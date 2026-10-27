Instagram New Feature: इंस्टाग्रामवर आता ९० मिनिटांचे व्हिडीओ पाहता येणार? नवीन फीचरची चाचणी सुरू

इंस्टाग्राम वर रील्स पाहण्याचा अनुभव आता बदलणार आहे. आतापर्यंत छोट्या व्हिडीओसाठी लोकप्रिय असलेल्या या प्लॅटफॉर्मवर आता ९० मिनिटांपर्यंतचे लांब व्हिडीओ पाहता येऊ शकतात. इंस्टाग्राम सध्या या नव्या फीचरची चाचणी करत असून, यामुळे पॉडकास्ट आणि लांब व्हिडीओ पाहणाऱ्या यूजर्सना मोठा फायदा होणार आहे. हे फीचर नेमकं कसं काम करणार? जाणून घ्या..सोमवारी इंस्टाग्राम ने अमेरिकेतील काही निवडक कंटेंट क्रिएटर्ससाठी या नव्या फीचरची चाचणी सुरू केली. या फीचरमुळे पॉडकास्ट, कॉमेडी शो आणि इतर लांब व्हिडीओ इंस्टाग्रामवर शेअर करता येणार आहेत..'द हॉलिवूड रिपोर्टर' (The Hollywood Reporter)च्या वृत्तानुसार, या फीचरमुळे क्रिएटर्सना त्यांच्या लांब व्हिडीओची छोटी क्लिप रील्सच्या माध्यमातून शेअर करता येईल. ही क्लिप पाहताना प्रेक्षकांना पूर्ण व्हिडीओ पाहण्याची संधीही मिळेल.इंस्टाग्राम च्या प्रॉडक्ट विभागाच्या उपाध्यक्ष टेसा लायन्स यांनी सांगितले की, एखाद्या प्रेक्षकाला पॉडकास्टची छोटी क्लिप आवडल्यास तो त्यावर क्लिक करून संपूर्ण पॉडकास्ट पाहू शकेल. यासाठी क्रिएटर्सना त्यांच्या रील्ससोबत पूर्ण व्हिडीओची लिंक जोडता येईल..इंस्टाग्रामने याआधी ब्राझीलमधील काही क्रिएटर्ससोबत या फीचरची चाचणी केली होती. आता अमेरिकेतील हजारो क्रिएटर्सपर्यंत ही सुविधा पोहोचवण्याची कंपनीची योजना आहे. या फीचरमधील व्हिडीओ यूजर्सना इंस्टाग्रामच्या Explore पेजवर आणि इतर ठिकाणीही पाहायला मिळू शकतील..या फीचरची चाचणी करणाऱ्या क्रिएटर्समध्ये पॉडकास्ट होस्ट आणि Skims च्या सहसंस्थापक एम्मा ग्रीड, ब्युटी आणि फॅशन क्रिएटर मोनेट मॅकमायकल, न्यूयॉर्कमधील लोकांच्या प्रेम आणि नातेसंबंधांवरील मुलाखती घेणारे प्रेस्टन राकोव्हस्की आणि फुटबॉलशी संबंधित व्हिडीओ बनवणारे डोनाल्ड डी ला हे यांचा समावेश आहे..सध्या हे फीचर मोबाइलवर वापरता येणार आहे. भविष्यात इंस्टाग्रामचे लांब व्हिडीओ टीव्हीवरही पाहता यावेत, यासाठी कंपनी प्रयत्न करत आहे. इंस्टाग्रामने याआधी Samsung, Fire TV आणि Google TV वर टीव्हीसाठी व्हिडीओ पाहण्याची सुविधा सुरू केली होती. आता अमेरिकेत Apple TV वरही ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.