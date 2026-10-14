Infinix GT 50 Pro होणार लाँच; 6,500mAh बॅटरी आणि 144Hz डिस्प्लेसह मिळणार दमदार फीचर्स! पाहा किंमत...

Infinix GT 50 Pro 5G: स्मार्टफोन बाजारात खळबळ उडवण्यासाठी इन्फीनिक्स (Infinix) आपला नवीन आणि अत्यंत पॉवरफुल 5G गेमिंग फोन भारतात लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीच्या लोकप्रिय GT सिरीजमधील हा नवीन फोन Infinix GT 50 Pro या नावाने बाजारात येणार असून, हा GT 30 Pro चा सक्सेसर असणार आहे. अधिकृत लाँचिंगपूर्वी कंपनीने या फोनच्या जबरदस्त फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सचा खुलासा केला आहे. हा फोन विशेषतः मोबाईल गेमिंगप्रेमींना डोळ्यांसमोर ठेवून डिझाइन करण्यात आला आहे..भारतातील लाँचिंग तारीख आणि किंमतइन्फीनिक्सचा हा नवीन गेमिंग स्मार्टफोन येत्या 27 ऑक्टोबर 2026 ला भारतामध्ये लाँच केला जाणार आहे. हा फोन फ्लिपकार्ट (Flipkart) वर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. कंपनी हा फोन 'Black Abyss' आणि 'Red Blaze' या आकर्षक कलर ऑप्शन्समध्ये सादर करणार आहे. भारतीय बाजारात Infinix GT 50 Pro ची अपेक्षित किंमत 45,000 रुपयांच्या आत असू शकते..Samsung Smartphone: 6,000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेऱ्यासह Galaxy M08 आणि Galaxy F08 लाँच! पाहा काय आहेत फीचर्स... .डिस्प्ले आणि गेमिंग फीचर्सया स्मार्टफोनमध्ये युजर्सना उत्तम विज्युअल आणि स्मूथ एक्सपिरियन्स मिळणार आहे-डिस्प्ले: फोनमध्ये 6.78-इंचाची 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिली जाऊ शकते, जी 144Hz पर्यंतच्या रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करते. या स्क्रीनची पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्सपर्यंत असू शकते.शोल्डर ट्रिगर्स: गेमिंगचा अनुभव अधिक भारी करण्यासाठी फोनमध्ये प्रेशर-सेन्सेटिव्ह शोल्डर ट्रिगर्स दिले गेले आहेत, ज्यामध्ये लाईट प्रेस, हार्ड प्रेस, लेफ्ट स्वाइप आणि राईट स्वाइप सारखे ४ इनपुट मोड पाहायला मिळतात. हे ट्रिगर्स कस्टमाइजेबल गेमिंग इनपुटसाठी १० प्रेशर लेव्हल्सना सपोर्ट करतात..प्रोसेसर आणि दमदार परफॉर्मन्सगेमिंग आणि स्पीडच्या बाबतीत हा फोन अत्यंत पॉवरफुल असणार आहे-चिपसेट: फोनमध्ये MediaTek Dimensity 8400 Ultimate ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिला जाणार आहे, ज्यासोबत LPDDR5X RAM आणि UFS 4.1 स्टोरेजची जोड मिळेल.गेमिंग: हा फोन Free Fire Max आणि Call of Duty: Mobile सारख्या हेवी गेम्समध्ये 144fps पर्यंत जबरदस्त परफॉर्मन्स देण्यास सक्षम असल्याचा कंपनीचा दावा आहे.लिक्विड कूलिंग सिस्टीम: फोन जास्त वेळ वापरल्यास किंवा गेमिंग करताना तो गरम होऊ नये म्हणून यामध्ये HydroFlow लिक्विड कूलिंग सिस्टीम आणि 3D वेपर चेंबर बसवण्यात आले आहे, जे थर्मल मॅनेजमेंट उत्तमरीत्या सांभाळतात..कॅमेरा आणि पॉवरफुल बॅटरीबॅटरी आणि चार्जिंग: फोनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे यात 6,500mAhची बॅटरी दिली गेली आहे. तसेच ही बॅटरी फास्ट चार्ज करण्यासाठी 45W वायर्ड चार्जिंग आणि 30W वायरलेस चार्जिंगचे समर्थन मिळते.कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी फोनमध्ये उत्तम दर्जाचा कॅमेरा सेटअप दिला जाण्याची शक्यता आहे, जो उत्कृष्ट फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी ओळखला जाईल..Phone मध्ये अचानक जाहिरातींचा भडिमार होतोय? वेळीच व्हा सावध! 'या' ५ उपायांनी शोधा फोनमधील बिघाड....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.