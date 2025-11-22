iPhone 16 Plus : बंपर ऑफर! iPhone 16 च्या मॉडेलवर चक्क 25 हजारचा डिस्काउंट; खरेदीसाठी लागल्या रांगा, जाणून घ्या कुठ सुरुय डील

iPhone 16 Plus Discount offer Reliance Digital : नवीन आयफोन घेण्याचं स्वप्न पाहताय? पैशाची अडचण येतेय? मग ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे! सध्या अॅपलचा दमदार आयफोन 16 प्लस तब्बल 25000 रुपयांपर्यंत स्वस्तात मिळतोय. लाँचच्या वेळी 89900 रुपयांना आलेला हा फोन आता फक्त 64990 रुपयांत घरी आणता येणार आहे. ही संधी हातची सोडू नका.रिलायन्स डिजिटलने ही बंपर डील आणली आहे. सध्या त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर आयफोन 16 प्लस (128 GB) फक्त 68900 रुपयांत मिळतोय, म्हणजे थेट 21000 रुपयांची बचत.. पण यापेक्षा आणखी मजा आहे. जर तुम्ही IDFC फर्स्ट बँकेच्या क्रेडिट कार्डवर EMI ने खरेदी केलीत, तर अतिरिक्त 4000 रुपये कॅशबॅक मिळून एकूण किंमत येते फक्त 64990 रुपये. म्हणजे एकूण 25000 पेक्षा जास्त सूट. तुमच्याकडे जुनं आयफोन असेल तर एक्सचेंज ऑफरही आहे. त्यामुळे किंमत आणखी खाली येऊ शकते. ही ऑफर पाहून ऑनलाइन आणि ऑफलाइन स्टोअरमध्ये ग्राहकांची प्रचंड गर्दी दिसतेय. अनेक ठिकाणी रांगा लागल्याचं चित्र आहे..PM किसानचे 2000 रुपये अजून आले नाही? झटपट 'इथे' करा तक्रार; एका मिनिटात येतील पैसे...आता फोनच्या फीचर्सचा थोडक्यात आढावा घेऊयामोठा 6.7 इंचाचा सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्लेसुपरफास्ट A18 चिप, गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी जबरदस्त48 MP मुख्य + 12 MP अल्ट्रावाइड असा दमदार ड्युअल कॅमेरा12 MP सेल्फी कॅमेरा27 तासांपर्यंत व्हिडिओ प्लेबॅक देणारी तगडी बॅटरीअॅल्युमिनियम बॉडी, IP68 वॉटर आणि डस्ट रेझिस्टंट.DMart Sale : डीमार्टमध्ये कोणत्या दिवशी वस्तू खरेदी करणे जास्त स्वस्त आणि फायद्याचे ठरते? जाणून घ्या एका क्लिकवर.डिझाइन प्रीमियम, परफॉर्मन्स अव्वल आणि आता किंमतही बजेटमध्ये मिळेल. आयफोन 16 प्लस घेण्याची ही सगळ्यात योग्य वेळ आहे. रिलायन्स डिजिटलच्या वेबसाइट किंवा जवळच्या स्टोअरला भेट द्या आणि ही खास ऑफर लवकर हस्तगत करा. स्टॉक संपण्यापूर्वीच धावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.