iPhone 16 price drop : चक्क 55 हजारात मिळतोय iPhone 16 ! कुठे सुरुय बंपर डिस्काउंट ऑफर? पाहा एका क्लिकवर

iPhone 16 price drop on Flipkart : फ्लिपकार्टच्या buy buy सेलमध्ये iPhone 16 ची एकदमच घसरली आहे. ही ऑफर नेमकी काय आहे आणि तुम्हाला कमी दरात हा मोबाईल कसा खरेदी करता येईल पाहा सविस्तर
flipkart buy buy sale offers : ऑनलाइन शॉपिंगच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. फ्लिपकार्टच्या ‘बाय बाय सेल’(Buy Buy Sale) मध्ये Apple चा आयफोन 16 तब्बल 11,901 रुपयांच्या डायरेक्ट डिस्काउंटसह मिळत आहे. सध्या हा फोन केवळ 57,999 रुपयांत विकला जातोय ज्याची नेहमीची किंमत 69,900 रुपये आहे. मात्र ही खास ऑफर फक्त फ्लिपकार्टच्या मोबाइल अ‍ॅपवरच दिसतेय आणि आज रात्री 12 वाजता संपणार आहे.

