डेटा सेंटर क्षेत्राला मोठी ताकद! नागपुरातील तरुणांनी विकसित केला स्वदेशी सर्व्हर; 'नाथू-ला’मुळे तंत्रज्ञानात नवा अध्याय

झोहो कॉर्पोरेशनने 'नाथू-ला' हा स्वदेशी बनावटीचा सर्व्हर लॉन्च केला आहे. यासोबतच झोहोने डेटा हार्डवेअर क्षेत्रातही प्रवेश केला आहे. इंटेल झिऑन ६ प्रोसेसरवर आधारित असलेल्या या सर्व्हरची रचना कंपनीने स्वतः विकसित केली आहे. .महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पासाठी आवश्यक संशोधन आणि विकासाचे काम मंगेश सदाफळे यांच्या नेतृत्वात नागपुरातील स्थानिक अभियंते आणि प्रशिक्षित तरुणांच्या टीमने केल्याची माहिती आहे. २०२० मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या छोट्या टीमने पाच वर्षांच्या संशोधनानंतर हा सर्व्हर विकसित केला आहे..Titan Success Story : सरकारी घड्याळापासून ‘टायटन एज’पर्यंत; संघर्ष, नवकल्पना आणि टीमस्पिरिटची भारतीय यशकथा.कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, 'नाथू-ला' सर्व्हरमुळे डेटा सेंटरमधील वीज वापर १२ ते १८ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो, त्यामुळे एकूण खर्चात २० ते ३० टक्के बचत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित सेवांचा खर्चही कमी होण्यास मदत होणार आहे..झोहो कॉर्पचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश डेव्ही यांनी सांगितले की, भारतात डिझाइन केलेली ही सर्व्हर प्रणाली देशाच्या तांत्रिक सार्वभौमत्वाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. या सर्व्हरमधील सर्व भाग झोहोच्या हार्डवेअर टीमने इन-हाउस विकसित केले आहे..Pune Crime: हडपसरमध्ये मध्यरात्री मोठी कारवाई; क्रेनच्या सहाय्याने केबल चोरी करणाऱ्या टोळीला अटक, ८० लाखांचा मुद्देमाल जप्त!.दरम्यान, हे सर्व भाग भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांच्या सहकार्याने करण्यात आले आहे. अत्याधुनिक थर्मल व्यवस्थापन आणि खर्च कमी करणाऱ्या सर्व्हर डिझाइनसाठी कंपनीने पाचहून अधिक पेटंट्सही दाखल केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.