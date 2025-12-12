Instagram ने लॉन्च केलं Your Algorithm टूल; आता दिसणार फक्त तुमच्या पसंतीच्या रील्स, कसं वापरायचं फीचर? पाहा एका क्लिकवर

सोशल मीडिया वर्ल्डमध्ये मोठी बातमी आहे. इंस्टाग्रामने नुकतेच 'युअर अल्गोरिदम' (Your Algorithm) नावाचे जबरदस्त नवीन टूल लाँच केले आहे. यामुळे आता रील्स पाहताना अल्गोरिदम तुम्हाला जे दाखवतो ते तुम्ही स्वतः ठरवू शकता. पूर्वी अल्गोरिदम आपोआपच रील्स सुचवायचे, पण आता तुम्हाला पूर्ण नियंत्रण मिळणार आहे. इंस्टाग्रामचे प्रमुख अॅडम मोसेरी यांनी या फीचर कन्फर्म केले आहे..हे फीचर कसे काम करते?रील्स टॅबमध्ये व्हिडिओ पाहताना स्क्रीनच्या वरच्या उजव्या कोपऱ्यात दोन ओळी आणि हार्टच्या आकाराचा एक छोटासा आयकॉन दिसेल. त्यावर टॅप केल्यावर 'युअर अल्गोरिदम' उघडेल. यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तुमच्या पूर्वीच्या अॅक्टिव्हिटीवरून तुमच्या आवडीचे विषय दाखवेल.क्रीडा (स्पोर्ट्स)हॉरर मूव्हीजजिम आणि फिटनेसफूड रेसिपीदैनंदिन जीवन (डेज इन माय लाइफ)कॉलेज फुटबॉल किंवा इतर अनेक कॅटेगरी.Whatsapp मध्ये आलं नवीन फीचर! जाहिरातीतून कमवू शकता लाखो रुपये.तुम्हाला जे विषय जास्त आवडतात त्यांना असे विषय 'जास्त दाखवा' आणि जे नकोत त्यांना 'कमी दाखवा' असे सांगता येईल. सर्च बारमध्ये नवे विषय टाइप करूनही जोडता येतील. लगेच तुमचे रील्स फीड बदलले जाईल आणि तुमच्या मूडनुसार पर्सनल अनुभव मिळेल..सध्या हे टूल अमेरिकेत इंग्रजी भाषेत उपलब्ध झाले आहे. .ITR Refund Delay : ITR रिफंडला का लागत आहे उशीर? खरं कारण काय अन् कधी मिळणार पैसे..सगळं जाणून घ्या एका क्लिकवर.येत्या काही आठवड्यात ते जागतिक स्तरावर इंग्रजीत येईल आणि लवकरच आणखी भाषांचा सपोर्ट मिळेल. सुरुवातीला फक्त रील्स टॅबवर आहे.. पण भविष्यात एक्सप्लोर आणि होम टॅबमध्येही येईल. इंस्टाग्रामचे म्हणणे आहे की तुमच्या आवडी बदलतात तसे अल्गोरिदमही बदलले पाहिजे. यामुळे रील्सचा अनुभव अधिक मजेदार आणि पर्सनलाईज होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.