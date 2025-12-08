iPhone 15 झाला एकदम स्वस्त! 'या' ठिकाणी मिळतोय 28 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट

तुम्ही नवीन स्मार्टफोन घेण्याचा विचार करत आहात का? मग ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. Apple चा प्रसिद्ध iPhone 15 आता Amazon वर मोठ्या सवलतीसह विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. जेव्हा तो पहिल्यांदा मार्केटमध्ये आला तेव्हा त्याची किंमत 79,900 रुपये होती, पण आता तुम्ही तो फक्त 52,990 रुपयांना खरेदी करू शकता. .म्हणजे 27,000 रुपयांची बचत होणार आहे. आणि जर तुम्ही तुमचे ICICI क्रेडिट कार्ड वापरून पैसे दिले तर तुम्हाला 1,589 रुपयांचा अतिरिक्त कॅशबॅक मिळेल, ज्यामुळे फायनल किंमत फक्त 51,401 रुपये होईल,.Oneplus 8 Pro : कपड्यांच्या आरपार दाखवणारा मोबाईल! फोनच्या एका फीचरने जगाला हादरवले; कंपनीला मागावी लागली माफी.iPhone 15 मध्ये काय खास आहे?त्याची स्क्रीन मोठी, चमकदार आहे जी खरोखरच सुंदर दिसते. आत एका नवीन शक्तिशाली चिपसेट आहे ते त्याच्या मुख्य कॅमेरा आणि वाइड-अँगल कॅमेरासह एकदम भारी फोटो काढू शकते आणि ते चित्रपटांसारखे व्हिडिओ बनवू शकते. फ्रंट कॅमेरा सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी उत्तम आहे. शिवाय, तुम्ही ते पावसात किंवा धुळीच्या ठिकाणी वापरू शकता कारण ते पाणी आणि धूळ प्रतिरोधक आहे. ते नवीनतम सॉफ्टवेअर, iOS 17 वर चालते आणि भविष्यात आणखी चांगले अपडेट्स मिळवेल. आणि तुम्ही वायरलेस चार्जिंग वापरून केबल न लावता ते चार्ज करू शकता.2026 Calendar : Gemini Nano वर बनवा तुमच्या फोटोचा स्पेशल 2026 कॅलेंडर; 10 सेकंदात होईल तयार, हे घ्या 5 बेस्ट प्रॉम्प्ट.तुम्ही दिवाळी, ख्रिसमस किंवानवीन वर्षासाठी भेटवस्तू खरेदी करत असलात तरी, दोन्ही कंपन्या तुम्हाला अशा किमतीत फॅन्सी फोन मिळवण्याची संधी देत आहेत ज्या तुमची पिगी बँक रिकामी करणार नाहीत. जर तुम्ही तुमचा पहिला आयफोन खरेदी करत असाल तर आयफोन १५ वरील ही खास डील परिपूर्ण आहे.. खरेदीसाठी जरा घाईच करा कारण फोन लवकर विकले जातील. आताच अमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टवर जा आणि तुमचा आवडता फोन स्टॉकमधून संपण्यापूर्वी घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.