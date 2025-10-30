विज्ञान-तंत्र

Driverless Car Photos : टेस्ला, क्रुज सारख्या कंपन्या मागे पडल्या; बंगळुरूमध्ये बनली भारतातली पहिली ड्राइवरलेस कार, पाहा फोटो

India unveils first fully indigenous driverless car in Bangalore beating Tesla Cruise Waymo : भारताची पहिली पूर्ण स्वायत्त ड्रायव्हरलेस कार बेंगळुरूत तयार झाली असून त्याचे अनावरण झाले आहे
भारताने ऑटोमोटिव्ह जगतात इतिहास रचला आहे. विप्रो, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (IISc) आणि RV कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग (RVCE) यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून देशातील पहिली पूर्णपणे स्वायत्त ड्रायव्हरलेस कार तयार झाली आहे.

