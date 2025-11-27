iPhone 17 Discount : TATA अर्ध्या किंमतीत विकत आहे iPhone 17! इथे लपलीये स्पेशल डील; पटकन करा बूकिंग, फक्त तीन दिवस बाकी

Croma Black Friday Sale Offers : तुम्ही आयफोन प्रेमी आहात का? तर ही खुशखर तुमच्यासाठीच आहे. कारण टाटा क्रोमाच्या ब्लॅक फ्रायडे सेलमुळे आयफोन 17 तुमच्या हातात जवळजवळ अर्ध्या किमतीत येऊ शकतो. सध्या 82900 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमती असलेला हा नवीन स्मार्टफोन आता किंमत फक्त 45900 रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. ही ऑफर 30 नोव्हेंबरपर्यंत सुरू आहे आणि फक्त बेस व्हेरिएंटसाठी आहे. म्हणजे वर्षाच्या शेवटी आयफोन अपग्रेड करायचा विचार असणाऱ्यांसाठी ही सोन्याची संधी आहे. जुन्या फोनचे एक्सचेंज करा आणि नव्या आयफोनला घरी आणा.काय आहे या डीलचे रहस्य? क्रोमाने ब्लॅक फ्रायडेला खास साजरा करण्यासाठी खूप सवलती आणल्या आहेत. पहिली, खरेदीवर तात्काळ 1000 रुपयांचा बँक कॅशबॅक मिळतो. दुसरी तुमच्या जुन्या स्मार्टफोनचे एक्सचेंज केल्यास मॉडेल आणि कंडिशननुसार 29000 रुपयांपर्यंत मूल्य मिळते. आणि यावर क्रोमाचा खास बोनस एक्सचेंजवर अतिरिक्त 7000 रुपये मिळतात. या तिघांना मिळवून जोडा, आणि बेस आयफोन 17 ची किंमत 45900 रुपयांच्या खाली येते. विशेषतः आयफोन 12 किंवा 13 सारखे जुने मॉडेल असणाऱ्यांसाठी ही डील जॅकपॉट आहे. एक छोटी ट्रिक आहे. एक्सचेंज बोनस हा मुख्य फॅक्टर आहे, जो थेट किमतीत डिस्काउंट देतो. बँक ऑफर आणि एक्सचेंज एकत्र वापरा आणि तुम्ही सर्वोत्तम डील मिळवा.CJI Suryakant : भारताचे नवे सरन्यायाधीश Justice Surya Kant यांच्या 10 निकालांनी हादरवलाय देश, आता पुन्हा आलेत चर्चेत.आयफोन 17 बद्दल थोडक्यातहा फोन केवळ किंमतीचा नाही, तर फीचर्सचा राजा आहे. आतल्या A19 चिपसेटमुळे तो वेगवान आणि बॅटरी सेव्हिंग आहे, जणू तुमचा वैयक्तिक सुपरकॉम्प्युटर आहे. 120Hz प्रोमोशन डिस्प्ले स्क्रोलिंग आणि गेमिंगला स्मूथ बनवते. सेल्फी कॅमेरा आता 18MP आहे, जो व्हिडिओ कॉलमध्ये चेहरा ऑटो अॅडजस्ट करतो. मागच्या 48MP मुख्य आणि अल्ट्रावाइड कॅमेरा फोटो आणि व्हिडिओला हॉलीवूड लेव्हल देतात. आणि हो 40W वायर्ड चार्जिंगमुळे बॅटरी फुल होण्यास फक्त काही मिनिटांचा वेळ लागतो.D-Mart Sale : महिन्याच्या शेवटी डीमार्टमध्ये सगळ्यांत मोठा सेल; कोणत्या वस्तू मिळणार जास्त स्वस्त? पाहा सर्व डिस्काउंट ऑफर्स.जर तुम्ही नवीन आयफोन घ्यायला उत्सुक असाल आणि जुना फोन चांगल्या कंडिशनमध्ये असेल, तर खरेदीसाठी जरा घाई करा. 30 नोव्हेंबरनंतर ही संधी हातातून निसटू शकते. क्रोमाच्या स्टोअर किंवा वेबसाइटवर जा, एक्सचेंज चेक करा आणि आजच बुकिंग करा. ब्लॅक फ्रायडे वर्षातील सर्वात मोठी शॉपिंग ट्रीट आहे. आयफोन 17 सारख्या प्रीमियम फोनला अशा किमतीत मिळवण्याची दुसरी संधी कधी येईल की नाही माहिती नाही. त्यामुळे वेल न घालवता खरेदी करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.