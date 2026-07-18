भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात नवा इतिहास! देशातील पहिलं खाजगी ऑर्बिटल रॉकेट 'Vikram-1' लाँच

मयुरेश प्रभुणे स्कायरूट कंपनीने विकसित केलेल्या ‘विक्रम १’ या देशातील पहिल्या खासगी रॉकेटचे शनिवारी श्रीहरीकोटाच्या सतीश धवन अवकाश केंद्रावरून उड्डाण केले आहे. ‘आगमन’ असे या मोहिमेचे नामकरण करण्यात आले असून, या उड्डाणातून प्रक्षेपकाच्या विविध यंत्रणांची चाचणी करण्यात आली आहे. ‘विक्रम १’च्या उड्डाणाचे काउंटडाऊन शुक्रवारी रात्रीपर्यंत सुरळीत सुरू होते. .केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये अवकाश क्षेत्रासाठी नवे धोरण आणून हे क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले केले. या धोरणानुसार देशातील खासगी कंपन्यांना स्वतःचे प्रक्षेपक, उपग्रह तयार करून अवकाशात प्रक्षेपित करण्याची मुभा देण्यात आली. या धोरणाला देशभरातील तरुणांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. हैद्राबाद येथील स्कायरूट या कंपनीने लहान प्रक्षेपकाची निर्मिती करून हलक्या उपग्रहांना कमी खर्चात अवकाशात पाठवण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले..Mhada: म्हाडाकडून रहिवाशांना नोंदणी शुल्क माफ, जोगेश्वरीच्या पुनर्विकसित सदनिकांसाठी दिलासा.भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेत (इस्रो) काम केलेल्या पवनकुमार चंदना आणि नागा भरत डाका या दोन तरुण शास्त्रज्ञांनी २०१८ मध्ये ‘स्कायरूट’ या स्टार्टअपची सुरुवात केली होती. मात्र, २०२३ च्या अवकाश धोरणानंतर कंपनीचा वेगाने विकास झाला..भविष्यवेधी तंत्रज्ञान अन् पंतप्रधानांचा संदेश‘विक्रम १’च्या ‘आगमन’ या मोहिमेतून ग्रह स्पेस, कॉस्मोसर्व, डीक्यूब आणि स्कायरूटच्या छोट्या उपग्रहांचे प्रक्षेपण करण्यात आले. या सर्व उपग्रहांमधून भविष्यवेधी अवकाश तंत्रज्ञानाची चाचणी घेण्यात येणार आहे. या उपग्रहांसोबत कॉसमॉस डायमंड कंपनीने बनवलेली कलाकृती, भारतीय शास्त्रज्ञांच्या सूक्ष्म प्रतिमा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लिहिलेला वंदे मातरम हा संदेशही प्रक्षेपित करण्यात येईल..FDA: तुकाराम मुंढेंचा प्रहार! बदलापुरात मोठी कारवाई, दोन टपऱ्या सील; भेसळखोरांसह अंमली पदार्थ विकणाऱ्यांचे धाबे दणाणले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.