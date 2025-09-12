सुरू होतोय Instamart Quick India Movement सेल; चक्क 90% पर्यंत डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर

इन्स्टामार्टचा 'क्विक इंडिया मूव्हमेंट' सेल 19-28 सप्टेंबरला सुरू होणार आहेया सेलमध्ये 90% पर्यंत डिस्काउंट मिळणार आहेयामध्ये नेमक्या काय ऑफर्स असतील, जाणून घ्या.Instamart Sale Offers : स्विगीच्या इन्स्टामार्टने आपला पहिला वार्षिक मेगा सेल 'क्विक इंडिया मूव्हमेंट' जाहीर केला आहे जो 19 सप्टेंबरपासून 28 सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणारआहे. या सेलमध्ये स्मार्टफोन, लॅपटॉप, इअरबड्स, स्मार्टवॉच, स्पीकर्स आणि पॉवर बँक यासारख्या उत्पादनांवर तब्बल 90 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे अॅक्सिस बँक क्रेडिट कार्डद्वारे खरेदी करणाऱ्यांना 1000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त 10 टक्के सूट मिळेल. इन्स्टामार्टचे खास फीचर म्हणजे 10 मिनिटांत डिलिव्हरी ज्यामुळे खरेदी आणखी सोयीस्कर होणार आहे..काय आहे खास ऑफर?स्मार्टफोन: वनप्लस नॉर्ड CE 4 लाइट 16999 रुपये (MRP 18999), ओप्पो K13x 12499 रुपये (MRP 16999), रियलमी नार्झो 70 टर्बो 13999 रुपये (MRP 19999).लॅपटॉप: लेनोवो आयडियापॅड स्लिम 3 (i5, 16GB रॅम, 512GB SSD) 48999 रुपये (MRP 70790), आसुस व्हिवोबुक (रायझन 3, 512GB SSD) 29999 रुपये (MRP 44990)..iPhone Air Price : कागदासारखा पातळ मोबाईल! iPhone Air लाँच; बघाल तर प्रेमात पडाल, किंमत फक्त....इअरबड्स: बोट एअरडोप्स 311 प्रो 799 रुपये (MRP 4990), वनप्लस नॉर्ड बड्स 2r 1499 रुपये (MRP 2299).स्मार्टवॉच: नॉईस कॅलिबर 3 गो 899 रुपये (MRP 5999).ऑडिओ डिव्हाइस: JBL फ्लिप 5 ब्लूटूथ स्पीकर 4999 रुपये, पोर्ट्रॉनिक्स कॉन्क थीटा C इअरफोन 199 रुपये.प्रोजेक्टर: पोर्ट्रॉनिक्स बीम 440 स्मार्ट LED प्रोजेक्टर 4499 रुपये.पॉवर बँक: बोट एनर्जीश्रूम PB400 (20000mAh) 1249 रुपये (MRP 4499)..3D Photo Prompt : फ्रीमध्ये तुमचे '3D स्टाईल' (थ्री डी) फोटो बनवा, एका क्लिकवर...दसरा-दिवाळी सारख्या सणासुदीच्या काळात स्विगी आणि झोमॅटोने आपली प्लॅटफॉर्म फी वाढवली आहे. स्विगीची फी आता 15 रुपये तर झोमॅटोची 12 रुपये झाली आहे. दररोज सुमारे 20 लाख ऑर्डर्स हाताळणाऱ्या या कंपन्यांना यामुळे मोठा फायदा होणार आहे. ग्राहकांना डिलिव्हरी आणि रेस्टॉरंट फी व्यतिरिक्त ही अतिरिक्त फी भरावी लागेल..FAQs When will the Instamart Quick India Movement sale take place?इन्स्टामार्टचा क्विक इंडिया मूव्हमेंट सेल कधी होणार आहे?हा सेल 19 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबर 2025 दरम्यान होणार आहे.What kind of discounts are available during the sale?सेलदरम्यान कोणत्या प्रकारच्या सवलती मिळतील?स्मार्टफोन, लॅपटॉप, इअरबड्स, स्मार्टवॉच यासारख्या उत्पादनांवर 90% पर्यंत सवलत मिळेल.Is there any special offer for Axis Bank cardholders?अॅक्सिस बँक कार्डधारकांसाठी काही विशेष ऑफर आहे का?होय, अॅक्सिस बँक क्रेडिट कार्डवर 1000 रुपयांपर्यंत 10% अतिरिक्त सूट मिळेल.How fast is the delivery during the Instamart sale?इन्स्टामार्ट सेलदरम्यान डिलिव्हरी किती वेगवान आहे?सर्व ऑर्डर्स 10 मिनिटांत डिलिव्हर केल्या जातील.Have platform fees increased for Swiggy and Zomato?स्विगी आणि झोमॅटोच्या प्लॅटफॉर्म फीमध्ये वाढ झाली आहे का?होय, स्विगीची फी 15 रुपये आणि झोमॅटोची 12 रुपये झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.