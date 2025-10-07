विज्ञान-तंत्र

Instagram मध्ये आलं Map फीचर; मित्रपरिवारासोबत शेअर करू शकाल लाईव्ह लोकेशन, कसं वापराल हे फीचर? एकदा बघाच..

Instagram Map Feature Live Location Sharing : इंस्टाग्रामचे नवे मॅप फीचर आता भारतात आले आहे..हे वापरुन तुम्ही मित्रांसोबत लाइव्ह लोकेशन शेअर करू शकता. हे फीचर कसे वापरायचे पाहा अगदी सोप्या स्टेप्समध्ये..
Instagram Live Location Sharing Feature : इंस्टाग्रामने भारतीय वापरकर्त्यांसाठी एक नवे आणि रोमांचक मॅप फीचर आणले आहे, जे तुम्हाला तुमचे रिअल टाइम लोकेशन मित्रांसोबत शेअर करण्याची सुविधा देते. हे फीचर ऑगस्टमध्ये जागतिक स्तरावर लॉन्च झाले होते आणि आता ते भारतात उपलब्ध आहे. यामुळे तुम्ही तुमच्या जवळच्या मित्रांसोबत किंवा ग्रुपसोबत तुम्ही सध्या कुठे आहात हे शेअर करू शकता. इतकेच नाही तर हे फीचर तुम्हाला जवळपासच्या पार्ट्या, कार्यक्रम आणि ट्रेंडिंग ठिकाणांची माहितीही देईल.

