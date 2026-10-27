विज्ञान-तंत्र

Instagram New Feature: इंस्टाग्रामवर आता ९० मिनिटांचे व्हिडीओ पाहता येणार? नवीन फीचरची चाचणी सुरू

Instagram ९० मिनिटांपर्यंतच्या व्हिडीओ फीचरची चाचणी करत आहे. रील्समधून पूर्ण पॉडकास्ट आणि लांब व्हिडीओ पाहण्याची सुविधा कशी काम करेल, जाणून घ्या.
Instagram 90 Minute Video Feature

Instagram 90 Minute Video Feature

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

इंस्टाग्राम वर रील्स पाहण्याचा अनुभव आता बदलणार आहे. आतापर्यंत छोट्या व्हिडीओसाठी लोकप्रिय असलेल्या या प्लॅटफॉर्मवर आता ९० मिनिटांपर्यंतचे लांब व्हिडीओ पाहता येऊ शकतात. इंस्टाग्राम सध्या या नव्या फीचरची चाचणी करत असून, यामुळे पॉडकास्ट आणि लांब व्हिडीओ पाहणाऱ्या यूजर्सना मोठा फायदा होणार आहे. हे फीचर नेमकं कसं काम करणार? जाणून घ्या.

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