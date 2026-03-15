LPG गॅस कमतरतेच्या अफवा वाढल्या अन् प्ले स्टोअरवर झाला धूमाकुळ; नंबर 1 डाउनलोडवर पोहोचले 'हे' ॲप, जाणून घ्या का वाढली डिमांड

देशात गेल्या काही दिवसांपासून एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यात विलंब होत असल्याच्या आणि कमतरतेच्या अफवा जोरात पसरल्या आहेत. मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि इंधन पुरवठ्यावर होणाऱ्या परिणामांच्या भीतीने लोक घाबरले आहेत. घरात स्वयंपाकासाठी एलपीजी सिलिंडरवर अवलंबून असलेल्या लाखो कुटुंबांनी तातडीने बुकिंग करण्यासाठी मोबाइल अॅप्सकडे धाव घेतली. याचा थेट फायदा झाला तो इंडियन ऑइलच्या 'इंडियनऑइल वन' अॅपला...हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरच्या टॉप फ्री अॅप्सच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर पोहोचले आहे. जागतिक स्तरावर लोकप्रिय असलेले एआय चॅटबॉट Chatgpt दुसऱ्या स्थानावर घसरले आहे. फ्लिपकार्ट, फोनपे, इंस्टाग्रामसारख्या मोठ्या अॅप्सनाही मागे टाकले आहे. अॅपचे रेटिंग 4.4 आहे तर डाउनलोड्समध्ये जबरदस्त वाढ झाली आहे. अफवांमुळे लोक जलद बुकिंग, डिलिव्हरी ट्रॅकिंग आणि स्टॉक तपासण्यासाठी हे अॅप डाउनलोड करत आहेत..Gas Cylinder Scam : 'LPG सिलेंडर हवा आहे का?' अशा प्रकारच्या 'या' 5 व्हॉट्सॲप मेसेजपासून सावध; एका क्लिकने बँक खाते होऊ शकते रिकामे.इंडियनऑइल वन अॅप इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने बनवलेले अधिकृत अॅप आहे. यातून तुम्ही एकाच ठिकाणाहून सगळे काम करू शकताएलपीजी सिलिंडर बुक करणेबुकिंग इतिहास पाहणेजवळचा वितरक शोधणेसेवा विनंती करणेकनेक्शन व्यवस्थापनकस्टमर केअर संपर्कयाशिवाय XTRAREWARDS लॉयल्टी प्रोग्राममुळे रिवॉर्ड पॉइंट्स आणि ऑफर्सही मिळतात. हे अॅप वापरायला सोपे आणि उपयुक्त आहे..Whatsapp New Feature : तुमच्या पालकांना कळणार तुम्ही व्हॉट्सॲपमध्ये काय करताय; आलं Parental Control फीचर, कसं वापरायचं पाहा.पण सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशात एलपीजी सिलिंडरची खरी कमतरता नाही. पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, देशांतर्गत उत्पादन ३० टक्क्यांनी वाढले आहे आणि पुरवठा पुरेसा आहे. अफवा पसरवू नका, घाबरू नका आणि फक्त अधिकृत स्रोतांवर विश्वास ठेवा.या अफवांमुळे डिजिटल जगात मोठी उलथापालथ झाली. एका सरकारी युटिलिटी अॅपने एआय दिग्गजाला मागे टाकले, हे खूपच रोचक आहे. गरजेच्या वेळी लोक कसे डिजिटल होतात, हे यातून दिसते. आता अॅपवर ट्रॅफिक जास्त असल्याने कधीकधी लॉगिनमध्ये वेळ लागतो पण थोडा वेळ देऊन प्रयत्न करा.