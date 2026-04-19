iPhone 17e ची भारतात धमाकेदार एन्ट्री! मिळतायत Pro वाले फीचर्स; किंमत एवढी कमी, एकदा पाहाच

नुकताच मार्केटमध्ये आलेला ॲपलचा नवीन आयफोन 17e उघडल्यावर मनात एकच विचार आला "अरे, एवढ्या कमी किमतीत इतका दमदार फोन?" बॉक्स उघडताच साध्या पण देखण्या पॅकेजिंगमध्ये फोन, USB-C केबल आणि सिम पिन एवढेच मिळाले. ॲपलने यंदा जाणीवपूर्वक अतिरिक्त गोष्टी कमी केल्या आहेत. फोन हातात घेताच त्याचे 170 ग्रॅम वजन आणि सपाट कडा यामुळे प्रीमियम फील येतो. मॅट फिनिश आणि ॲल्युमिनियम बॉडीमुळे तो हातात आरामशीर बसतो..सबसे मोठे आश्चर्य म्हणजे आतली A19 चिप..ही 3 नॅनोमीटर तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. यामुळे फोन इतका वेगवान झाला आहे की, गेमिंग करताना किंवा एकापेक्षा जास्त ॲप्स एकदम चालवताना कुठलाही अडथळा जाणवत नाही. आधीच्या A18 पेक्षा खूप वेगवान आणि कमी वीज खाणारी ही चिप फोनला रॉकेटसारखे बनवते. त्यात C1X मॉडेममुळे इंटरनेटही खूप वेगाने आणि स्थिर चालते..डिस्प्ले पाहून तर आनंद झाला. 6.1 इंचाचा सुपर रेटिना XDR स्क्रीन 1200 निट्स ब्राइटनेस देतो. नवीन अँटी रिफ्लेक्टिव्ह कोटिंगमुळे बाहेर उन्हातही स्क्रीन अगदी स्पष्ट दिसते. सिरेमिक शील्ड 2 च्या संरक्षणामुळे स्क्रीन आता अधिक मजबूत झाली आहे.कॅमेरा सेक्शन फक्त एक 48 मेगापिक्सलचा मागील कॅमेरा आहे, पण तो खूप शक्तिशाली आहे. ऑप्टिकल स्टॅबिलायझेशन, 4K व्हिडिओ, HDR5 आणि सिनेमॅटिक मोड यामुळे फोटो आणि व्हिडिओ दोन्ही उत्तम येतात. समोरचा 12 मेगापिक्सलचा कॅमेराही सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी चांगला काम करतो..बॅटरीही निराश करत नाही. एका चार्जवर 26 तासांपर्यंत व्हिडिओ पाहता येतो. सर्वात आनंदाची गोष्ट म्हणजे यंदा या मॉडेलमध्ये MagSafe सपोर्ट आला आहे. आता वायरलेस चार्जर आणि ॲक्सेसरीज सहज जोडता येतात. IP68 वॉटर आणि डस्ट रेझिस्टन्समुळे पाणी किंवा धूळ यापासूनही फोन सुरक्षित राहतो.किंमत पाहिली तर आश्चर्य वाटते. 256 Gव्हेरिएंट फक्त 64,900 पासून सुरू होतो, जो मागील 16e पेक्षा स्वस्त आहे. एकूण काय, आयफोन 17e हा स्वस्त आयफोन म्हणण्यापेक्षा स्मार्ट आयफोन म्हणणे जास्त योग्य ठरेल. डिझाइन जरी जुने असले तरी आतली शक्ती, डिस्प्ले आणि MagSafe सारखी नवीन फीचर्स यामुळे तो खरेदी करण्यास आरामात योग्य ठरतो.