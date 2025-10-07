इन्स्टाग्रामवर रिल्स अन् फोटो शेअर करताय? मग तुम्हालाही मिळू शकतो ‘Insta Rings’ पुरस्कार, काय आहे प्रोसेस? पाहा एका क्लिकवर

Instagram Rings Award Process : सोशल मीडियावरील क्रिएटर्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी इन्स्टाग्रामने ‘रिंग्स’ नावाचा एक अनोखा पुरस्कार जाहीर केला आहे. हा पुरस्कार 25 निवडक क्रिएटर्सना दिला जाणार असून यात विजेत्यांना मिळणार आहे एक खास भेट प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर ग्रेस वेल्स बोनर यांनी डिझाइन केलेली आकर्षक रिंग.. याशिवाय विजेत्यांना त्यांच्या इन्स्टाग्राम प्रोफाइलवर या पुरस्काराची डिजिटल प्रत प्रदर्शित करण्याची संधी मिळेल..विजेत्यांना खास प्रोफाइल कस्टमायझेशनया पुरस्काराची खास गोष्ट म्हणजे विजेत्यांना त्यांच्या इन्स्टाग्राम प्रोफाइलची बॅकग्राऊंड एकदम कलरफूल बनवण्याची अनोखी संधी मिळणार आहे. इन्स्टाग्रामवर पहिल्यांदाच अशी सुविधा उपलब्ध होत आहे ज्यामुळे क्रिएटर्स त्यांच्या प्रोफाइलला एक वेगळा लूक देऊ शकतील. यापूर्वी मायस्पेस आणि फ्रेंडस्टरसारख्या प्लॅटफॉर्मवर अशी सुविधा उपलब्ध होती पण इन्स्टाग्रामने याला आधुनिक टच दिला आहे.(What is Instagram Rings Award).एकच झलक, सबसे अलग! Vivo V60e स्मार्टफोन भारतात लॉन्च; दमदार फीचर्स, Fully AI मोबाईल, किंमत फक्त 2....निवड प्रक्रिया आणि जूरीहा पुरस्कार कोणत्याही विशिष्ट श्रेणींवर आधारित नाही. त्याऐवजी विविध विषय आणि आवडींमधून 25 विजेते निवडले जातील. निवड प्रक्रिया कठीण असून क्रिएटर्सनी क्रीएटिविटि, नावीन्य आणि प्रेक्षकांशी संवाद साधण्याची अनोखी पद्धत यावर भर दिला जाईल. निवड समितीत ग्रेस वेल्स बोनर, इन्स्टाग्रामचे प्रमुख ॲडम मोसेरी, यूट्यूबर MKBHD, अभिनेत्री यारा शाहिदी, दिग्दर्शक स्पाइक ली, डिझायनर मार्क जेकब्स यांच्यासह अनेक दिग्गजांचा समावेश आहे. ही समिती हजारो अर्जांमधून अंतिम 25 विजेते निवडेल..Zudio Offers : झुडिओत खरेदीला जाताय? मग अजिबात करू नका 'या' तीन चुका..नाहीतर स्वतःचं डबल नुकसान करून घ्याल.विजेत्यांची घोषणाविजेत्यांची घोषणा 16 ऑक्टोबरला होणार आहे. “विजेते या सन्मानाचा कसा आनंद घेतात, हे पाहण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत,” असे इन्स्टाग्रामच्या इवा चेन यांनी सांगितले. हा पुरस्कार क्रिएटर्सना प्रेरणा देणारा आणि त्यांच्या क्रीएटिविटिच्या नव्या कल्पनाना साजरा करणारा ठरेल, अशी अपेक्षा आहे..FAQsWhat is the Instagram Rings Award?इन्स्टाग्राम रिंग्स पुरस्कार काय आहे?हा इन्स्टाग्रामचा एक खास पुरस्कार आहे जो 25 क्रिएटर्सना त्यांच्या सर्जनशीलतेसाठी सन्मानित करतो, ज्यामध्ये डिझायनर रिंग आणि प्रोफाइल कस्टमायझेशनचा समावेश आहे.Who is eligible for the Rings Award?रिंग्स पुरस्कारासाठी कोण पात्र आहे?कोणत्याही विशिष्ट श्रेणी नाहीत; सर्जनशीलता आणि प्रेक्षकांशी नाविन्यपूर्ण संवाद साधणारे क्रिएटर्स निवडले जातात.What do the winners receive?विजेते काय मिळवतात?विजेत्यांना ग्रेस वेल्स बोनर यांनी डिझाइन केलेली रिंग आणि प्रोफाइलच्या पार्श्वभूमी रंगात बदल करण्याची खास सुविधा मिळते.Who selects the winners of the Rings Award?रिंग्स पुरस्काराचे विजेते कोण निवडते?ग्रेस वेल्स बोनर, ॲडम मोसेरी, यारा शाहिदी, स्पाइक ली यांसारख्या दिग्गजांची जूरी हजारो अर्जांमधून 25 विजेते निवडते.When will the winners be announced?विजेत्यांची घोषणा कधी होईल?विजेत्यांची नावे 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर केली जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.