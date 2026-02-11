AI New Rules 2026 : AI व्हिडिओ बनवून पोस्ट करताय? मोदी सरकारचा मोठा धक्का; आता होणार डायरेक्ट कारवाई, नवे नियम पाहा सविस्तर

भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) डिजिटल सुरक्षेच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले असून २० फेब्रुवारीपासून नवे AI नियम लागू होणार आहेत. हे नियम प्रामुख्याने डीपफेक आणि दिशाभूल करणाऱ्या एआय कंटेटवर लगाम लावण्यासाठी बनवण्यात आले आहेत. आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कोणताही कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून बनवलेला व्हिडिओ किंवा फोटो पोस्ट करताना तो AI जनरेटेड असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करणे अनिवार्य असेल. PIB India च्या माध्यमातून सरकार या नियमांच्या अंमलबजावणीवर कडक लक्ष ठेवणार आहे..या नवीन नियमांनुसार जर एखाद्या युजरने कोणाची बदनामी करण्यासाठी किंवा समाजात तेढ निर्माण करण्यासाठी डीपफेक व्हिडिओ अपलोड केला तर त्याला केवळ दंडच नाही तर थेट तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते. सोशल मीडिया कंपन्यांना (उदा. Instagram, X, Facebook) आता २४ तासांच्या आत असा आक्षेपार्ह कंटेंट हटवणे बंधनकारक असेल. तसेच प्रत्येक एआय फोटो किंवा व्हिडिओवर एक डिजिटल वॉटरमार्क असणे आवश्यक आहे ज्यामुळे त्या मजकुराचा मूळ सोर्स आणि तो एआयने बनवला असल्याची माहिती सर्वांना सहज मिळेल. .Honda Special Edition Scooter : होंडाने 'या' लोकप्रिय स्कूटरचे स्पेशल एडिशन केले लाँच; दमदार मायलेज, जबरदस्त फीचर्स अन् किंमत फक्त....सरकारने 'माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम' यामध्ये सुधारणा करून हे बदल केले आहेत. या नियमांमुळे सेलिब्रिटींच्या चेहऱ्याचा चुकीचा वापर आणि आर्थिक फसवणुकीसाठी बनवले जाणारे बनावट व्हिडिओ यावर मोठी बंदी येईल. सामान्य नागरिकांना कोणत्याही संशयास्पद एआय कंटेंटची तक्रार करण्यासाठी आता केंद्र सरकारकडून National Cyber Crime Reporting Portal वर विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..ChatGPT Caricature Prompt : तुमचं आयुष्य अन् जॉब ChatGPT ला कसं दिसतं? Caricature फोटो ट्रेंड व्हायरल; कॉपी-पेस्ट करा 'हे' 5 प्रॉम्प्ट.थोडक्यात सांगायचे तर इंटरनेट आता अधिक सुरक्षित आणि रिअल होणार आहे. डिजिटल जगात वावरताना आता प्रत्येकाला अधिक जबाबदारीने वागावे लागेल. नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार लवकरच सर्व सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि कंपन्यांसाठी सविस्तर नियमावली जाहीर करणार आहे. यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर प्रगतीसाठी होईल, कोणाची फसवणूक करण्यासाठी नाही अशी आशा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.