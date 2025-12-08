विज्ञान-तंत्र

iPhone 15 झाला एकदम स्वस्त! 'या' ठिकाणी मिळतोय 28 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट

iPhone 15 Now at 51,401 Rupees Biggest Discount Ever : आयफोन 15 मोबाईलवर फक्त 51,401 रुपयांत मिळतोय. 28,500+ चा रुपयांचा धमाका डिस्काउंट ऑफर आहे
iPhone 15 (128GB, Black) now available on Amazon India at just ₹51,401 after ₹28,500+ discount and ICICI card cashback – Limited period offer!

iPhone 15 (128GB, Black) now available on Amazon India at just ₹51,401 after ₹28,500+ discount and ICICI card cashback – Limited period offer!

Saisimran Ghashi
Updated on

तुम्ही नवीन स्मार्टफोन घेण्याचा विचार करत आहात का? मग ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. Apple चा प्रसिद्ध iPhone 15 आता Amazon वर मोठ्या सवलतीसह विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. जेव्हा तो पहिल्यांदा मार्केटमध्ये आला तेव्हा त्याची किंमत 79,900 रुपये होती, पण आता तुम्ही तो फक्त 52,990 रुपयांना खरेदी करू शकता.

