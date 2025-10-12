iPhone 16 Pro ची किंमत अचानक कोसळली; मिळतोय चक्क 50 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट, खरेदीसाठी ग्राहकांची रांग, इथे सुरुय ऑफर..

iPhone 16 Pro Discount Offer : यंदाच्या दिवाळीत नवा मोबाईल घ्यायचा विचार करताय? तर मग आयफोन 16 प्रो खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी आहे..आता तुम्ही म्हणाल हे बजेटमध्ये येत नाही.. तर ऑफरमध्ये iPhone 16 प्रोवर तब्बल 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त सूट मिळत आहे. हो तुम्ही बरोबर वाचले आहे..सध्या अनेक ठिकाणी स्मार्टफोन डिस्काउंटच्या ऑफर आहेत. ज्यांना दसऱ्यापासून खरी सुरुवात झाली आहे. चला तर मग जाणून घ्या काय आहेत या खास...iPhone 16 Pro हा स्मार्टफोन, जो 1,09,900 रुपयांना लाँच झाला होता आता 94,999 रुपयांना उपलब्ध आहे. फ्लिपकार्टच्या फेस्टिव सेलमध्ये ही ऑफर सुरू आहे..याशिवाय फ्लिपकार्ट अॅक्सिस बँक क्रेडिट कार्ड वापरल्यास 4000 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळते. विशेष म्हणजे जुन्या फोनच्या एक्सचेंज ऑफरद्वारे तब्बल 61,900 रुपयांपर्यंत बचत शक्य आहे. सर्व ऑफर्स एकत्रित केल्यास हा फोन अवघ्या 57,999 रुपयांत मिळू शकतो...हा कसला मुजोरीपणा? रेल्वेच्या AC डब्यात विनातिकीट चढल्या 2 महिला; TTE ने अडवताच म्हणाल्या तु खालच्या जातीचा माणूस...व्हिडिओ व्हायरल.आयफोन 16 प्रोचे खास फीचर्सआयफोन 16 प्रो फोटोग्राफी प्रेमींसाठी वरदान आहे. यात 5x ऑप्टिकल झूम लेन्स आणि 48 एमपी अल्ट्रा वाइड कॅमेरा आहे ज्यामुळे कमी प्रकाशातही बेस्ट फोटो मिळतात. A18 Pro चिपमुळे मल्टीटास्किंग आणि जटिल अॅप्स हाताळणे सोपे होते. ही चिप भविष्यातील सॉफ्टवेअर अपडेट्ससाठीही तयार आहे. याशिवाय 6.3 इंचाचा सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले 120 हर्ट्झ प्रोमोशन तंत्रज्ञानासह स्मूथ अनुभव देतो. टायटॅनियम फ्रेम आणि मॅट ग्लाससह डिझाइन प्रीमियम आणि टिकाऊ आहे..Dmart Offers : डीमार्टमध्ये सगळ्यात मोठा सेल कधी असतो? डीमार्टमध्ये वस्तू सगळ्यात जास्त स्वस्त कधी मिळतात..बघा एका क्लिकवर.दिवाळीच्या या ऑफरमुळे आयफोन 16 प्रो स्वस्तात मिळण्याची ही उत्तम संधी आहे. ग्राहकांनी या ऑफरचा फायदा घेण्यासाठी गर्दी केली आहे. तुम्हीही स्मार्टफोन अपग्रेड करण्याचा विचार करत असाल, तर ही ऑफर तुमच्यासाठी आहे. फ्लिपकार्टवर आजच भेट द्या आणि आयफोन 16 प्रो घरी आणा.FAQsWhat is the maximum discount available on iPhone 16 Pro?आयफोन 16 प्रोवर कमाल किती सूट मिळेल?सर्व ऑफर्स एकत्रित केल्यास 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त सूट मिळू शकते.How can I get the iPhone 16 Pro for Rs. 57,999?आयफोन 16 प्रो 57,999 रुपयांत कसा मिळेल?फ्लिपकार्ट अॅक्सिस बँक कार्डद्वारे 4,000 ची सूट आणि 61,900 पर्यंत एक्सचेंज ऑफर वापरून ही किंमत मिळू शकते.What are the key features of the iPhone 16 Pro?आयफोन 16 प्रोची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती?यात 5x ऑप्टिकल झूम, 48 एमपी कॅमेरा, A18 Pro चिप आणि 6.3-इंच प्रोमोशन डिस्प्ले आहे.Is the Diwali offer available on other iPhone models?दिवाळी ऑफर इतर आयफोन मॉडेल्सवर उपलब्ध आहे का?होय, फ्लिपकार्टवर इतर आयफोन मॉडेल्सवरही सणासुदीच्या ऑफर्स उपलब्ध आहेत.How long will the Flipkart Diwali offer last?फ्लिपकार्टची दिवाळी ऑफर किती काळ चालेल?ऑफर स्टॉक आणि दिवाळी सेलच्या कालावधीपर्यंत मर्यादित आहे, लवकर खरेदी करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.