iPhone 17 चक्क 45 हजारपेक्षा कमी किंमतीत मिळतोय; 'इथे' खरेदी केल्यास मिळेल बंपर डिस्काउंट, ऑफर सुरू होताच लागल्या रांगा

आता स्वप्नातील iPhone 17 खरेदी करणे खूप सोपे आणि परवडणारे झाले आहे. क्रोम कंपनीने आपल्या 'एव्हरीथिंग ॲपल' सेलचा दुसरा टप्पा सुरू केला असून यात प्रीमियम ॲपल प्रोडक्टसवर मोठ्या सूट दिल्या जात आहेत. या सेलमध्ये आयफोन 17 चा 256GBव्हेरिएंट फक्त ४४,७६८ रुपयांमध्ये उपलब्ध होऊ शकतो. लॉन्च वेळी याची किंमत ८२,९०० रुपये होती. म्हणजे जवळपास निम्म्या किमतीत आयफोन 17 मिळण्याची ही जबरदस्त संधी आहे.कशी मिळेल इतकी मोठी सूट?ही किंमत एका जादूने आलेली नाही, तर अनेक ऑफर्स एकत्र करून तयार झाली आहे. यामध्ये समावेश आहेजुन्या स्मार्टफोनच्या एक्सचेंजवर २३,५०० रुपयांपर्यंत विनिमय मूल्यजास्त एक्सचेंज बोनस ८,००० रुपयेकूपन सूट सुमारे १,६५८ रुपयेटाटा न्यू कॉइन्स ४,९७४ रुपयेसर्व ऑफर्स एकत्र केल्यावर अंतिम किंमत ४४,७६८ रुपये होते. तुमच्या जुन्या फोनची स्थिती चांगली असेल आणि सर्व अटी पूर्ण केल्यास ही सर्वात कमी किंमत मिळू शकते. मात्र किंमत बदलू शकते त्यामुळे स्टोअरमध्ये किंवा ऑनलाइन पूर्ण तपशील तपासा..इतर आयफोन मॉडेल्सवरही आकर्षक ऑफर्सफक्त आयफोन 17 च नाही तर इतर मॉडेल्सवरही चांगल्या सूट आहेतआयफोन 15(128 GB) - सुमारे ३६,८९१ रुपयेआयफोन 16 (128 GB) - सुमारे ४०,०४१ रुपयेया किमतींमध्ये एक्सचेंज, बँक ऑफर्स आणि कूपन्सचा समावेश आहे..सेल कधी आणि कुठे?ही 'Everything Apple' सेल १ मे ते १६ मे पर्यंत चालणार आहे. क्रोमाचे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि ऑफलाइन स्टोअर्स दोन्ही ठिकाणी ऑफर्स उपलब्ध आहेत. यात आयफोन व्यतिरिक्त मॅकबुक, आयपॅड, एअरपॉड्स आणि ॲपल वॉच यांवरही आकर्षक डील्स आहेत. क्रोमाचा मुख्य उद्देश प्रीमियम ॲपल प्रॉडक्ट अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे.