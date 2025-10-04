Instagram मायक्रोफोनमधून तुमचं बोलणं ऐकतंय! तुमचे पर्सनल चॅट ते कॉल रेकॉर्डिंगपर्यंत सगळं हॅक? हे खरं आहे का..नेमका विषय काय?

Instagram News : इन्स्टाग्राम तुमच्या फोनच्या मायक्रोफोनद्वारे तुमचं बोलणं ऐकून जाहिराती दाखवतं असा अनेकांचा समज आहे. पण इन्स्टाग्रामचे प्रमुख ॲडम मॉसेरी यांनी हा गैरसमज दूर केला आहे. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं, आम्ही तुमचं बोलणं ऐकत नाही. तुमच्या फोनचा मायक्रोफोन आम्ही जाहिरातींसाठी वापरत नाही. .भारतात अनेकांना असं वाटतं की आपण एखाद्या मित्राशी किंवा कुटुंबीयांशी कुठल्या वस्तूबद्दल बोललो तर लगेच त्याच्याशी संबंधित जाहिरात इन्स्टाग्रामवर दिसते. पण मॉसेरी यांनी यामागचं खरं कारण सांगितलं. मॉसेरी यांनी एका व्हिडीओतून सांगितलं की इन्स्टाग्राम जाहिराती दाखवण्यासाठी तुमच्या जुन्या सर्च, मित्रांच्या ऑनलाइन हालचालीवर लक्ष ठेवतं किंवा कधी कधी तर निव्वळ योगायोगही असू शकतो..Dmart Offers : दसरा स्पेशल! डीमार्टमध्ये 'या' वस्तू मिळतायत जास्त स्वस्त, पुढचे 4 दिवस डिस्काउंट ऑफर, पाहा एका क्लिकवर.उदाहरणार्थ तुम्ही एखादी वस्तू शोधली असेल किंवा एखाद्या गोष्टींवर क्लिक केलं असेल तर त्यानुसार जाहिराती दिसतात. तसंच तुमचे मित्र काय शोधतात किंवा त्यांना काय आवडतं, यावरूनही इन्स्टाग्राम तुम्हाला जाहिराती दाखवतं. कधी कधी तुम्ही एखादी जाहिरात पाहिली असते पण लक्षात येत नाही आणि नंतर तीच गोष्ट बोलताना ती जाहिरात पुन्हा दिसली की आश्चर्य वाटतं...Video : डॉक्टरांचा निर्दयीपणा! हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट करायला नकार; विव्हळत फरशीवरच दिला बाळाला जन्म, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.मेटा कंपनी 2016 पासून असा दावा नाकारत आहे. मॉसेरी म्हणाले जर खरंच इन्स्टाग्राम मायक्रोफोन वापरत असेल तर फोनची बॅटरी लवकर संपेल किंवा मायक्रोफोन वापरल्याची सूचना दिसेल. इन्स्टाग्रामच्या अधिकृत पेजवरही असं स्पष्ट सांगितलं आहे की तुम्ही परवानगी दिल्याशिवाय आणि विशिष्ट फीचरसाठी गरज असेल तेव्हाच मायक्रोफोन वापरला जातो. 2018 मध्ये मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनीही असाच खुलासा केला होता. त्यामुळे पुढच्या वेळी जाहिरात दिसली तर घाबरू नका हा फक्त योगायोग असू शकतो असे कंपनीचे म्हणणे आहे.FAQsDoes Instagram use my phone’s microphone to listen to my conversations?इन्स्टाग्राम माझ्या फोनच्या मायक्रोफोनद्वारे माझं बोलणं ऐकतं का?नाही, इन्स्टाग्राम तुमचं बोलणं ऐकण्यासाठी मायक्रोफोन वापरत नाही. तुम्ही परवानगी दिल्याशिवाय आणि विशिष्ट फीचरसाठी गरज असेल तेव्हाच मायक्रोफोन वापरला जातो.Why do Instagram ads seem so accurate to my conversations?इन्स्टाग्रामच्या जाहिराती माझ्या बोलण्याशी इतक्या सुसंगत का वाटतात?तुमच्या सर्च हिस्ट्री, मित्रांचे ऑनलाइन वर्तन किंवा कधी कधी योगायोग यामुळे जाहिराती सुसंगत वाटतात.Has Meta ever admitted to using microphones for ads?मेटाने कधी जाहिरातींसाठी मायक्रोफोन वापरल्याचं कबूल केलं आहे का?नाही, मेटाने 2016 पासून असा दावा सतत नाकारला आहे आणि मायक्रोफोनचा वापर फक्त परवानगीने होतो, असं सांगितलं आहे.Can Instagram track my browsing history for ads?इन्स्टाग्राम माझ्या ब्राउझिंग हिस्ट्रीचा मागोवा घेऊन जाहिराती दाखवू शकतं का?होय, तुम्ही ज्या गोष्टी शोधता किंवा क्लिक करता, त्यानुसार इन्स्टाग्राम जाहिराती दाखवतं.What did Adam Mosseri say about Instagram’s ad practices?ॲडम मॉसेरी यांनी इन्स्टाग्रामच्या जाहिरात पद्धतींबद्दल काय सांगितलं?मॉसेरी यांनी सांगितलं की, इन्स्टाग्राम मायक्रोफोन वापरत नाही, तर तुमच्या सर्च, मित्रांचे वर्तन आणि योगायोग यावर जाहिराती अवलंबून असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.