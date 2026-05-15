Instagram ने लॉन्च केलं 'Instants' फीचर; आता क्षणात गायब होणार प्रायवेट फोटो, Snapchat ला मोठी टक्कर, कसं वापरायचं पाहा

तुम्ही कधी असा फोटो पाठवला आहे का, जो पाहिल्यावर लगेच गायब होतो? जणू काय तो फक्त आठवणीतच राहिला पाहिजे. हे फीचर तुम्ही whatsapp किंवा snapchat मध्ये वापरले असेल. आता इन्स्टाग्रामने सुद्धा अशी जादूची नवी किल्ली आणली आहे. तुमच्या मोबाईलमध्ये एक नवे ॲप येत आहे, जो स्नॅपचॅटला थेट आव्हान देत आहे..इन्स्टंट्स ॲप काय आहे?इन्स्टाग्रामने इन्स्टंट्स नावाचे वेगळे ॲप लाँच केले आहे. हे ॲप तात्पुरते फोटो शेअर करण्यासाठी तयार केले आहे. फोटो पाहिल्यानंतर तो आपोआप गायब होतो आणि २४ तासांनंतर तर पूर्णपणे गायब होतो. आधी काही देशांमध्ये चाचणी झाली, आता हे जगभरात उपलब्ध झाले आहे. तुम्ही इन्स्टाग्राम अॅपमध्येच याचा वापर करू शकता किंवा स्वतंत्र इन्स्टंट्स ॲप डाउनलोड करूनही मजा घेऊ शकता..इन्स्टंट्स ॲप उघडताच तुमचा कॅमेरा तयार असेल. फोटो काढा आणि जवळच्या मित्रांना किंवा फॉलोअर्सना एका क्लिकवर पाठवा. यात काही मजेदार नियम आहेत. फोटो एडिट करायचे नाहीत, गॅलरीतून जुने फोटो अपलोड करायचे नाहीत. फक्त कॅप्शन लिहा आणि पाठवा. यामुळे फोटो पूर्णपणे अस्सल, नॅच्युरल आणि खरे दिसतात. इन्स्टाग्रामवरचे एडिट केलेले परफेक्ट फोटो सोडून तुमचे खरे हसू शेअर करता येईल..स्क्रीनशॉट घेता येणार नाहीदुसऱ्या व्यक्तीला फोटो आला की इनबॉक्समध्ये दिसेल. ती व्यक्ती इमोजी पाठवू शकते, रिप्लाय देऊ शकते किंवा स्वतःचा इन्स्टंट परत पाठवू शकते. पण सर्वात मोठी सुरक्षा म्हणजे स्क्रीनशॉट घेता येणार नाही. स्क्रीन रेकॉर्डिंगही ब्लॉक असेल. फोटो पाठवल्यानंतर तो उघडला जाईपर्यंत undo बटण दाबून तुम्ही तो कॅन्सल करू शकता..स्नॅपचॅटला खरी टक्करस्नॅपचॅट, बीरिअल, लॉकेट सारखे ॲप्स आधीपपासून तात्पुरत्या फोटोंसाठी प्रसिद्ध आहेत. इन्स्टाग्राम आता या मैदानात पूर्ण ताकदीने उतरले आहे. पण इन्स्टंट्समध्ये काही नवीन गोष्टीही आहेत. शेअर केलेले फोटो एक वर्ष खाजगी आर्काइव्हमध्ये सुरक्षित राहतात. नंतर तुम्ही त्यांचा स्टोरी रिकॅप म्हणून आनंद घेऊ शकता..मुलांसाठी विशेष काळजीपालकांसाठीही चांगली बतमी आहे. इन्स्टाग्रामने फॅमिली सेंटर कंट्रोल्स आणि स्क्रीन टाइम लिमिट्स सारख्या सुविधा दिल्या आहेत. यामुळे किशोरवयीन मुलं सुरक्षितपणे ॲपचा आनंद घेऊ शकतील.इन्स्टंट्स ॲप वापरकर्त्यांना सोपा, वेगवान आणि खरा अनुभव देण्यासाठी तयार केले आहे. स्नॅपचॅट टिकेल की नाही हे भविष्यात दिसेल, पण इन्स्टाग्रामने नक्कीच एक मजेदार स्पर्धा सुरू केली आहे. आता तुम्ही कधी ट्राय करणार हे फीचर?