Driverless Car Photos : टेस्ला, क्रुज सारख्या कंपन्या मागे पडल्या; बंगळुरूमध्ये बनली भारतातली पहिली ड्राइवरलेस कार, पाहा फोटो

भारताने ऑटोमोटिव्ह जगतात इतिहास रचला आहे. विप्रो, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (IISc) आणि RV कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग (RVCE) यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून देशातील पहिली पूर्णपणे स्वायत्त ड्रायव्हरलेस कार तयार झाली आहे. .बेंगळुरूमधील भव्य सोहळ्यात या प्रोटोटाइपचे अनावरण झाले. जागतिक दिग्गज टेस्ला, क्रूझ आणि वेमो यांच्यासारख्या कंपन्या मागे पडल्या, कारण ही कार पूर्णपणे भारतीय तंत्रज्ञान आणि स्किलची कमाल आहे...Video : पापा की परीने एक्टिवला विमान समजलं अन् थेट हवेत उडवलं, व्हायरल व्हिडिओ एकदा बघाच.२०१९ मध्ये स्थापन झालेल्या WIRIN (विप्रो-आयआयएससी रिसर्च अँड इनोव्हेशन नेटवर्क) उपक्रमांतर्गत ही कार विकसित करण्यात आली. WIRIN चे ध्येय आहे स्वायत्त प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), मशीन लर्निंग आणि व्हिज्युअल संगणनाला पुढे नेणे..विप्रोच्या ऑटोनॉमस सिस्टीम्स आणि रोबोटिक्स विभागातील तज्ज्ञांनी RVCE च्या प्राध्यापिका उत्तरा कुमारी आणि राजा विद्या यांच्या नेतृत्वाखाली हे काम पूर्ण केले. तब्बल सहा वर्षांच्या अथक मेहनतीत २५० हुन अधिक विद्यार्थी, अभियंते आणि संशोधकांनी योगदान दिले..Dmart Sale : डीमार्टमध्ये तुमची फसवणूक होतीये? गहू ३७ रुपये अन् पीठ ३२ रुपये..ऑफर्स मागचं सिक्रेट बघा नाहीतर होईल नुकसान.ही कार फक्त प्रोटोटाइप नाही, तर भारतीय रस्त्यांच्या वास्तवाला सामोरी जाणारी स्मार्ट यंत्रणा आहे. खड्डे, अनियमित वाहतूक, अचानक गुरेढोरे ओलांडणे अशा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ती विशेष डिझाइन केली गेली..पूर्णपणे भारतात डिझाइन आणि उत्पादित, ही कार जागतिक कंपन्यांसाठी प्रेरणा ठरली आहे. टेस्ला किंवा क्रूझ सारख्या कंपन्या भारतातील पायाभूत सुविधा आणि नियामक अडचणींमुळे मागे पडल्या, पण WIRIN ने ते शक्य करून दाखवले..हा क्षण भारताच्या संशोधन आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड आहे. भविष्यात अशा कारा शहरांतील वाहतूक सुरक्षित आणि कार्यक्षम बनवतील. अनावरण सोहळ्यातील फोटो पाहा चकचकित करणारी ही कार भारतीय नवकल्पनेचे प्रतीक आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.