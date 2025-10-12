विज्ञान-तंत्र

iPhone 16 Pro ची किंमत अचानक कोसळली; मिळतोय चक्क 50 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट, खरेदीसाठी ग्राहकांची रांग, इथे सुरुय ऑफर..

iPhone 16 Pro Price Drop Diwali 2025 Flipkart Deals : iPhone 16 Pro स्मार्टफोनवर दिवाळीच्या सणासुदीत सेलमध्ये 50,000 पेक्षा जास्त सूट मिळत आहे
iPhone 16 Pro Flipkart Diwali Sale 2025 Discounts Offers

iPhone 16 Pro Flipkart Diwali Sale 2025 Discounts Offers

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

iPhone 16 Pro Discount Offer : यंदाच्या दिवाळीत नवा मोबाईल घ्यायचा विचार करताय? तर मग आयफोन 16 प्रो खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी आहे..आता तुम्ही म्हणाल हे बजेटमध्ये येत नाही.. तर ऑफरमध्ये iPhone 16 प्रोवर तब्बल 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त सूट मिळत आहे. हो तुम्ही बरोबर वाचले आहे..सध्या अनेक ठिकाणी स्मार्टफोन डिस्काउंटच्या ऑफर आहेत. ज्यांना दसऱ्यापासून खरी सुरुवात झाली आहे. चला तर मग जाणून घ्या काय आहेत या खास..

Loading content, please wait...
apple mobile
iphone
sale
Discount
Discount Offer
Apple iphone
iphone new features
flipkart
festival Discount
Iphone 17
90% discount offers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com