विज्ञान-तंत्र

इन्स्टाग्रामवर रिल्स अन् फोटो शेअर करताय? मग तुम्हालाही मिळू शकतो ‘Insta Rings’ पुरस्कार, काय आहे प्रोसेस? पाहा एका क्लिकवर

Instagram Rings Award : इन्स्टाग्रामचा ‘रिंग्स’ पुरस्कार 25 मध्ये क्रिएटर्सना खास रिंग आणि प्रोफाइल कस्टमायझेशन देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे.
Instagram Rings Award for Top Creators Explained

What is Instagram Rings Award for Top Creators

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Instagram Rings Award Process : सोशल मीडियावरील क्रिएटर्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी इन्स्टाग्रामने ‘रिंग्स’ नावाचा एक अनोखा पुरस्कार जाहीर केला आहे. हा पुरस्कार 25 निवडक क्रिएटर्सना दिला जाणार असून यात विजेत्यांना मिळणार आहे एक खास भेट प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर ग्रेस वेल्स बोनर यांनी डिझाइन केलेली आकर्षक रिंग.. याशिवाय विजेत्यांना त्यांच्या इन्स्टाग्राम प्रोफाइलवर या पुरस्काराची डिजिटल प्रत प्रदर्शित करण्याची संधी मिळेल.

Loading content, please wait...
award
instagram
instagram post

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com