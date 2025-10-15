Instagram P13 : लाडका लेक Instagram वर काय करतोय? आता वापरावर पालकांचा कंट्रोल; आई वडिलांना पाहता येणार ॲक्टिविटी, काय आहे PG-13

Instagram P13 Feature : आता इंस्टाग्रामला वाह रे इंस्टाग्राम! म्हणायची वेळ आली आहे..यामागे मोठे कारण आहे. सोशल मीडियाच्या जगातील ही सुपरहिट अॅप आता तुमच्या 13 ते 17 वर्षांच्या मुलांना 'छपरी' बनण्यापासून रोखणार आहे. मेटा कंपनीने आज आणलेले सर्वात भन्नाट अपडेटमध्ये किशोरवयीन मुलांना PG-13 कंटेंटपर्यंत मर्यादित केलंय. म्हणजे असभ्य गप्पा, धोकादायक स्टंट, ड्रग्जच्या फोटो किंवा हानिकारक व्हिडिओज आता त्यांच्या फीडमध्ये दिसणारच नाहीत.. आणि हे सगळं डिफॉल्टनुसार ऑन राहील मुलं स्वतःहून बंद करू शकणार नाहीत पालकांची परवानगी घ्यावी लागेल.PG-13 म्हणजे काय? हे काहीस हॉलीवूडच्या रेटिंगसारखंच असेल.. 13+ वयासाठी योग्य कंटेंट. गांजा, अल्कोहोल, आत्महत्येच्या टिप्स किंवा खाण्याच्या विकारांवरच्या पोस्ट आता ब्लॉक असतील. सर्चमध्ये 'आत्महत्या' किंवा 'क्राइम' असं टाकलं तरी काहीच येणार नाही अगदी स्पेलिंग चुकीची असली तरी.. कारण आता पालकांसाठी सुपर कंट्रोल फीचर आलेले आहेआता तुम्ही मुलांच्या सगळ्या क्रियावर नजर ठेवू शकता. नवीन 'पालक नियंत्रण' (Parent Control) फीचरमुळे PG-13 बंद करण्यासाठी तुमची परवानगी आवश्यक असेल.. 'स्ट्रीक्ट मोड' ऑन केला तर मुलं कमेंट्स पाहू शकणार नाहीत, स्वतः कमेंट करू शकणार नाहीत. त्यामुळे हा एकदम सेफ झोन बनेल.Crime News : वर्गात सर रागावले; विद्यार्थ्यांची हटली..शिक्षकाच्या गर्भवती बायकोसह 2 मुलींचा घेतला जीव, कसा घडला थरार..वाचा सविस्तर. 4 धमाकेदार बदल जाणून घ्या1 फॉलो रिस्ट्रिक्शन प्रौढ किंवा संवेदनशील अकाउंट्स फॉलो करता येतील नाहीत. आधी फॉलो केले तरी पोस्ट, मेसेज, कमेंट्स दिसणार नाहीत2 अकाउंट प्रोटेक्शन चुकीचे, वाईट लोकांना मुलांच्या पोस्ट फॉलो, मेसेज किंवा कमेंट करता येणार नाही. त्यामुळे हॅकिंग किंवा मग एकंदरीत तुमच्या लहान मुलांना टार्गेट बनवण्याआधीच त्यांना पूर्ण संरक्षण मिळेल3 सर्च & AI ब्लॉक संवेदनशील कीवर्ड्स (ड्रग्स, अल्कोहोल) सर्चमध्ये बंद असेल. AI चॅट्सही वयानुसार उत्तर देतील4 स्ट्रीक्ट मोड ज्यामध्ये आणखी जास्त स्ट्रीक्ट फिल्टर कमेंट्स बंद, मानसिक आरोग्याला धोका होणार नाही.Gmail Safety Tips : तुमचं Gmail हॅक तर झालं नाहीये ना? आत्ताच पाहा नाहीतर होईल खूपच उशीर..सर्व लॉगिन डिवाइस चेक करा एका क्लिकवर.मेटाचे सीईओ म्हणाले, "मागचे उपाय अपुरे होते. आता किशोरांना प्रौढ कंटेंट किंवा स्वहानीच्या शिफारसी मिळणार नाहीत" कंपनीचा फोकस स्पष्ट आहे सुरक्षित सोशल मीडिया.. शिका, क्रिएटिव गोष्टी करा, सकारात्मक संवाद साधा आणि धोक्यापासून दूर राहा." हे अपडेट लगेच सुरू होईल. पालकांनो आता टेन्शन फ्री व्हा.. तुमची मुले इंस्टाग्रामवर स्मार्ट आणि सेफ राहतील. तुम्हाला कसे वाटेल फीचर आणि ही बातमी कमेंट करा,शेअर करा.. कारण ही बातमी तुमच्या फॅमिलीसाठी गेमचेंजर ठरेल यात शंका नाही...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.