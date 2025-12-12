Instagram ने लॉन्च केलं Your Algorithm टूल; आता दिसणार फक्त तुमच्या पसंतीच्या रील्स, कसं वापरायचं फीचर? पाहा एका क्लिकवर

विज्ञान-तंत्र

सोशल मीडिया वर्ल्डमध्ये मोठी बातमी आहे. इंस्टाग्रामने नुकतेच 'युअर अल्गोरिदम' (Your Algorithm) नावाचे जबरदस्त नवीन टूल लाँच केले आहे. यामुळे आता रील्स पाहताना अल्गोरिदम तुम्हाला जे दाखवतो ते तुम्ही स्वतः ठरवू शकता. पूर्वी अल्गोरिदम आपोआपच रील्स सुचवायचे, पण आता तुम्हाला पूर्ण नियंत्रण मिळणार आहे. इंस्टाग्रामचे प्रमुख अॅडम मोसेरी यांनी या फीचर कन्फर्म केले आहे.

