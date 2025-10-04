विज्ञान-तंत्र

Instagram मायक्रोफोनमधून तुमचं बोलणं ऐकतंय! तुमचे पर्सनल चॅट ते कॉल रेकॉर्डिंगपर्यंत सगळं हॅक? हे खरं आहे का..नेमका विषय काय?

Instagram Spying Microphone access : इन्स्टाग्राम तुमच्या फोनच्या मायक्रोफोनद्वारे बोलणं ऐकतं, असा मेसेज पसरला आहे. यावर ॲडम मॉसेरी यांनी स्पष्ट भाष्य केलंय.
Instagram News : इन्स्टाग्राम तुमच्या फोनच्या मायक्रोफोनद्वारे तुमचं बोलणं ऐकून जाहिराती दाखवतं असा अनेकांचा समज आहे. पण इन्स्टाग्रामचे प्रमुख ॲडम मॉसेरी यांनी हा गैरसमज दूर केला आहे. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं, आम्ही तुमचं बोलणं ऐकत नाही. तुमच्या फोनचा मायक्रोफोन आम्ही जाहिरातींसाठी वापरत नाही.

