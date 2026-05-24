Instagram Teleprompter Feature: आता Reels बनवणं होणार अगदी सोपं! Instagramचं नवं फीचर चर्चेत; 'असं' वापरलं तर झटपट वाढतील फॉलोवर्स

Step-by-Step Guide on How to Use Instagram's Teleprompter Feature: सध्या दिमाखात आणि मोठ्या प्रमाणात चालत असलेली इंडस्ट्री म्हणजे कंटेट इंडस्ट्री. रोज लाखो कंटेट क्रिएटर्स वेगवेगळ्या पद्धतीचा कंटेट बनवून सोशल मीडियावर पोस्ट करत असतात. यासाठी जास्तीत जास्त वेळेस स्क्रिप्ट तयार करून तशीचा तशी बोलावी लागते. पण बऱ्याचदा कॅमेऱ्यासमोर उभं राहिल्यावर डायलॉग विसरणं, वारंवार कट घेणं आणि छोट्याशा चुकीसाठी पुन्हा रील शूट करणं… प्रत्येक कंटेंट क्रिएटरची ही मोठी डोकेदुखी असते. पण आता इंस्टाग्रामने यावर भन्नाट उपाय आणला आहे. नवीन टेलिप्रोम्प्टर फीचरमुळे स्क्रिप्ट थेट स्क्रीनवर दिसणार असल्याने रील्स शूट करणं अजूनच सोपं आणि प्रोफेशनल होणार आहे. त्यामुळे आता कमी वेळात झटपट आणि बिना कटचे व्हिडीओ तयार करता येणार आहेत..हे फीचर खासकरून रील्स बनवणाऱ्या क्रिएटर्ससाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. व्हिडीओ शूट करताना डायलॉग विसरणं, पुन्हा पुन्हा टेक घ्यावे लागणं किंवा छोट्या चुकीमुळे पूर्ण रील परत शूट करावी लागणं, हा अनुभव अनेकांना येतो. पण आता स्क्रीनवरच स्क्रिप्ट दिसणार असल्यामुळे बोलताना कॉन्फिडन्स वाढेल आणि कमी वेळात स्मूथ, प्रोफेशनल रील्स तयार करता येतील..कसं वापरायचं Teleprompter फीचर?सर्वात आधी फोनमध्ये Instagram अॅप उघडा.त्यानंतर '+' आयकॉनवर टॅप करा आणि Reels पर्याय निवडा.आता कॅमेरा सेक्शनमध्ये जा.स्क्रीनच्या डाव्या बाजूला Audio, Effects, Green Screen, Touch Up असे पर्याय दिसतील.त्याखाली नवीन Teleprompter ऑप्शन दिसेल.त्या पर्यायावर टॅप करून तुमची स्क्रिप्ट पेस्ट करा.आता स्क्रीनवर दिसणारी स्क्रिप्ट वाचत तुम्ही सहज Reel शूट करू शकता..इंस्टाग्राम सध्या हे फीचर हळूहळू सगळ्या यूजर्ससाठी सुरू करत आहे. त्यामुळे काही जणांच्या अॅपमध्ये अजून टेलिप्रोम्प्टर दिसत नसेल. अशावेळी इंस्टाग्राम अॅप अपडेट केलं तर हे फीचर दिसू शकतं.