iPhone 16 price drop : चक्क 55 हजारात मिळतोय iPhone 16 ! कुठे सुरुय बंपर डिस्काउंट ऑफर? पाहा एका क्लिकवर

flipkart buy buy sale offers : ऑनलाइन शॉपिंगच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. फ्लिपकार्टच्या 'बाय बाय सेल'(Buy Buy Sale) मध्ये Apple चा आयफोन 16 तब्बल 11,901 रुपयांच्या डायरेक्ट डिस्काउंटसह मिळत आहे. सध्या हा फोन केवळ 57,999 रुपयांत विकला जातोय ज्याची नेहमीची किंमत 69,900 रुपये आहे. मात्र ही खास ऑफर फक्त फ्लिपकार्टच्या मोबाइल अॅपवरच दिसतेय आणि आज रात्री 12 वाजता संपणार आहे..त्यातही SBI क्रेडिट कार्ड वापरल्यास आणखी 2000 रुपयेचा डिस्काउंट मिळेल म्हणजे हा प्रीमियम फोन अवघ्या 55,999 रुपयांत तुमचा होईल. गेल्या वर्षी लाँच झालेला आयफोन 16 आजही बाजारात सर्वोत्तम पर्यायांपैकी एक मानला जातो.आयफोन 16 मध्ये Apple चा नवीनतम A18 चिपसेट आणि 8 जीबी रॅम आहे. हा प्रोसेसर गेमिंग, मल्टिटास्किंग आणि रोजच्या वापरात बेस्ट काम करतो. Exynos 2400, Tensor G4 आणि Dimensity 9300 सारख्या स्पर्धक चिप्सच्या तुलनेत A18 फास्ट आहे. येत्या काळात Apple Intelligence नावाच्या AI फीचर्सचा पूर्ण लाभही या फोनला मिळणार आहे..कॅमेराही या किंमतीत बेस्ट आहे. 48 मेगापिक्सल मुख्य सेन्सरमुळे दिवसाच्या उजेडात आणि रात्रीही अगदी बारीक डीटेलिंग सह फोटो येतात. नवीन Undertone पर्यायामुळे फोटो एडिटिंग आणखी छान करता येत. व्हिडीओ प्रोफेशनल येतात. बॅटरी लाइफही दमदार आहे. एका चार्जमध्ये 6 तासांपेक्षा जास्त स्क्रीन-ऑन टाइम आणि फास्ट चार्जिंगमुळे 30 मिनिटांत 50 टक्के चार्ज होते. डिझाइन, बिल्ड क्वालिटी आणि सॉफ्टवेअर सपोर्ट यात Apple नेहमीप्रमाणे टॉपला आहे. पुढील 6-7 वर्षे अपडेट्स हमखास मिळतील..खरे तर 6.1 इंचाचा डिस्प्ले अजूनही 60 Hz रिफ्रेश रेट आणि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नसल्याने अनेकांना अडचण वाटेत, पण एकूण पॅकेज पाहता ही किंमत खूपच आकर्षक आहे.जर तुम्ही आयफोन 12, 13 किंवा त्यापेक्षा जुना फोन वापरत असाल, तर हा अपग्रेडसाठी उत्तम काळ आहे. आज रात्री 12 पूर्वी फ्लिपकार्ट अॅप उघडा, SBI कार्ड वापरा आणि 55,999 रुपयांत आयफोन 16 घरी आणा. उद्या मात्र ही संधी हातची जाईल.