Indian Satellites: भारतीय उपग्रहांना मिळणार ‘बॉडीगार्ड’; अंतराळात परकी धोके टाळण्यासाठी संरक्षणाची योजना, ‘ब्लूमबर्ग’ची माहिती

Space Security: अवकाशात सध्या असलेल्या उपग्रहांचा बाह्य धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी त्यांची सुरक्षा मजबूत करण्याची योजना भारत आखत आहे. यासाठी केंद्र सरकार संरक्षक उपग्रह (बॉडीगार्ड उपग्रह) तयार करण्याची तयारी करत आहे .
नवी दिल्ली : अवकाशात सध्या असलेल्या उपग्रहांचा बाह्य धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी त्यांची सुरक्षा मजबूत करण्याची योजना भारत आखत आहे. यासाठी केंद्र सरकार संरक्षक उपग्रह (बॉडीगार्ड उपग्रह) तयार करण्याची तयारी करत आहे .हे उपग्रह अंतराळात भारतीय उपग्रहांचे संरक्षण करतील आणि कोणत्याही संशयास्पद हालचालींना त्वरित प्रतिसाद देतील.

