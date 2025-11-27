विज्ञान-तंत्र

iPhone 17 Discount : TATA अर्ध्या किंमतीत विकत आहे iPhone 17! इथे लपलीये स्पेशल डील; पटकन करा बूकिंग, फक्त तीन दिवस बाकी

TATA Croma Black Friday Sale iPhone 17 Discount : आयफोन 17 आता फक्त 45900 रुपयांत घरी आणा. काय आहे खास ऑफर पाहा
Tata Croma Black Friday Sale Brings iPhone 17 Under 46000 with Massive Discount

Tata Croma Black Friday Sale Brings iPhone 17 Under 46000 with Massive Discount

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Croma Black Friday Sale Offers : तुम्ही आयफोन प्रेमी आहात का? तर ही खुशखर तुमच्यासाठीच आहे. कारण टाटा क्रोमाच्या ब्लॅक फ्रायडे सेलमुळे आयफोन 17 तुमच्या हातात जवळजवळ अर्ध्या किमतीत येऊ शकतो. सध्या 82900 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमती असलेला हा नवीन स्मार्टफोन आता किंमत फक्त 45900 रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. ही ऑफर 30 नोव्हेंबरपर्यंत सुरू आहे आणि फक्त बेस व्हेरिएंटसाठी आहे. म्हणजे वर्षाच्या शेवटी आयफोन अपग्रेड करायचा विचार असणाऱ्यांसाठी ही सोन्याची संधी आहे. जुन्या फोनचे एक्सचेंज करा आणि नव्या आयफोनला घरी आणा

Loading content, please wait...
mobile
iphone
Discount
Discount Offer
Apple iphone
iphone new features
New 5G Mobile
Mobile Phone
5G Smart Phone
Deals
iPhone 17 features
Iphone 17
90% discount offers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com