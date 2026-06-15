विज्ञान-तंत्र

डेटा सेंटर क्षेत्राला मोठी ताकद! नागपुरातील तरुणांनी विकसित केला स्वदेशी सर्व्हर; 'नाथू-ला’मुळे तंत्रज्ञानात नवा अध्याय

Made-in-India Nathu-La Server Developed by Nagpur Engineers : २०२० मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या छोट्या टीमने पाच वर्षांच्या संशोधनानंतर हा सर्व्हर विकसित केला आहे.
Made-in-India Nathu-La Server Developed

Made-in-India Nathu-La Server Developed

esakal

Shubham Banubakode
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झोहो कॉर्पोरेशनने 'नाथू-ला' हा स्वदेशी बनावटीचा सर्व्हर लॉन्च केला आहे. यासोबतच झोहोने डेटा हार्डवेअर क्षेत्रातही प्रवेश केला आहे. इंटेल झिऑन ६ प्रोसेसरवर आधारित असलेल्या या सर्व्हरची रचना कंपनीने स्वतः विकसित केली आहे.

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