JioHotstar Subscription Free : फ्रीमध्ये बघा भारत-पाकिस्तान T20 World Cup मॅच, 'या' आहेत 3 सोप्या ट्रिक..

Jiohotstar recharge plans : क्रिकेटप्रेमींसाठी मोठी खुशखबर आहे. 2026 च्या T20 विश्वचषकात भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा सामना 15 फेब्रुवारीला खेळला जाणार आहे. हा रोमांचक सामना थेट जिओहॉटस्टारवर पाहता येईल. आणि सर्वात आनंदाची गोष्ट म्हणजे BSNL, Jio, Airtel आणि Vi या कंपन्यांनी त्यांच्या प्रीपेड प्लॅनसोबत जिओहॉटस्टारची सबस्क्रिप्शन मोफत दिली आहे.BSNL ने Rs 499 चा खास प्लॅन आणला आहे. या प्लॅनमध्ये जिओहॉटस्टार आणि SonyLIV सारख्या OTT अॅप्सची तीन महिन्यांची सबस्क्रिप्शन मिळते. म्हणजे तुम्ही मोबाइलवर आणि टीव्हीवर एकाच वेळी दोन स्क्रीनवर सामना पाहू शकता. क्रिकेटसोबतच मालिका-चित्रपटही एन्जॉय करा.Airtel च्या Rs 449 प्लॅनमध्ये 28 दिवसांसाठी जिओहॉटस्टार मिळते. यात अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री रोमिंग, दररोज 4 GBडेटा, अनलिमिटेड 5G, दिवसाला 100 SMS आणि 30 GB Google One क्लाउड स्टोरेज आहे. डेटा संपण्याची चिंताच नको फक्त रिचार्ज करा आणि सामना पाहाVi ने Rs 239 चा बजेट प्लॅन दिला आहे. 28 दिवसांच्या या प्लॅनमध्ये जिओहॉटस्टार मोफत, अनलिमिटेड कॉलिंग, 300 SMS आणि 2 GB डेटा मिळतो. कमी पैशात विश्वचषकाचा मजा घ्या.Jio च्या अनेक प्लॅनमध्ये तीन महिन्यांचे जिओहॉटस्टार मोफत आहे. Rs 349 च्या 28 दिवसांच्या प्लॅनमध्ये दररोज 2 GB डेटा, 100 SMS, 50 GB Jio AI Cloud आणि Google Gemini Pro ची प्रीमियम सुविधा मिळते. Jio वापरकर्त्यांसाठी हा प्लॅन जबरदस्त आहेया प्लॅनमुळे वेगळे OTT सबस्क्रिप्शन घेण्याची गरजच पडणार नाही. फक्त रिचार्ज करा आणि भारत-पाकिस्तान सामना फ्रीमध्ये पाहा..