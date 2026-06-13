iPhone 17 Pro Max मिळतोय सगळ्यांत मोठा डिस्काउंट; ऑफर सुरू होताच खरेदीसाठी गर्दी, कुठून घ्याल? पाहा एका क्लिकवर

ॲपलने नेहमीच आपल्या डिझाईनने जगभरातील युजर्सना भुरळ घातली आहे, पण iPhone 17 Pro Max ने हे तंत्रज्ञान एका वेगळ्याच उंचीवर नेले आहे. यावेळी कंपनीने फोनच्या बाहेरचे डिझाईन 'हीट फोर्ज्ड ॲल्युमिनियम युनिबॉडी'चा वापर केला आहे, ज्यामुळे हा फोन हातात पकडताना कमालीचा प्रीमियम आणि हलका वाटतो. ६.९ इंचाचा भव्य सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले आणि अत्यंत बारीक बेझल्समुळे स्क्रीनवरील प्रत्येक दृश्य जिवंत वाटते. याशिवाय 'कॉस्मिक ऑरेंज' आणि 'डीप ब्लू' सारख्या नव्या रंगछटांमुळे हा फोन गर्दीतही उठून दिसतो..परफॉर्मन्स आणि कॅमेराया फोनच्या आतमध्ये ॲपलची आतापर्यंतची सर्वात शक्तिशाली 'A19 प्रो' चिप बसवण्यात आली आहे. गेमिंग असो वा हेवी मल्टीटास्किंग, लेझर-वेल्डेड व्हेपर चेंबर कूलिंग तंत्रज्ञानामुळे हा फोन अजिबात तापत नाही. फोटोग्राफीच्या शौकीनांसाठी ही एक पर्वणीच आहे. फोनच्या मागील बाजूस तिन्ही लेन्स (मेन, अल्ट्रा वाईड आणि टेलिफोटो) ४८ मेगापिक्सेलच्या आहेत. तर समोरच्या बाजूला 18 मेगापिक्सेलचा नवा 'सेंटर स्टेज' कॅमेरा दिला आहे जो ग्रुप सेल्फी घेताना स्वतःहून फ्रेम ॲडजस्ट करतो..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.बॅटरी लाईफ आणि फास्ट चार्जिंगमोठा डिस्प्ले आणि हायपरफॉर्मन्स प्रोसेसर असल्यामुळे बॅटरी लवकर संपेल अशी भीती अजिबात बाळगण्याची गरज नाही. ॲपलने यामध्ये अत्यंत कार्यक्षम बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम दिली आहे, जी तब्बल ३७ तासांचा व्हिडिओ प्लेबॅक टाईम देते. म्हणजेच एकदा चार्ज केल्यावर तुम्ही दिवसभर टेंशन फ्री राहू शकता. तसेच यावेळी चार्जिंगचा वेग वाढवून तो 40W पर्यंत करण्यात आला आहे, ज्यामुळे अगदी काही मिनिटांतच तुमचा फोन पुन्हा वापरासाठी तयर होतो..Laptop Charger : लॅपटॉपचं चार्जिंग फुल्ल झाल्यानंतरही स्विच सुरूच ठेवताय? पिन काढत नाही? आत्ताच पाहा होऊ शकतं किती मोठं नुकसान.सर्वात मोठी सूटआता वळूयात सर्वात महत्त्वाच्या आणि आनंदाच्या बातमीकडे..iPhone 17 Pro Max ची मूळ किंमत जरी १,४९,९०० रुपये असली तरी सध्या फ्लिपकार्ट आणि रिलायन्स डिजिटल सारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर या फोनवर सर्वात मोठी सूट मिळत आहे. फ्लिपकार्टवर हा फोन थेट १,३५,९०० रुपयांच्या सवलतीच्या दरात उपलब्ध आहे, तर रिलायन्स डिजिटलवर स्टेट बँकच्या क्रेडिट कार्ड ऑफर्सचा वापर करून तुम्ही हा फोन १,३८,३९२ रुपयांच्या प्रभावी किमतीत खरेदी करू शकता. या सवलतींमुळे तुमची तब्बल ११,००० ते १४,००० रुपयांपर्यंतची मोठी बचत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.