलवर टीव्ही पाहता यायचं. फोनचं वजन 189 ग्रॅम होतं आणि तो हातात धरला की प्रीमियम फील यायचा.नोकिया 7710 ने भारतात टचस्क्रीनची क्रांती सुरू केली. हा फोन सामान्य लोकांसाठी नव्हता, पण त्याने भविष्यात येणाऱ्या स्मार्टफोनचा पाया घातला. आज आपण जे टचस्क्रीन एन्जॉय करतो त्याची सुरुवात याच फोनपासून झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.