Instagram मध्ये आलं Map फीचर; मित्रपरिवारासोबत शेअर करू शकाल लाईव्ह लोकेशन, कसं वापराल हे फीचर? एकदा बघाच..

Instagram Live Location Sharing Feature : इंस्टाग्रामने भारतीय वापरकर्त्यांसाठी एक नवे आणि रोमांचक मॅप फीचर आणले आहे, जे तुम्हाला तुमचे रिअल टाइम लोकेशन मित्रांसोबत शेअर करण्याची सुविधा देते. हे फीचर ऑगस्टमध्ये जागतिक स्तरावर लॉन्च झाले होते आणि आता ते भारतात उपलब्ध आहे. यामुळे तुम्ही तुमच्या जवळच्या मित्रांसोबत किंवा ग्रुपसोबत तुम्ही सध्या कुठे आहात हे शेअर करू शकता. इतकेच नाही तर हे फीचर तुम्हाला जवळपासच्या पार्ट्या, कार्यक्रम आणि ट्रेंडिंग ठिकाणांची माहितीही देईल..या मॅपद्वारे तुम्ही कॅफे, लोकप्रिय ठिकाणे किंवा मित्रांच्या प्रवासाशी संबंधित पोस्ट, रील्स आणि स्टोरीज पाहू शकता. उदाहरणार्थ तुमच्या शहरात कोणत्या ठिकाणी खास प्रोग्राम होत आहेत किंवा कोणती जागा ट्रेंडिंग आहे, याची रिअलटाइम माहिती मिळेल. स्नॅपचॅटप्रमाणेच हे फीचर आहे पण इंस्टाग्रामने यात काही खास वैशिष्ट्ये जोडली आहेत. मात्र हे गुगल किंवा अॅपल मॅप्ससारखे नेव्हिगेशनसाठी नाही, तर इंस्टाग्राम अॅपमधील एक स्वतंत्र फीचर आहे..गोपनीयतेच्या दृष्टीने इंस्टाग्रामने विशेष काळजी घेतली आहे. डीफॉल्टनुसार लोकेशन शेअरिंग बंद असते आणि तुम्हाला ते स्वतः चालू करावे लागेल. तुम्ही कोणासोबत लोकेशन शेअर करायचे हे तुम्ही ठरवू शकता. तसेच एक इंडिकेटर तुम्हाला लोकेशन शेअर होत आहे की नाही हे दाखवेल. पण लक्षात ठेवा एकदा लोकेशन शेअरिंग चालू केले तर ते स्वतः बंद करावे लागेल, नाहीतर तुमचे कनेक्शन तुमचे लोकेशन पाहू शकतील..या फीचरमुळे इंस्टाग्रामचा अनुभव अधिक मजेदार तर होणारच आहे.पण तुमची एक छोटीसही चूक तुम्हाला महागातही पडू शकते.. आता तुम्ही म्हणाल ते कसे? तर तुम्ही जर चुकून लोकेशन सेटिंग सुरू करताना कुणाशी लोकेशन शेअर करायचे आहे ते नाही सेट केले तर तुमची माहिती नको त्या कनेक्शन म्हणजे मित्रांसोबतही शेअर होऊ शकते,, त्यामुळे गोपनीयतेची काळजी घेण्यासाठी सेटिंग्ज तपासायला विसरू नका.. तुम्ही या फीचरचा वापर करून मित्रांसोबत कनेक्ट राहण्यासाठी आणि नव्या ठिकाणांचा शोध घेण्यासाठी तयार आहात का?