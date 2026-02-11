विज्ञान-तंत्र

AI New Rules 2026 : AI व्हिडिओ बनवून पोस्ट करताय? मोदी सरकारचा मोठा धक्का; आता होणार डायरेक्ट कारवाई, नवे नियम पाहा सविस्तर

Deepfake Rules and Regulations 2026 : भारत सरकारने २० फेब्रुवारीपासून नवे नियम लागू केले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर डीपफेक आणि AI जनरेटेड कंटेंटवर बंधने आली आहेत. नवीन AI नियम काय आहेत पाहा
India MeitY new AI regulations 2026

India MeitY new AI regulations 2026

AI Generated image

Saisimran Ghashi
Updated on

भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) डिजिटल सुरक्षेच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले असून २० फेब्रुवारीपासून नवे AI नियम लागू होणार आहेत. हे नियम प्रामुख्याने डीपफेक आणि दिशाभूल करणाऱ्या एआय कंटेटवर लगाम लावण्यासाठी बनवण्यात आले आहेत. आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कोणताही कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून बनवलेला व्हिडिओ किंवा फोटो पोस्ट करताना तो AI जनरेटेड असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करणे अनिवार्य असेल. PIB India च्या माध्यमातून सरकार या नियमांच्या अंमलबजावणीवर कडक लक्ष ठेवणार आहे.

Loading content, please wait...
Technology
Modi Government
information technology
artificial intelligence
Deepfake pornography
Deepfake
Deepfake technology concerns

Related Stories

No stories found.