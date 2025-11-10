Introduction to RailOne Super App: भारतीय रेल्वेने नवीन पिढीचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म 'रेलवन' सुपर अॅप प्रवाशांच्या सेवेत आणले आहे. प्रवाशांना एका क्लिकवर योग्य माहिती देण्यासाठी वन-स्टॉप डिजिटल कॅम्पेन्सने मोठे पाऊल उचलले आहे..१ जुलै २०२५ रोजी सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्सच्या (सीआरआयएस) ४० व्या स्थापना दिनानिमित्त नवी दिल्लीतील इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे लाँच केले होते. त्यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत..Maharashtra Police Bharti 2025: महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती? वाचा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर.रेलवन हे अॅप वापरकर्ता-अनुकूल, सुरक्षित आणि एकात्मिक सुपर अॅप म्हणून डिझाइन केलेले आहे, ते अँड्रॉइड प्ले स्टोअर आणि आयओएस अॅप स्टोअर दोन्हींवर उपलब्ध आहे. या यावरून आरक्षित तिकीट बुकिंग करता येते. आर-वॉलेट वापरून ३ टक्के सवलतीसह अनारक्षित यूटीएस तिकिटे काढता येतात. लाइव्ह ट्रेन ट्रॅकिंग आणि रिअल टाइम चौकशी करता येते. ई-केटरिंगद्वारे फूड ऑर्डर करता येते. याबरोबरच तक्रार निवारण प्रणाली, प्लॅटफॉर्म तिकिटे, तिकीट रद्द करणे, पीएनआर सेवा आदीसाठी याचा वापर करता येतो..अॅपची वैशिष्ट्ये...सोपे लॉगिन आणि सुरक्षित प्लॅटफॉर्मएमपीआयएन किंवा बायोमेट्रिक लॉगिनसह सिंगल-साइन-ऑन करता येतेविद्यमान रेलकनेक्ट किंवा यूटीएस अॅप वापरकर्ते थेट लॉग इन करू शकतातनवीन वापरकर्ते किमान डेटा एंट्रीसह नोंदणी करू शकतात.जागा वाचवणारे उपाय अनेक स्वतंत्र अॅप्सची आवश्यकता नाही.Winter Sinus Relief: थंडीतील सायनस त्रास होतोय? मग तज्ज्ञांच्या 5 खास उपायांनी मिळवा त्वरित आराम!.प्रवाशांना फायदेएका अॅपद्वारे अनेक सेवांमध्ये प्रवेशवेळ, प्रयत्न आणि कागदपत्रे वाचवतेपारदर्शक, आधुनिक आणि प्रतिसाद देणारी प्रणालीतक्रारी आणि सेवा विनंत्यांचे जलद निराकरणकसे वापरावेप्ले स्टोअर किंवा अॅप स्टोअरवरून रेलवन डाऊनलोड करा. विद्यमान रेलकनेक्ट व यूटीएस क्रेडेन्शियल्स वापरून लॉगिन करता येते किंवा नवीन वापरकर्ता म्हणून नोंदणी करू शकता. तिकिटे बुक करणे, ट्रेन ट्रॅक करणे, अन्न ऑर्डर करणे किंवा तक्रार सबमिट करण्यासाठी वापरू शकता..रेलवन अॅप हे प्रवाशांसाठी तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि वेळ वाचवणारे आहे. या अॅपद्वारे, तिकीट बुकिंगपासून ते थेट ट्रेनच्या स्थितीपर्यंतची सर्व माहिती फक्त एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. या अॅपमुळे रेल्वे सेवा जलद, स्मार्ट आणि अधिक विश्वासार्ह बनते.- योगेश पाटील, वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक, सोलापूर रेल्वे विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.