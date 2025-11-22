विज्ञान-तंत्र

iPhone 16 Plus : बंपर ऑफर! iPhone 16 च्या मॉडेलवर चक्क 25 हजारचा डिस्काउंट; खरेदीसाठी लागल्या रांगा, जाणून घ्या कुठ सुरुय डील

iPhone 16 Plus price drop to 64990 with 25000 off : आयफोन 16 प्लसवर 25000 रुपयांपर्यंत बंपर सूट दिली आहे. ऑफर मर्यादित कालावधीसाठी
Saisimran Ghashi
iPhone 16 Plus Discount offer Reliance Digital : नवीन आयफोन घेण्याचं स्वप्न पाहताय? पैशाची अडचण येतेय? मग ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे! सध्या अॅपलचा दमदार आयफोन 16 प्लस तब्बल 25000 रुपयांपर्यंत स्वस्तात मिळतोय. लाँचच्या वेळी 89900 रुपयांना आलेला हा फोन आता फक्त 64990 रुपयांत घरी आणता येणार आहे. ही संधी हातची सोडू नका

