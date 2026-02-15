विज्ञान-तंत्र

JioHotstar Subscription Free : फ्रीमध्ये बघा भारत-पाकिस्तान T20 World Cup मॅच, 'या' आहेत 3 सोप्या ट्रिक..

India vs Pakistan t20 world cup match free live : भारत-पाकिस्तान T20 विश्वचषक सामना जिओहॉटस्टारवर मोफत पाहता येणार आहेत. BSNL, Jio, Airtel, Vi स्पेशल रिचार्ज प्लॅन्स कोणते आहेत जाणून घ्या
Watch India vs Pakistan T20 World Cup 2026 match live for free on JioHotstar with BSNL, Jio, Airtel, and Vi prepaid plans

Watch India vs Pakistan T20 World Cup 2026 match live for free on JioHotstar with BSNL, Jio, Airtel, and Vi prepaid plans

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Jiohotstar recharge plans : क्रिकेटप्रेमींसाठी मोठी खुशखबर आहे. 2026 च्या T20 विश्वचषकात भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा सामना 15 फेब्रुवारीला खेळला जाणार आहे. हा रोमांचक सामना थेट जिओहॉटस्टारवर पाहता येईल. आणि सर्वात आनंदाची गोष्ट म्हणजे BSNL, Jio, Airtel आणि Vi या कंपन्यांनी त्यांच्या प्रीपेड प्लॅनसोबत जिओहॉटस्टारची सबस्क्रिप्शन मोफत दिली आहे

